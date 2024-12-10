دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن تفعيل ميزة قرّب للدفع على iPhone لعملائها في دولة الإمارات. تُمكّن هذه الميزة الشركات من استخدام iPhone وتطبيق iOS الداعم لاعتماد ميزة الدفع غير التلامسي دون الحاجة لشراء أو إدارة أجهزة قراءة البطاقات. وتعتبر العلامة التجارية الإيطالية لمستحضرات التجميل، كيكو ميلانو، من بين أول الشركات التي قامت بتطبيق هذه الميزة في المتاجر.

تتيح ميزة قرّب للدفع على iPhone للمتاجر اعتماد جميع أنواع الدفع غير التلامسي، بما فيها بطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية، وApple Pay، والمحافظ الرقمية الأخرى، باستخدام iPhone فقط وتطبيق iOS الداعم من دون الحاجة إلى أي أجهزة إضافية أو أجهزة قراءة البطاقات. يُطلب من العميل، عند الدفع، تقريب وسيلة الدفع غير التلامسية من جهازiPhone الخاص بالتاجر، وسيتم إتمام العملية بأمان باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

باستخدام ميزة قرّب للدفع على iPhone لن تعود المتاجر بحاجة للاعتماد على أجهزة قراءة البطاقات أو أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، والتي قد تكون غير قابلة للحمل والتجول داخل المتجر، بالمقارنة مع هذه الميزة التي تساعد أكثر على إدارة عمليات البيع بسلاسة وسرعة أكبر وتقديم تجربة تسوق أكثر رضا لعملائها.

تستخدم ميزة قرّب للدفع على iPhone تكنولوجيا الميزات المدمجة في iPhone لحماية بيانات الشركة والعملاء. عند إتمام عملية الدفع، لا تخزن Apple أي بيانات بطاقة أو معلومات الدفع على الجهاز أو خوادم Apple.

"يسعدنا الإعلان أن ميزة قرّب للدفع على iPhone أصبحت متاحة الآن لعملائنا في دولة الإمارات. وتوفر هذه الميزة الجديدة تجربة دفع سريعة وآمنة للمتاجر والعملاء من خلال التغلب على الصعوبات والتحديات التي كانت تواجه المتاجر عند استخدام أجهزة الدفع التقليدية." كما قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين، "ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من استراتيجية أكبر تتبعها أدين وتهدف إلى توسيع نطاق الاعتماد على خدمة الدفع غير التلامسي لتشمل المزيد من الشركات على مستوى العالم، وذلك بعد إطلاقها في المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا".

لدعم هذه الخدمة في متاجر كيكو ميلانو، قامت أدين بالتعاون مع شركة نيو بلاك، المزود الرائد لمنصات التجارة الموحدة. وتعليقاً عن هذا، قال بيم فيجفتغشيلد، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في نيو بلاك: "تسهم ميزة قرّب للدفع على iPhone في تعزيز تجربة التسوق من خلال تسريع المعاملات وجعلها أكثر كفاءة، ما يساعد العملاء على إنهاء عمليات الشراء بسرعة وسهولة أكبر. قبول المدفوعات عبر iPhone يعزز تجربة التسوق ويزيد من ولاء العملاء في النهاية."

تمنح أدين لعملائها من خلال ميزة قرّب للدفع على iPhone القدرة على الاستفادة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال المدفوعات من خلال:

تبسيط المدفوعات الشخصية عبر إلغاء استخدام أجهزة الدفع الإضافية لاعتماد المعاملات .

تمكين الشركات من الاعتماد على ميزة الدفع الجديدة التي تتسم بالسرعة والكفاءة وسهولة تثبيتها واستخدامها .

توفير تجارب دفع سريعة وآمنة تعزز الحركة في المتجر وأثناء التنقل .

تقديم وسيلة دفع مريحة وآمنة وخاصة للعملاء. جميع المعاملات مشفرة، ولا تخزن Apple أرقام البطاقات أو بيانات المعاملات على الجهاز أو خوادمها .

يمكن لعملاء أدين الحاليين التواصل مع مدير حساباتهم لمعرفة المزيد حول كيفية تفعيل ميزة قرّب للدفع على iPhone. ولغير عملاء أدين، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.

نبذة عن أدين

أدين "Adyen" (المدرجة في بورصة أمستردام بالرمز: ADYEN) هي منصة الدفع المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، ولديها بنية تحتية حديثة وشاملة متصلة مباشرة بـ فيزا وماستركارد؛ وهي أيضاً طريقة الدفع المفضلة عالمياً لدى المستهلكين. جدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر. ومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك ميتا، وأوبر، وH&M، وeBay. تواصل أدين تطوير وتوسيع مجموعة منتجاتها ضمن إطار أعمالها، ويتم الإعلان عن المنتجات والميزات الجديدة عبر البيانات الصحفية وتحديثات الموقع الإلكتروني للشركة.

نبذة عن كيكو ميلانو

تأسست كيكو ميلانو في عام 1997 في ميلانو، ومنذ ذلك الحين أحدثت ثورة في كيفية بيع مستحضرات التجميل على مستوى العالم. تتعرف كيكو على أهم اتجاهات الجمال في الوقت الحالي وتجعلها في متناول الجميع. من خلال جمع الجودة والإبداع المتأصلين في جذور الماركة الإيطالية، استطاعت كيكو أن تكتسب إعجاب أكثر مستهلكي الجمال تطلباً وتنوعاً بفضل مجموعة لا حصر لها من الألوان والدرجات والتركيبات التي تلبي جميع الاحتياجات الاحترافية والشخصية في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر. تمتلك العلامة التجارية أكثر من 1000 متجر وهي متاحة في 66 سوقًا.

نبذة عن نيو بلاك: تغيير مشهد قطاع التجزئة العالمي

توفر نيو بلاك منصة مبتكرة تلبي احتياجات تجار التجزئة الذين يركزون على عملائهم ويعملون في أسواق متعددة. تتعامل المنصة بسلاسة مع المعاملات المعقدة التي تشمل عدة عملات، والأنظمة الضريبية، والتشريعات المالية العالمية، مما يتيح لعملائهم التوسع بسهولة على المستوى العالمي. وبفضل الميزات المتعددة مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وAppSuite كأداة دعم داخل المتجر، والأنظمة القابلة للتخصيص، تقدم نيو بلاك حلولاً شاملة تواكب كافة احتياجات عملاء قطاع التجزئة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة newblack.io.

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