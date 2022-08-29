[ دبي ، الإمارات العربية المتحدة] أقامت شركة دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع InsuranceMarket.ae ، إحدى أكبر شركات الوساطة التأمينية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستدير InsuranceMarket.ae منتج شركة دبي الوطنية للتأمين الخاص بتأمين الدراجات الهوائية وذلك كشريك متعاون، ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة من التزام كلا الطرفين تجاه تقديم خدمة عملاء فائقة الجودة.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: "أصبحت دولة الإمارات وجهة مرغوبة لعشاق ركوب الدراجات بسبب دعمها المتواصل لمجتمع راكبي الدراجات. تسعى الحكومة لتحقيق معيارين رئيسيين في جدول الأعمال لتحقيق رفاهية السكان، حيث إن ركوب الدراجات يشجع الناس على أن يصبحوا أكثر وعيًا بالصحة وأكثر محافظة على البيئة. ولهذا السبب، يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع InsuranceMarket.ae لتوفير الحماية البدنية لراكبي الدراجات بشكل أفضل وتوفير راحة البال من خلال الترويج لمنتج التأمين الخاص بالدراجات الهوائية. وهذا المنتج سوف يسمح لراكبي الدراجات بالتركيز على متعة قيادة الدراجة والحفاظ على سلامتهم في نفس الوقت. وهذا التعاون هو شهادة أخرى على التزامنا بتوفير حلول تأمينية مُيسرة للعملاء والسوق".

وصرّح أفيناش بابور، الرئيس التنفيذي لشركة InsuranceMarket.ae قائلا: "تحتل دبي موقع الصدارة في مشهد ركوب الدراجات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من حيث الفعاليات مثل فعالية "دبي رايد" السنوية في شهر نوفمبر، والمرافق الرائعة، ومن حيث تحويل مسارات الجمال وكذلك المسارات الموجودة في الحدائق الشعبية، مما يعني أنه يمكن للجميع الاستمتاع بركوب الدراجات بشكل آمن هنا، خاصة إذا قاموا بشراء هذه التغطية. يتميز هذا المنتج التأميني بتوفير تغطية لكل من راكبي الدراجات أنفسهم (الحوادث الشخصية أو الوفاة أو الإعاقة) والدراجة وملحقاتها (ضد الحريق والسرقة والضرر العارض)، بالإضافة إلى المسؤولية ضد الغير. يمكن الحصول على هذه الوثيقة بسهولة وبأسعار في متناول اليد. نحن متحمسون للعمل مع شركة دبي الوطنية للتأمين وكلنا ثقة في نجاح هذا المنتج بشكل كبير".

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عن شركة دبي الوطنية للتأمين

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ع.) هي إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد بدأت الشركة في تقديم خدماتها منذ عام 1991، من خلال فرع واحد في أبوظبي. تقدم الشركة منتجات مُتعدِّدة تشمل التأمين على السيارات والتأمين الطبي وتأمين السفر والتأمين على المنازل، بالإضافة إلى منتجات التأمين التجارية الأخرى، مثل التأمين الطبي الجماعي والتأمين الجماعي على الحياة وتأمين الأعمال الهندسية والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد المسؤولية. ويحرص فريقنا المُتخصِّص الذي يضم نخبة من خبراء التأمين وإعادة التأمين على تقديم أفضل وثائق التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بما يُقدِّمه المنافسون. كما نحرص أيضًا على تقديم خدمات تسوية المطالبات بشكل سلس وخالي من أي مشكلات، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز علاقاتنا مع الجميع.

نحن في شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين نضع تجربة العملاء والابتكار والاستقرار المالي وتحقيق قيمة متميزة للعملاء على رأس قائمة أولوياتنا، ونتبنى نهجًا فريدًا يعتمد على تصميم حلول مُخصَّصة تعتمد على الفهم الشامل لاحتياجات العملاء وتوفير الحماية لهم.

في أعقاب حدوث تغيير في الإدارة مطلع عام 2021، بادرت الشركة بتوسيع نطاق منظومة التوزيع الخاصة بها ودخلت في شراكات استراتيجية من أجل ضمان نمو أعمالها.

الهاتف: 80000 5 600

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