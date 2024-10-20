جائزة الإرث المتطور في القطاع العقاري في مصر 2024 - تكريمًا لاستراتيجية الأهلي صبور المتطورة في تقديم مشاريع عقارية متميزة

جائزة أكثر القادة العقاريين تأثيراً في مصر 2024 – تقديراً لتأثيره كقائد بارز في القطاع العقاري وورؤيته المتطورة

القاهرة - في إنجاز جديد يعكس ريادتها في قطاع العقارات، حصدت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري على جائزتين مرموقتين من International Business Magazine Awards” "جوائز مجلة الأعمال الدولية" لعام 2024، وتمثل هذه الجوائز شهادة على استراتيجيتها المتطورة التي تركز على تلبية احتياجات جميع الأجيال وتقديم مشاريع متميزة، حيث استطاعت الشركة أن ترسخ مكانتها في القطاع العقاري المصري بفضل حرصها على التطور واستثمار خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ساهمت خلالها جهود الأهلي صبور في دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.

وفازت شركة الأهلي صبور بجائزة Evolving Legacy in Real Estate Egypt 2024، " الإرث المتطور في في القطاع العقاري في مصر 2024"، هذه الجائزة ترمز إلى ماضي شركة الأهلي صبور وحاضرها، حيث يمثل الإرث مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات، بينما يعكس مفهوم التطور الاستراتيجية الحديثة التي تتبناها الشركة حاليًا، والتي تجلت ملامح نجاحها في فترة زمنية قصيرة، كما حاز المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، على جائزة Most Influential Real Estate Leader Egypt 2024 "أكثر القادة العقاريين تأثيراً في مصر 2024"، تقديراً لقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة التي جعلت منه شخصية بارزة في القطاع، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الأهلي صبور كشركة رائدة في السوق العقاري المصري.

وتعليقا على الجائزة، عبر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور عن سعادته قائلا: "أشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التكريم وهذه الجائزة، والتي تعكس جهود فريق عمل متفاني يعمل بجد لمواصلة رؤيتنا التي مكنتنا من قيادة المشهد العقاري على مدار 30 عاما" وأضاف " متحمس للمضي قدما في تحقيق استراتيجيتنا المتطورة الجديدة التي تركز على تقديم حلول عقارية متطورة تلبي احتياجات جميع الأجيال، مع الحفاظ على قيمنا الراسخة المتمثلة في الأصالة والشفافية والطموح والتراث. ونسعى دائما لتقديم قيمة مضافة لعملائنا تتجسد في جودة الحياة، وتحقيق الراحة والرفاهية، وتوفير مجتمعات سكنية تمنحهم شعورا بالاستقرار والتميز على المدى الطويل".

ويأتي اختيار شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري ورئيس مجلس إدارتها المهندس أحمد صبور للفوز بتلك الجوائز وفقاً لمعايير فائقة تم وضعها من قبل خبراء متخصصون حيث تعد جوائز مجلة الأعمال الدولية من أرقى الجوائز العالمية التي تكرم الشركات والقيادات المتميزة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل، والاستثمارات، والتأمين، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا. وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على الإنجازات الاستثنائية والابتكارات الرائدة في هذه القطاعات، وعرض الإنجازات المذهلة لكبار المديرين التنفيذيين الذين يتمتعون بجودة قيادية ممتازة إلى جانب الالتزام ببروتوكولات الأعمال التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق نتائج من الدرجة الأولى في مجالهم.

نبذة عن شركة الأهلي صبّورللتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطويرالعقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري.على مدار ما يقرب من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.

تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,000 فدان موزعة على 65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمروالساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي 40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.

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