القاهرة، مصر: أعلنت INTRO Technology، الذراع التكنولوجي لمجموعة INTRO القابضة والشركة الأم لـ Advansys و Forte Cloud، الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ستيرلينج آند ويلسون داتا سنتر (SWDC)، الرائدة عالميًا المتخصصة في بناء مراكز البيانات والمشاريع الهندسية الأخرى. تهدف المذكرة إلى إسناد مهام المقاولات والبناء والتنفيذ لمشروع "مركز كيميت للبيانات" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التابع إلى INTRO Technology لصالح شركة SWDC، مما يمثل خطوة مهمة لدعم البنية التحتية الرقمية، ويعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستكون شركة SWDC المنفذ الرئيسي (EPC) للمركز، كما ستتولى أعمال تصميم المشروع، وإدارته من كافة جوانبه، بدءًا من التخطيط والميزانية، وحتى متابعة الجداول الزمنية وضمان تحقيق الأهداف الأساسية مثل اختبار واعتماد النظام المتكامل (ISAT)، بالإضافة إلى تقديم خدمات صيانة تمتد لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وتعليقاً على أهمية مذكرة التفاهم، صرح المهندس/ حاتم سليمان، العضو المنتدب لمجموعة INTRO القابضة، قائلاً: "نحن متحمسون لشراكتنا مع شركة SWDC لبناء مركز كيميت للبيانات وفق لأفضل الممارسات العالمية، وتوفير ببنية تحتية تكنولوجية متقدمة من خلاله، اعتماداً على خبرتهم الواسعة في بناء مراكز البيانات والتزامهم بأعلى معايير الجودة. هذه الشراكة ستمكننا من تقديم حلول وخدمات رقمية تلبي احتياجات العملاء المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي لمصر ورؤيتها الاستراتيجية لعام 2030."

ومن جانبه، قال براسانا سارامبالي، الرئيس التنفيذي لشركة ستيرلينج آند ويلسون داتا سنتر (SWDC)،"نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة INTRO Technology، والتي تعكس التزامنا المشترك بدعم القطاع الرقمي ومراكز البيانات في مصر، من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة. وفي إطار هذا التعاون، سنبني مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبالتالي تلبية متطلبات العملاء الدوليين طبقا لأعلى المستويات القياسية والمساهمة في رؤية مصر 2030. وأضاف "نحن سعداء بأن نكون جزءًا من القطاع الرقمي المتطور في مصر والخدمات السحابية، مما يحقق رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية."

وسيسهم مركز كيميت للبيانات في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تقديم حلول تخزين البيانات بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة والقابلية للتوسع، كما سيستفيد المركز من الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية في المنطقة.

تُعد مجموعة INTRO القابضة إحدى أبرز المجموعات المصرية الرائدة، حيث تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع والأعمال في مجالات التكنولوجيا، التجارة، النفط والغاز، الهندسة، العقارات، والاستثمار المالي. ومنذ تأسيسها عام 1980، شهدت المجموعة نمواً ملحوظاً بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها المثمرة. وتواصل المجموعة دعم شركاتها التابعة في مختلف القطاعات، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو التقدم.

وبخبرة ممتدة لأكثر من 96 عاماً في مجال المقاولات الهندسية المتكاملة، تتواجد SWDC كشركة رائدة في السوق الهندي، حيث بدأت أعمال قطاع مراكز البيانات في عام 2015، وأنشئت فرع مصر في عام 2017. وفي فترة زمنية قصيرة، نفذت 25 مشروعًا لمراكز البيانات بإجمالي قدرة أحمال كهربية لكبائن نقل البيانات تزيد عن 65 ميجاوات، في الهند والأسواق الدولية.

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