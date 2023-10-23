أبوظبي٬ الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" اليوم، عن إطلاق صندوق بلاك ستون للدين الخاص ( (Invest AD Blackstone Private Debt Fund، وسيوفر الصندوق، الخاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، نافذة محلية للوصول إلى استراتيجيات بلاكستون الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. إذ ستقدم النافذة منصة بلاكستون الائتمانية الخاصة بالمؤسسات للمستثمرين المؤهلين من غير الأمريكيين، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد صندوق ( (Invest AD Blackstone Private Debt Fund أول صندوق ائتماني عالمي خاص للمستثمرين المحترفين في الإمارات، وذلك بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع في يناير 2023، عن إطلاق نافذة للوصول إلى الأصول التي لطالما كانت متاحة فقط للمستثمرين المؤسسيين على وجه الخصوص.

تستثمر استراتيجيات بلاكستون الائتمانية الخاصة والموجهة نحو إنتاج الدخل في الديون الأولية لكبرى الشركات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز في المقام الأول على الديون الأولية والديون ذات الفائدة المعومة.

علاوة على ذلك، تعد بلاكستون الائتمانية واحدة من أكبر شركات إدارة الائتمان في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في مجال الائتمان الخاص، إذ تشكل استراتيجيات الائتمان الخاصة بها أكثر من نصف قيمة منصة بلاكستون للائتمان والتأمين والتي تبلغ قيمتها السوقية ٢٩٥ مليار دولار أمريكي.

ومن جانبه قال رئيس شركة بلاكستون لحلول إدارة الثروة الخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رشمي مدان: "نفخر اليوم بشراكتنا مع شركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD) لإتاحة حلول ائتمانية خاصة من الدرجة المؤسسية لعملائهم، بالضبط كما فعلنا في العديد من الأسواق الأخرى حول العالم. إذ نشهد اليوم طلبًا قويًا على الائتمان الخاص، ونؤمن بأن العائد العشري في فئة الأصول يشير إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق عوائد مماثلة لأداء تلك الأصول تاريخيًا، مع تحمل المخاطر التي تلحق بالديون الأولية المضمونة."

وأضاف محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للاستثمار (Invest AD): "نحن فخورون اليوم بإطلاق أول صندوق ائتماني تمويلي عالمي خاص لخدمة المستثمرين المحترفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ ستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلاكستون من توفير منصة ائتمانية خاصة شبه نقدية لعملائنا، وذلك لأن الائتمان الخاص يمتلك القدرة على إنتاج عوائد قوية كجزء من محافظ المستثمرين، وبناء على ذلك، يسرنا الدخول في شراكة مع الشركة الرائدة في هذا المجال لتوسيع قاعدة فئة الأصول هذه".

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عن شركة أبوظبي للاستثمار

شركة أبوظبي للاستثمار هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة". تأسست عام 1977، وهي واحدة من المؤسسات المالية الرائدة. تستثمر الشركة رأس المال الأولي في منتجاتها الاستثمارية، ولديها شراكات مع شركات إدارة الأصول رائدة عالميًا لتقدم لعملائها حلول استثمارية مخصصة٬ حيث تمكنها ملكيتها الحكومية من الاستفادة من شبكة عالمية واسعة النطاق تضم الحكومات وقادة الأعمال والجهات التنظيمية٬ الذي يمنح عملائها وصولاً فريدًا إلى فرص النمو المرتفع في الأسواق المستهدفة والغير متوفرة في أي مكان آخر.

لمزيد من المعلومات حول شركة أبوظبي للاستثمار، يرجى زيارة الموقع: www.investad.com.

عن بلاكستون

تم إنشاء شركة بلاسكتون لحلول إدارة الثروة الخاصة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات بلاكستون من المستثمرين ذوي الثروات العالية. ومن خلال الشراكة مع العديد من أكبر البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروات في العالم بالإضافة إلى المكاتب العائلية، يقوم فريق بلاكستون لحلول إدارة الثروة الخاصة بتقديم النطاق الكامل من منتجات بلاكستون البديلة لعملاء هذه الشركات، مما يوفر دعمًا مستمرًا لتلك المنتجات، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والتدريب اللازم حول البدائل.

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