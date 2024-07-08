أعلنت كاسبرسكي عن إطلاق تطبيقات الهواتف المُطورّة لنظامي التشغيل iOS وAndroid، مع تحديثات تركز على الأمان، والخصوصية، وتحسين قابلية الاستخدام. يأتي تطبيق نظام iOS مع العديد من المميزات الجديدة من بينها: زر الفحص الأمني، وخيار التصفح في الوضع الخاص، بالإضافة لاختصار جديد للمساعد الشخصي الذكي Siri لتشغيل الشبكة الخاصة الافتراضية دون عناء.

وفقاً لبيانات StatCounter، تُمثل الأجهزة المحمولة ما يقرب من 60% من حركة البيانات العالمية عبر الويب حالياً. ومع استمرار نمو استخدامها، بات من الضروري على المستخدمين الحفاظ على أمنهم السيبراني قوياً وشاملاً.

لضمان توفير الأمان لمستخدمي الأجهزة المحمولة، تقدم كاسبرسكي تطبيقاتها المحدثة لنظامي التشغيل iOS وAndroid. وتشتمل هذه التطبيقات على ميزات جديدة توفر مستوى أعلى من الحماية الرقمية، وزيادة الخصوصية، وقابلية الاستخدام المعدلة للحصول على تجربة مستخدم سلسة ومريحة.

تأتي قائمة تطبيقات كاسبرسكي لأجهزة iOS مدعومة بالعديد من الميزات الجديدة، أبرزها:

زر فحص الأمان: يتحقق من جميع أنظمة الأمان على الهاتف الذكي ويساعد المستخدمين على تمكين أقوى وضع حماية على الإطلاق. حيث يمكن للمستخدمين تلقي توصيات لتشغيل الشبكة الخاصة الافتراضية، ومكافحة التصيد الاحتيالي، والعديد من ميزات الأمان الأخرى.

إضافة ميزة «التصفح في الوضع الخاص» لمتصفح Safari : وتمنع أنظمة التتبع من جمع معلومات حول نشاط المستخدمين لمراقبة سلوكهم. كما أنها تُمكّن مالكي الأجهزة العاملة بنظام iOS من استخدام أدوات حجب الإعلانات في متصفح Safari لإزالة إعلانات الراية، وبالأخص الخبيثة منها.

: وتمنع أنظمة التتبع من جمع معلومات حول نشاط المستخدمين لمراقبة سلوكهم. كما أنها تُمكّن مالكي الأجهزة العاملة بنظام من استخدام أدوات حجب الإعلانات في متصفح لإزالة إعلانات الراية، وبالأخص الخبيثة منها. ميزة اختصار المساعد الشخصي الذكي Siri لتحسين قابلية الاستخدام: يكفي الضغط على الزر وقول « Hello Siri »، يمكن للمستخدمين تشغيل وإيقاف الشبكة الخاصة الافتراضية بسهولة باستخدام الأوامر الصوتية. تتوفر هذه الميزة لحلول المستهلكين المجهزة بشبكة افتراضية خاصة، مثل تطبيق Kaspersky VPN المستقل، و Kaspersky Premium ، و Kaspersky Plus .

تم تعزيز حماية الخصوصية لكلا النظامين الأساسيين للمنصات المحمولة من خلال الميزة الجديدة للتحقق من سرقة الهوية. والتي تُمكّن المستخدمين من تتبع جميع التسريبات من الحسابات المرتبطة برقم هاتف معين واتخاذ تدابير الحماية الفورية، مثل تغيير كلمة المرور على الحساب المتأثر. يتوفر حلIdentity Theft Check حصرياً في المستوى الأكثر شمولاً من حلول المستهلكين - Kaspersky Premium - ويمكن تفعيله على الهاتف الذكي بعد شرائه من موقع كاسبرسكي الإلكتروني. كما سيكون متاحاً للشراء مُباشرةً من داخل التطبيقات في وقتٍ لاحق من هذا العام.

بات الوضع الداكن متوفراً الآن أيضاً بعد انتظار طويل، ويُمثّل جانباً مهماً من تصميم تجربة المستخدم على منصات iOS وAndroid، ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة رؤية أكثر راحة.

علقت مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي، قائلةً: «نظراً لأننا نقضي قدراً كبيراً من الوقت على الإنترنت باستخدام هواتفنا الذكية، تتطلب الأجهزة المحمولة حماية قوية مثل تلك المتوفرة على أجهزة الحواسيب المكتبية، إن لم تكن أقوى منها. نعمل باستمرار على تطوير وتحسين تطبيقاتنا المحمولة لنظامي التشغيل iOS وAndroid، حيث تتضمن مجموعة واسعة من الوظائف للحماية الشاملة، بما في ذلك مكافحة التصيد الاحتيالي، والشبكة الخاصة الافتراضية، ومكافحة برمجيات التجسس، والخصوصية عبر الإنترنت، وحماية الهوية، ومكافحة الفيروسات بالطبع. ويتم التحقق من الجودة الفائقة لحلول حمايتنا من قِبل منظمات اختبار مستقلة مثل AV-Comparatives، التي صنفت خط منتجاتنا الاستهلاكية كالأفضل في عام 2023.»

لمزيد من المعلومات حول الحماية الشاملة للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android، يُرجى زيارة هذا الرابط.

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 220,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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