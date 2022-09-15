الرياض: وقعت شركة iotsquared -المملوكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة stc- مذكرة تفاهم مع شركة مطارات القابضة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجال إثراء الهيكل الفني والمنصات، وفي تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطائرات بدون طيار.

ووقع الاتفاقية المهندس عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة "iot squared" والأستاذ يعقوب النجيدي، نائب الرئيس لتقنية المعلومات في شركة مطارات القابضة.

وتسعى iot squared"" من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع "مطارات" إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للمطارات من خلال دعم تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التي تعزز الكفاءة التشغيلية للمطارات بالإضافة إلى المساهمة في رفع مستوى السلامة للمسافرين وإثراء تجربتهم.

كما يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة لمناقشة أوجه التعاون فيما يتعلق بتقنيات الطائرات بدون طيار، والاستفادة منها في حالات الاستخدام المتعددة مثل إجراء عمليات تفتيش الطائرات والهندسة والتخطيط والتخفيف من مخاطر الحياة البرية والوعي بحالة الطوارئ.

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