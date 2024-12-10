أبوظبي: أطلقت "ماغناتي"، المزود الرائد لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، خدمة قرّب للدفع على أجهزةiPhone، مما يتيح للشركات في دولة الإمارات قبول المدفوعات غير التلامسية باستخدام أجهزة iPhone فقط. وتتيح هذه الخدمة التجار معالجة مجموعة واسعة من المدفوعات غير التلامسية، بما في ذلك البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم، وبطاقات الدفع المسبق، بالإضافة إلى Apple Pay والمحافظ الرقمية الأخرى، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو أطراف دفع.

وتقدم خدمة قرّب للدفع على أجهزة iPhone تجربة دفع سلسة. ولا يتوجب على العملاء سوا تقريب وسيلة الدفع غير التلامسية الخاصة بهم إلى جهاز iPhone لإتمام العملية بأمان باستخدام تقنية NFC. وتضمن هذه التقنية الحفاظ على أمان بيانات التاجر والعميل بفضل ميزات الأمان المدمجة في أجهزة iPhone. كما تؤكد Apple أنها لا تعمل على تخزين معلومات البطاقة أو تفاصيل المعاملات على الجهاز أو على خوادمها.

في هذا السياق قال نيشت دوشي، المدير العام ورئيس المنتجات والشراكات والبيانات في "ماغناتي": "يساهم إطلاق خدمة قرّب للدفع على أجهزة iPhone في تعزيز تجربة العملاء مع المدفوعات غير التلامسية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من نمط الحياة اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتم أكثر من 95% من المعاملات باستخدام هذه التقنية. ونتطلع من خلال هذه الخدمة إلى تزويد الشركات بحل فعال ومبتكر يساهم في زيادة المبيعات ويوفر للعملاء في الوقت ذاته خيارات أكثر سهولة وراحة".

ويتم تفعيل خدمة قرّب للدفع على أجهزة iPhone بسهولة وسرعة. يمكن للتجار الجدد الذين يمتلكون أجهزة iPhone XS أو الإصدارات الأحدث التي تعمل بأحدث إصدار من نظام iOS تحميل تطبيق Swipe X من متجر Apple Store. وبعد استكمال عملية التسجيل بسرعة، يمكنهم تفعيل الخدمة والبدء في قبول المدفوعات فوراً. أما عملاء "ماغناتي" الحاليين، فبإمكانهم التواصل مع مديري حساباتهم لتفعيل الخدمة أو إرسال بريد إلكتروني إلى merchantservices@magnati.com للحصول على مزيد من المعلومات.

نبذة عن ماغناتي

ماغناتي (Magnati) هي الشركة الرائدة في قطاع حلول المدفوعات في المنطقة، وتركز على الاستحواذ المباشر ومعالجة عمليات الدفع والإصدار، وتوفر للجهات الحكومية والتجار والمؤسسات منصة مدفوعات ذكية تتيح توظيف البيانات لتعزيز الدخل باستخدام الجيل الجديد من الحلول التقنية المتطورة التي تحسن أداء الأعمال وكفاءتها.

وتستند الهوية المؤسسية لشركة ماغناتي على الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل قطاع المدفوعات إلى فرص واعدة.

وتتخذ ماغناتي من أبوظبي مقراً لها وستساهم خبراتها الواسعة وشبكة علاقاتها الممتدة في تزويد منصة مثالية لجذب شركاء إقليميين وعالميين، وإرساء معايير جديدة للابتكار والخدمات في قطاع المدفوعات.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع Magnati.com

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