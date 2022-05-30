سيساهم الاستثمار الجديد في مساعدة Iomob على تطوير تقنياتها القائمة على البلوكتشين لدعم "إنترنت التنقل"

دبي: أعلنت شركة Iomob، شركة البلوكتشين الرائدة في تطوير بروتوكول لامركزي لأول شبكة وممثل رقمي لسوق التنقل في العالم، عن استكمال حصولها على استثمار من "سايفر كابيتال - Cypher Capital"، وهي شركة خاصة لرأس المال الاستثماري، تركز على تقنية البلوكتشين ومقرها دبي. وسيتم استخدام الاستثمار لتعزيز تطوير بنية البلوكتشين لشركة Iomob.

يُسهّل تطبيق Iomob و"مخطط الرحلة" خاصته بمستواه العالمي، التنقل المتعدد الوسائط ويحسّن التجربة من خلال الاستفادة من أسطول مؤلف من 7000 سيارة أجرة ويتيح التنقل على نطاق صغير في أكثر من 270 مدينة وآلاف المواقف الخاصة للسيارات وأكثر من 480 وسيلة للنقل العام.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة Iomob، بويد كوهين: "يسعدنا العمل مع سايفر كابيتال، أحد أكثر مزودي رأس المال احترامًا وشهرةً، الشركة المتخصصة في بناء البنية التحتية الخاصة لتقنية البلوكتشين، جنبًا إلى جنب مع عدد من المستثمرين البارزين في Iomob." وتابع: "يساعدنا دعم سايفر كابيتال في تعزيز تطوير شبكات التنقل العالمية الجديدة واللامركزية والقابلة للتشغيل البيني والتي ستكون حجر الأساس لفلسفة "إنترنت التنقل" التي بدأت في إعادة تشكيل كيفية تصورنا للنقل العالمي ."

من جهته، قال الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة سايفر كابيتال، "فينيت بودكي" : "إن Iomob هي الجزء المفقود الذي يفعّل قيمة البلوكتشين في مجال النقل، حيث تعمل الشركة على إطلاق إمكانات "إنترنت التنقل". وأضاف: "إن عملية الاستقطاب التي تقوم بها Iomob في سوق المواصلات، والنهج اللامركزي المعتمد، والتكنولوجيا المثبتة، والشراكة الناشئة مع القادة في مجال الميتافيرس، إلى جانب الدعم القوي من

جانب المستثمرين حتى اليوم، ووجود فريق طموح من قدامى مطوري المشاريع الناشئة، كلّها عوامل مكّنتها من تقديم رؤية متطورة حقًا لكيفية تحركنا".

وعن خطّة التوسّع، قال "كوهين": "نحن نتوسع بشكل استباقي خارج أوروبا، واختيارنا للإمارات العربية المتحدة هو قرار استراتيجي. فمع تقدم الإمارات في مجال تقنية البلوكتشين، خاصة بعد الإعلان الأخير عن استراتيجية دبي للميتافيرس للعام 2030، وتبنّي العديد من الشركات الكبرى مثل طيران الإمارات للميتافيرس، نحن على ثقة من أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها لتصبح مركزًا لتقنية البلوكتشين." وتابع: "نحن نهدف إلى التواصل مع مختلف الكيانات الإماراتية المتخصصة في النقل لمناقشة الفرص المتاحة للنهوض بقطاع النقل بالاعتماد على تقنية البلوكتشين".

وفي عام 2018، تم تأسيس Iomob من قبل ثلاثة من المؤسسين المشاركين الحاصلين على شهادات الدكتوراه في برشلونة، إسبانيا. ومنذ تأسيسها، عملت على خلق تجارب مع كبار الشركات في نيوزيلندا وإسبانيا والدول الاسكندنافية، وهي الآن تنتشر تجاريًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال، وتمكّن الملايين من المسافرين من الوصول إلى وسائل النقل المتعددة المشتركة، فضلًا عن العديد من الخصائص التي من المقرر أن يعلن عنها هذا العام.

كما أعلنت Iomob مؤخرًا عن استثمار من قبل شركة True Global Ventures، بالإضافة إلى استثمار مشترك من الصندوقين A100x وCreas.

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حول IOMOB

شركة IOMOB Technologies يو إستونيا، هي أول شركة في العالم تقدم شبكة سوق عالمية لا مركزية وقابلة للتشغيل المتبادل في مجال التنقل. إن الحل الرائد على مستوى العالم الذي توفره IOMOB يمكّن الشركات والحكومات من إطلاق حلول إمكانية التنقل الخاصة بهم بسرعة وسهولة من خلال إضافة إمكانات تنقل فردية إلى قنواتهم الرقمية الحالية. هذا وحازت الشركة على العديد من الجوائز في هذا المجال، فضلًا عن بناء قاعدة من العملاء التجاريين في أوروبا والولايات المتحدة حيث أنها تخدم الملايين من المسافرين. ولدى IOMOB أيضا شركاء عالميون يرفعون من نسبة استخدام إنترنت التنقل إلى أكثر من 40 مليون مستخدم يوميًا.

حول سايفر كابيتال:

سايفر كابيتال، هي شركة رأس مال مغامر متجذرة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكنها تستهدف مشاريع العملات الرقمية والبلوكتشين والأصول الرقمية من جميع أنحاء العالم. تتخذ سايفر كابيتال نهجًا شاملاً في إنشاء نظام بيئي يمكن فيه للمشاريع ذات الصلة بالعملات الرقمية والبلوكتشين والأصول الرقمية أن تنمو وتزدهر في ظل التوجيه والإرشاد والعلاقات التي توفرها سايفر كابيتال. وقد أعلنت سايفر كابيتال مؤخرًا عن إنشاء صندوق أولي بقيمة 100 مليون دولار أميركي يركز على الاستثمارات في مشاريع البلوكتشين والعملات الرقمية والأصول الرقمية الأخرى.

وتقوم سايفر كابيتال ببناء مركز يمتدّ على مساحة 10000 قدم مربع، لاستقطاب الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2022 في "جميرا بيتش ريزيدنس"، دبي. ويعكس المركز التزام الشركة تجاه مجتمع البلوكتشين ورؤيتها لإرشاد وتوجيه أعضائها في جميع الأمور المتعلقة بمشاريعهم.

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