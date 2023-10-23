دبي، الإمارات العربية المتحدة: وضعت شركة IR4LAB، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وهي شركة رائدة في التقنيات الناشئة وذات حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معيارًا جديدًا في معرض جيتكس جلوبال 2023.

كما كشفت الشركة السعودية بكل فخر عن حصولها على جائزة "شركة تقنية البلوكشين الأسرع نمواً" لهذه السنة في برنامج جوائز الاقتصاد العالمي السنوي - 2023.

علاوة على ذلك، تم تصنيف شركة IR4LAB السعودية كـ "أفضل شركة استشارية في مجال البلوكشين" لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من طرف مجلة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA MARKETS) خلال توزيع جوائز التميز الإفريقية (AFRICAN AWARDS). هذه الجوائز المرموقة والبارزة هي لترسيخ الجهود المبذولة في المملكة العربية السعودية، لدعم الشركات التقنية التي تعمل في مجالات التقنيات الناشئة وهو الذي ساهم بجعل IR4LAB كشركة رائدة في مجال تقنية البلوكشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.

كان معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي تم فيه دعوة بعض الشركات الابتكارية فقط من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بمثابة لحظة محورية بالنسبة لـشركة IR4LAB، حيث تم اختيارهم للمشاركة في برنامج الدخول السريع للسوق لانشباد (Launchpad). وتأتي هذه القفزة الكبيرة والنوعية كخطوة أخرى للأمام نحو التوسع العالمي بعد الإطلاق الناجح لـ IR4LAB Africa خلال معرض جيتكس أفريقيا في المملكة المغربية، الأمر الذي عزز مكانتهم كرواد على الساحة الدولية في مجال التقنيات الناشئة بما في ذلك تقنية البلوكشين.

ولقد أكد مجد العفيفي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـشركة IR4LAB، على أهمية هذه الجوائز، قائلاً: "إن الإعلان عن هذه الجوائز المرموقة خلال هذا الحدث الكبير يؤكد التزامنا الثابت بتطوير مجال تقنية البلوكشين. فهي بمثابة شهادة على تفانينا في تحقيق التميز وسعينا الدؤوب للحلول المبتكرة."

كما أشاد محمد الكندري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتقنية لشركة IR4LAB، بالفرص التي يقدمها برنامج الدخول السريع للسوق لانشباد (Launchpad)، قائلًا: "يعد اختيارنا للمشاركة في هذا البرنامج خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا للتوسع العالمي، نحن متحمسون لتلك الأبواب التي ستفتح لنا في دبي وعلى الساحة الدولية."

تسلط إنجازات شركة IR4LAB في معرض جيتكس جلوبال 2023، بما في ذلك جوائزها واختيارها لبرنامج الدخول السريع للسوق لانشباد (Launchpad)، الضوء على تفانيها الثابت للدفع بتقنية البلوكشين والتقنيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن شركة IR4LAB:

شركة تعمل بروح ابتكارية انطلاقاً من المملكة العربية السعودية وهي متخصصة في التكنولوجيات الرقمية الجديدة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي. IR4LAB هي أول استثمار لأرامكو السعودية في تكنولوجيا البلوكشين في المملكة العربية السعودية. IR4LAB ملتزمة بزيادة تبنّي التكنولوجيات المتقدمة في المملكة والعالم من خلال تطبيق نماذج تجارية جديدة أو تحسين العمليات الحالية، والشيء الأبرز هو بناء القدرات المحلية القادرة على المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.

https://www.ir4lab.com