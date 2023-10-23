في خطوة تهدف الى تعزيز أمن قطاع الرعاية الصحية في المنطقة:

سلطة مدينة دبي الطبية أول جهة صحية تعتمد هذه المنصة المتطورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) عن تعاونه الاستراتيجي مع سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في مدينة دبي الطبية لتقديم حلول منصة "مورو" المتكاملة للأنظمة الأمنية "IPSP" للمدينة الطبية.

وقد قام بتوقيع الشراكة كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" و علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية لسلطة مدينة دبي الطبية على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023”، الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثّل هذا الإنجاز الملحوظ خطوة كبيرة في مجال توفير أمن الرعاية الصحية، حيث أصبحت سلطة مدينة دبي الطبية بموجب الاتفاقية أول جهة صحية تعتمد منصة "مورو" المتكاملة للأنظمة الأمنية "IPSP"وهي منصة تجمع بين تقديمات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات الأمن المتقدمة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو": "نحن مسرورون بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية لتبني منصتنا المتكاملة للأنظمة الأمنية "IPSP". وتمثّل هذه المنصة المستقبل لحلول الأمن المتكاملة، حيث تجمع بين أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً لضمان مستويات متقدمة من السلامة لمؤسسات الرعاية الصحية وجميع الأطراف ذات الصلة. كما تمثل التزامنا الثابت في تقديم منصة أمن قوية تتماشى مع رؤية دبي التي تهدف الى تصدر مدن العالم في مجال الريادة والسلامة الصحية".

ويؤكد هذا التعاون المهم على التزام شركة "مورو" في تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تساهم عملية تنفيذ منصة "مورو" المتكاملة للأنظمة الأمنية "IPSP" في مرافق مدينة دبي الطبية في دعم مجموعة واسعة من الوظائف الأساسية، مثل تقنية التعرف على الوجوه (FR) والتعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR)، والمزيد غيرها. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم المنصة رؤية شاملة لبيانات الأمن لتحقيق استجابة فعّالة للحوادث في وقت زمني قصير. كما تتخصص المنصة في حماية الأصول المادية للمرضى والطاقم الطبي والزوار وكل الذين يعملون داخل مدينة دبي الطبية.

بدوره، قال علاء المنيني، المدير التنفيذي للشؤون المالية لسلطة مدينة دبي الطبية: "يسعدنا التعاون مع شركة "مورو" لتنفيذ منصة "مورو" المتكاملة للأنظمة الأمنية "IPSP" في مدينة دبي الطبية، مما يسهم في دعم منظومتنا بالخدمات الرقمية المتطورة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لدينا. وتضمن هذه التقنية المتطورة تعزيز تدابيرنا الأمنية ودعم مستويات السلامة والرفاهية في مجتمعنا، كما تتيح لنا توفير مستويات غير مسبوقة من الأمن وترسيخ التزامنا بتقديم منظومة رعاية صحية عالمية المستوى وسط بيئة آمنة وصحية".

وتعتبر مدينة دبي الطبية مركز صحي عالمي يوفر بيئة شاملة للرعاية والعناية الصحية والبحث الطبي. كما أنها تعتبر مركز لمستشفيات وعيادات ومرافق صحية ومراكز بحث عالمية المستوى، حيث يعمل فيها مجموعة واسعة من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية يقدمون حزمة من الخدمات والعلاجات المتعددة. ومن خلال هذه الشراكة، ستجمع مدينة دبي الطبية جميع أصولها في منصة واحدة، مما يمكنها من تيسير عمليات الأمن وتحسين العمليات وتعزيز التجربة الشاملة داخل المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية.

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نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبيX 10 قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة "مورو" مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. وتوفّر شركة "مورو" قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.morohub.com.