دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع InsuranceMarket.ae، أكبر منصة تأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث تستعرض الشركة أحدث ابتكاراتها في مجال التنقل الرقمي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع المنظومة الرقمية لشركة باركن وتحسين تجربة العملاء من خلال الدمج بين خدمات مواقف المركبات والتأمين وخدمة ركن المركبات.

تجسّد هذه الشراكات التزام باركن بتوسيع قدرات منصتها الرقمية، بما يتيح تكاملاً أعمق بين الخدمات بهدف تعزيز مستويات الراحة والترابط وتحسين تجربة العملاء الشاملة في مختلف أنحاء دبي.

وتهدف الشراكة مع InsuranceMarket.ae إلى استكشاف فرص جديدة لتحسين تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي وتقديم حلول تنقل ذات قيمة مضافة. ويسعى الطرفان إلى توظيف منصاتهما وخبراتهما المتخصصة لتحديد مجالات المنفعة المشتركة، بما في ذلك المبادرات التي تعزز مستويات الراحة والسلامة وسهولة الوصول للسائقين في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتركّز الشراكة على تطوير عروض متكاملة تتمحور حول العملاء، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مشتركة تُبرز مزايا التحول الرقمي في منظومتي التنقل والتأمين.

وفي حديثه عن أهمية هذه الشركة، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل شراكتنا مع InsuranceMarket.ae محطة محورية في مسيرة باركن نحو إعادة تعريف مفهوم المواقف كخدمة مستدامة تركز على المتعاملين، من خلال إضافة مجموعة من الميزات والخدمات التي تلبي احتياجات مستخدمي المواقف ضمن منصة رقمية موحدة، بما يحقق قيمة مضافة عبر دمج خدمات التأمين ضمن منظومة ذكية ومتكاملة. هذه الشراكة لا تقتصر على تقديم خدمة إضافية فحسب، بل تؤكد الدور الريادي لباركن كمحرّك أساسي في تحقيق رؤية دبي لأن تكون المدينة الأكثر ذكاءً واستدامةً، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في حلول التنقل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة."

ومن جهته أيضاً أكد أفيناش بابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة InsuranceMarket.ae، على أهمية هذا التعاون بالقول: "نضع العملاء في صلب أولوياتنا دوماً، وتأتي شراكتنا مع باركن لتجعل رحلاتهم أكثر سلاسةً وسهولةً. فدمج جانبي التأمين والتنقل ضمن منظومة رقمية واحدة، سيمنح العملاء راحة يومية أكبر عبر خدمات مبسطة ومبتكرة، وسيدعم رؤية دبي لبناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطاً".

تدعم هذه الشراكات مجتمعةً استراتيجية شركة باركن الرامية إلى بناء منظومة تنقل مترابطة بالكامل، تجمع بين مزوّدي الخدمات الرئيسيين ضمن منصة ذكية موحّدة. وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقيات خلال معرض جيتكس جلوبال 2025، لتؤكد الدور الفاعل الذي تضطلع به باركن في إبراز أهمية الشراكات الذكية والتكامل الرقمي لتطوير مشهد التنقل في دبي، كما تسلّط الضوء على التزام الشركة بدعم حلول المدن الذكية في مختلف أنحاء الإمارة.

