دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Inery، نظام إدارة البيانات اللامركزي، عن نجاحها بالحصول على استثمار من شركة VC للبلوك تشين التي تركز على تقنيات ويب 3.0، وذلك خلال أول أسبوع من شهر سبتمبر الجاري وتُقدر قيمة الاستثمار بنحو 128 مليون دولار.

وتمثل Inery نظاماً لا مركزياً لإدارة البيانات ويقدم قاعدة بيانات إلى تقنيات ويب 3.0. ويضمن وجود حل لإدارة البيانات يتسم بانخفاض التكلفة والسلاسة والأمان والموثوقية العالية التي تحمي قواعد البيانات من أي عبث. ويهدف نظام إدارة البيانات إلى ضمان قدرة المستخدمين، بمن فيهم عشاق الألعاب والشركات، على امتلاك زمام السيطرة على بياناتهم في عالم الميتافيرس عبر أصول بيانات يتحكم بها ملاكها.

وإضافة لمقرها في سنغافورة، تمتلك Inery فروعاً في الإمارات العربية المتحدة، وسويسرا، وصربيا، بما يجعلها شركة متعددة الثقافات، وتعتمد على خبرات وإبداع فرق عملها الداخلية. ومنذ تأسيسها، استقطبت Inery اهتمام قطاع البلوك تشين نظراً لحلولها المتطورة المقدمة لأحد المشكلات الرئيسية التي تواجه عالم الويب 3.0، وهي لامركزية قواعد البيانات والأمان.

ويمكن تطبيق حالات استخدام Inery ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يشمل الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات الطيران وألعاب البلوك تشين التي تمكن اللاعبين من الكسب والرعاية الصحية والميتافيرس. وتقدم للمستخدمين حلاً ممكناً يربط بين كتل البلوك تشين ليتمكنوا من التفاعل مع أصول بياناتهم ضمن كامل عالم الميتافيرس باستخدام حل لقواعد البيانات. وأطلق المشروع أول شبكة اختبار له في 10 أغسطس 2022، وذلك قبل إطلاقه الرسمي المرتقب والذي يشمل أيضاً إدراج عملة Inery الرقمية في نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وعبر هذا التمويل، تهدف Inery إلى توسيع حالات الاستخدام، لاسيما في مجال ألعاب البلوك تشين التي تمكن اللاعبين من الكسب، حيث تسعى الشركة إلى استكشاف الإمكانات الكامنة في قطاع الألعاب المزدهر مع ملكية رقمية موثقة للأصول. وإضافة لذلك، تهدف Inery إلى تأسيس مساحة لمستخدميها ليتمكنوا من إنشاء ومشاركة الرموز غير القابلة للاستبدال بسلاسة وبساطة.

واستثمرت Metavest سابقاً وأبرمت شراكة استراتيجية مع العديد من مشاريع البلوك تشين الناجحة. وتشمل قائمة استثماراتها Concordium و CasperLabsو Coinlistو Gala Gamesو Bored Ape Yacht Clubو Splinterlands و Star Atlasو Duelist Kingو Nakamoto Gamesو Ember Sword وغير ذلك.

وفي هذا السياق، قال الدكتور نافين سينغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في Inery: "حرصت Inery على اختيار شراكاتها بعناية كبيرة انطلاقاً من سعيها الدؤوب للتحول إلى ركيزة رئيسية لعالم الويب 3.0، لذلك أسعدنا الاهتمام الذي

أبدته Metavest للاستثمار في مشروعنا، وأبرمنا شراكة وثيقة مع منصتها التي تركز على الرموز غير القابلة للاستبدال. ونحن على ثقة بأن Inery وMetavest ستتمكنان معاً مع تحقيق أهدافهما المشتركة".

وستقوم Inery بإدراج عملتها الرقمية في الربع الثالث من العام الجاري. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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حول Inery

Inery هي نظام بلوك تشين من المستوى 1 وحل لامركزي لإدارة البيانات. وتضع شبكتها أساساً لا مركزياً وآمناً وموثوقاً لإدارة قواعد البيانات عبر الاستفادة من تقنيات البلوك تشين. وتجمع بين خصائص البلوك تشين وأصول قواعد البيانات الموزعة للدفع بتحول جذري في سبل الوصول إلى البيانات وتخزينها وإدارتها.

حول Metavest

Metavest Capital هي شركة بلوك تشين لرأس المال المخاطر، وتركز على الميتافيرس ومشاريع ألعاب الرموز غير القابلة للاستبدال. وتشتمل استثماراتها الرئيسية على الألعاب التي تمكن اللاعبين من الكسب، والعملات الرقمية، وأصول الألعاب. وتقدم رأس المال والخطط الاستراتيجية والمشورة لعدد من المشاريع الجديدة ضمن هذه المنظومة المتنامية.

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يوسف باطر

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