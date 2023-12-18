بهدف تسهيل وتعزيز ميزة التحويلات الدولية عند استخدام "كريم باي" لتحويل الأموال إلى الهند

77% من عملاء " كريم باي" الذين استخدموا خدمة التحويل المالي عادوا لإجراء معاملات شهرياً بمتوسط وقت 15 دقيقة للمعاملة

40% على أساس شهري نسبة النمو في التحويلات منذ خدمة "كريم باي"

تلقت الهند تحويلات بقيمة 90 مليار دولار خلال عام 2022، وكانت دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر لها

تخطط "كريم باي" لتوسيع الخدمة لتشمل التحويلات وجهات هامة أخرى بما في ذلك الفلبين ومصر خلال الأشهر القادمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أبرمت شركة "كريم"، المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة، اتفاقية مع شركة iPiD المزود الرائد لحلول الدفع، بهدف تسهيل وتعزيز ميزة التحويلات الدولية عند استخدام كريم باي لتحويل الأموال إلى الهند.

وسيتيح هذا التعاون لعملاء "كريم باي" فرصة تحويل الأموال إلى الهند بكل سهولة، حيث سيحتاج العميل إلى تقديم رقم حساب المستلم وستقوم ميزة “Breeze” تلقائياً بالتحقق من صحة رقم الحساب وإظهار اسم المستلم لتأكيد العملية من قبل العميل.

وفي هذا السياق قال محمد السعدي، نائب رئيس محفظة «كريم باي»: "إننا في غاية الحماس للتعاون مع شركة iPiD لرفع مستوى الأمان وتسهيل إجراء التحويلات الدولية لعملائنا. حيث يمكن.

وأضاف السعدي: "لقد تم إطلاق "كريم باي" لتسهيل تجارب الدفع، ويسعدنا تبسيط خدمة التحويلات المالية لجعل تجارب العملاء أكثر سهولة وسرعة وآمان".

وأعرب داميان دوغوكييه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة iPiD، عن حماسه لهذه الشراكة، قائلاً: "إننا نؤمن بأن تجربة المستخدم والأمان هما عاملان رئيسييان للتحويلات الدولية. ويبين تعاوننا مع "كريم باي" مدى التزامنا بتقديم حلول مبتكرة في مجال الدفع والتحويل الرقمي، ونعمل معًا لإعادة تعريف تجربة التحويل المالي للمستخدمين."

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمة "كريم باي" للتحويلات الدولية في البداية لعملاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان، ولكنها توسعت مؤخرًا لتشمل الهند أيضًا، ما يتيح للعملاء والكباتن إجراء تحويلات فورية إلى واحدة من أكبر ممرات التحويلات المالية في المنطقة.

ويشار إلى أنه الهند كانت قد تلقت تحويلات بقيمة 90 مليار دولار خلال عام 2022، وكانت دولة الإمارات ثاني أكبر مصدر لها. وتعد دولة الإمارات أيضًا موطنًا لعدد كبير من المغتربين من الجنسية الهندية، حيث يقيم ويعمل أكثر من 3.554 مليون في الدولة حتى أغسطس 2023. وتخطط "كريم باي" لتوسيع الخدمة لتشمل التحويلات وجهات هامة أخرى، بما في ذلك الفلبين ومصر خلال الأشهر القادمة.

وسجلت خدمة تحويل الأموال من "كريم باي" معدل احتفاظ جيد بالمستخدمين بنسبة 77%، ومتوسط ​​وقت يبلغ 15 دقيقة للمعاملة، ونمو ملحوظ بنسبة 40% على أساس شهري في التحويلات منذ إطلاقها. حيث تجمع خدمة "كريم باي" بين تجربة المستخدم السلسة وتقنية تحويل الأموال لربط العملاء والكباتن بخدمات التحويلات التي يقدمها مقدمو الخدمات المرخصون مثل لولو للصرافة.

يحتاج العملاء فقط إلى تحميل تطبيق "كريم" واختيار مربع التحويل العالمي ضمن قسم "كريم باي" في التطبيق لبدء عملية تحويل دولي. ويمكن للعملاء فتح تطبيق "كريم" أو تحميله من آب ستور أو جوجل بلاي أو عبر التحميل المباشر لنظام أندرويد.

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