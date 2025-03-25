دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستعد معرض (IPS) 2025 لاستقبال نخبة من قادة القطاع العقاري والخبراء والمبتكرين، حيث كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أجندة مؤتمر آي بي إس، الذي ينعقد على هامش المعرض خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن مؤتمر آي بي إس يعكس التزام الإمارة بدعم قطاع العقارات وتعزيز بيئة الاستثمار، حيث يشكل المؤتمر منصة مثالية لمناقشة أحدث الاتجاهات في القطاع، وتبادل الخبرات بين قادة الصناعة والخبراء العالميين، مما يسهم في دفع عجلة النمو والابتكار في سوق العقارات، وترسيخ مكانة إمارة دبي والتي باتت منذ عقودٍ طويلة القلب النابض للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم، وتعزيز ثقة المستثمرين وقادة الصناعة والمبتكرين والعاملين بالقطاع العقاري في الإمارة.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز المستجدات في عالم العقارات، من التكنولوجيا والتحليلات الذكية إلى مدن المستقبل وتمكين المرأة في القطاع، بالإضافة إلى تحديات سوق رأس المال، واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف. ما يجعل منه فرصة فريدة للحضور وتبادل رؤى قيّمة مع المتخصصين والاستفادة من تجارب عالمية ناجحة.

ويضم المؤتمر أجندة زاخرة بالجلسات الحوارية وورش العمل والكلمات الرئيسة والعروض التقديمية، أبررزها جلسة تحت عنوان "ابتكارات البروبتيك من القوى العاملة إلى قوة التكنولوجيا"، وتتناول كيفية تحول إدارة العقارات من عمليات تقليدية تعتمد على القوى العاملة إلى أنظمة متقدمة قائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي. يتمحور النقاش حول كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العقارات وخفض التكاليف وزيادة رضا المستأجرين، وهو موضوع بالغ الأهمية في ظل التوجه المتزايد نحو المدن الذكية والتحولات الرقمية في القطاع.

وستضم الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، منهم عبد العظيم عثمان – المؤسس المشارك لشركة Nawy، التي تُعد واحدة من أكبر شركات PropTech في إفريقيا، فيتالي بيريزكا – الرئيس الإقليمي لشركة PlanRadar، ألكسندر كارابيت – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Mansions Owners Association Management، حمدان الكيتوب – نائب الرئيس إدارة العقارات والمجمعات - ديار، وأرتيوم ميلتونيان – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Deluxe Homes.

كيف تقود البيانات قرارات الاستثمار العقاري؟

وتتضمن أجندة المؤتمر أيضًا عرضًا تقديميًا مميزًا لسام مهربود، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ROOMVU، بعنوان "تحليلات العقارات: دليل شامل حول التحليلات التنبؤية لأصحاب الأصول العقارية الكبيرة". والذي يركز على كيفية استخدام التحليلات التنبؤية لتحسين استراتيجيات الاستثمار وتعظيم العوائد، وهي أدوات أصبحت ضرورية في ظل الأسواق العقارية المتغيرة باستمرار.

ومن خلال العرض التقديمي لنيكي جرينبيرج، المؤسس والمدير التنفيذي للابتكار في Real Estate of the Future، تحت عنوان " كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باتجاهات السوق، وأتمتة المهام، وتعزيز تجارب العملاء"، ينطلق الحضور في رحلة استكشافية عبر الذكاء الاصطناعي لمعرفة تأثير التكنولوجيا التنبؤية وأتمتة العمليات على تغيير المشهد في القطاع العقاري.

المرأة في العقارات: تمكين وتحديات وفرص

ومن أبرز المحاور التي يركز عليها المؤتمر هذا العام، محور خاص بتمكين المرأة في العقارات، تحت شعار "تعزيز القيادة النسائية في القطاع العقاري العالمي". يضم هذا المحور جلسة رئيسية بعنوان "كسر الحواجز: توسيع نطاق القيادة النسائية في القطاع العقاري"، لمناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وأدوار القيادة في مجال العقارات عبر الأسواق العالمية.

كما تتناول متحدثات بارزات أبرز التحديات التي تواجه النساء في هذا المجال، وكيف تمكنّ من بناء مسارات مهنية ناجحة وتحقيق الريادة. من خلال جلسة "قوة المرونة: النساء ينهضن فوق التحديات"، وهي جلسة ملهمة تضم قياديات من صناعات متنوعة استطعن النغلب على العقبات الشخصية والمهنية لتحقيق النجاح.

وتحاور أرلين ديفيس، مدير مبيعات العقارات العالمية – داماك دبي العقارية، كل من القاضي يقين الحمادي، مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي ومارلين ياماس ليون، مستشار عقاري. ويتطرق الحوار إلى التحديات والفرص الفريدة التي تواجه رائدات الأعمال في تمويل مشاريعهن العقارية.

كما يشارك قادة الصناعة ورواد الأعمال المخضرمين تجاربهم واستراتيجياتهم لتأمين التمويل، من خلال فهم توقعات المستثمرين لبناء شبكات مالية قوية. ويكشفون عن الموارد المتاحة وفرص الإرشاد والطرق العملية للتغلب على التحيزات الجنسانية في القطاع المالي.

بناء علاقات قوية مع العملاء في العصر الرقمي

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح بناء علاقات قوية مع العملاء تحديًا كبيرًا للشركات العقارية. ولهذا، يقدم جورج أورتنر، مؤسس ماكلر سيرفيس إيه جي، دورة تدريبية تحت عنوان "بناء علاقات قوية مع العملاء في العصر الرقمي: استراتيجيات للتواصل الفعال مع العملاء والاحتفاظ بهم"، حيث يكشف عن استراتيجيات فعالة لفهم سلوك العملاء، والتواصل بفعالية، وبناء ثقة طويلة الأمد.

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