المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، اتفاقية تعاون مع شركة تاليس، وهي شركة معروفة في مجال التقنيات المتقدمة. تم توقيع الاتفاقية من قبل ميثم عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، وغيوم لافايكس، نائب رئيس حلول الاتصال في تاليس، بحضور الإدارة العليا من كلا الشركتين، وذلك خلال معرض جايتكس العالمي 2024، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة من 14 إلى 18 أكتوبر.

نتيجة لهذا التعاون، ستوفر بتلكو منصة متطورة لإدارة اتصالات إنترنت الأشياء(IoT) ، والتي تهدف إلى تغيير طريقة إدارة أجهزة إنترنت الأشياء(IoT) لأصحاب الأعمال. تم تصميم هذه المنصة لتسهيل إدارة التعاملات لمستخدمين المنصة مما يساهم في تحسين كفاءة عمليات إنترنت الأشياء (IoT) لدى الشركات.

علاوة على ذلك، ستتيح المنصة لأصحاب الأعمال إمكانية تجميع بياناتهم في مكان واحد مع تحسين ملحوظ في قدرات التواصل ونقل البيانات بجودة وسرعة أفضل، مما يزيد من سعة الشبكة، وكل ذلك بتكلفة بسيطة.

تعليقًا على الشراكة، قال ميثم عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو "نحن سعداء بالتعاون مع شركة تاليس، التي تقدم الحلول الآمنة لعالم مترابط. يتيح لنا هذا التعاون تقديم حل متقدم لإدارة إنترنت الأشياء (IoT) لزبائننا، مما سيعزز بشكل كبير عملياتهم التجارية ويدعم جهودهم للتحول الرقمي. من خلال دمج خبرة بتلكو في مجال الاتصالات مع تقنية إنترنت الأشياء (IoT) المتطورة من تاليس، يمكننا تقديم منصة شاملة تُبسط إدارة البيانات وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وتعزز من الكفاءة والإنتاجية لزبائننا".

من جانبه، قال غيوم لافاي، نائب رئيس حلول الاتصال في تاليس: "نحن فخورون بالتعاون مع بتلكو، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في البحرين، وبتقديم معرفتنا المستندة إلى خبرتنا الممتدة لعقود في إدارة الاتصال لزبائن شركة بتلكو. إن دمج حلول اتصال إنترنت الأشياء (IoT) من تاليس مع عروض بتلكو سيوفر لزبائنها منصة متقدمة لإدارة اتصال أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) بطريقة سلسة وآمنة."

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