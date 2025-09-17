دبي، الإمارات العربية المتحدة- حققت أسعار الذهب مستويات قياسية هذا الأسبوع لتلامس أعلى مستويات تاريخية لها على الإطلاق، وسط تهافت المستثمرين إلى شراء الأصول الآمنة (أو ما يُعرف بأصول الملاذ الآمن) في ظل تنامي الضغوط التضخمية وتقلّب أسواق العملات واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي حول العالم. لمواكبة هذه االأمور، وترسيخ ريادتها في طليعة هذا التحوّل، أطلقت ISA Bullion، وهي شركة تتولى خدمة العملاء منذ عام 2009، منصة رقمية من الجيل التالي لتداول الذهب، ما شكّل نقلة نوعية في كيفية قيام المستثمرين بشراء الذهب الفعلي وبيعه وتخزينه بالوقت الفعلي وبشكل آمن.

هذا وتشير البيانات ونتائج الاستطلاعات الأخيرة إلى أن أنماط سلوك المستثمرين تتغير بشكل سريع. فقد أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي (World Gold Council) ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وفي المقابل، تراجعت مبيعات المجوهرات والعملات الذهبية، ما يشير إلى تحوّل واضح ومتزايد نحو الاستثمار في الذهب بدلاً من مجرد اقتنائه كزينة.

وفي هذا السياق، قال Andrew Naylor، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي (World Gold Council): "سجّل الطلب على السبائك الذهبية نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة. هذا يشير إلى أن المستثمرين، خاصة في المنطقة، باتوا ينظرون إلى الذهب على أنه أداة استثمارية طويلة الأجل، وليس مجرد سلعة فاخرة."

تأكيداً لهذا التوجّه، أظهرت نتائج استطلاع منفصل لآراء ما يقرب من 11 ألف مستثمر، نفّذه بنك HSBC، أن 57 في المائة من المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط يخططون لزيادة أصولهم من الذهب الفعلي، في حين أعرب ما يقرب من 40 في المائة منهم عن اهتمامهم بالتداول في الذهب عبر المنصات الرقمية. ويرى المحللون أن هذا التوجّه تقوده شريحة من المستثمرين الذين ينظرون إلى الذهب ليس كسلعة فاخرة فحسب، إنما كأداة تحوّط أساسية في محافظهم الاستثمارية. بالتالي، فإن كلّ من يتأخر في مواكبة هذا التحوّل يواجه مخاطر التخلف عن الركب.

كما تُعد الرقمنة في صميم هذا التحوّل. فالمنصات مثل ISA Bullion تمنح المستثمرين القدرة على شراء وبيع وتخزين السبائك الذهبية المادية بشكل فوري عبر تطبيقها، حيث تجمع بين أمان الأصول المحفوظة في الخزائن وسرعة وشفافية التنفيذ الرقمي. وبالنسبة للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، فقد أزالت هذه الابتكارات العوائق التقليدية مثل الأعمال الورقية، وتأخيرات التسليم، وتحديات التخزين. وفي دبي، حيث يُعفى الاستثمار في الذهب من ضريبة القيمة المضافة، أصبح التداول أكثر كفاءة من حيث التكلفة، مما يعزز مكانة المدينة كمركز عالمي للذهب. والأهم أن المستثمرين باتوا يرغبون بشكل متزايد في القدرة على تداول مقتنياتهم المادية من الذهب في الوقت الفعلي، بدلاً من تركها راكدة في الخزائن.

و من جانبه، قال عزيز موتي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة ISA Bullion: " إن صعود الذهب إلى مستويات قياسية ليس مرتبطا بالسعر القياسي فحسب، بل بالاستمرارية والديمومة". وأضاف: "على مدى 17 عاماً، نقود المستثمرين نحو عصر جديد يمكن فيه تداول الذهب المادي رقمياً، بسرعة وأمان. لقد تغيّرت نظرة المستثمرين إلى الذهب؛ فلم يعد مجرد أصل جامد في خزائن مغلقة، بل أصبح ركناً ديناميكياً في المحافظ الاستثمارية الحديثة. والذين يتأخرون في مواكبة هذا التحوّل يخاطرون بالبقاء خارج المشهد."

مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وتسارع التحوّل في سلوكيات التداول، فإن الشركات مثل ISA Bullion التي تتمتع بخبرة تفوق 17 عاماً في هذا المجال وتملك منصة رقمية متطورة – تحتل مكانة رائدة في طليعة هذا التحوّل الإقليمي، وتحدث ثورة في طريقة تداول المستثمرين للذهب في العصر الرقمي.

