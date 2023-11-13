مدكور: تسعي سلسلة محادثات الابتكار من شنايدر إلكتريك إلى تسليط الضوء على مفهوم صناعات المستقبل وكيفية جعلها صديقة للبيئة، وأكثر مرونة واستدامة

نظمت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، النسخة الرابعة من سلسلة محادثات الابتكار عن صناعات المستقبلInnovation Talk: Industries of The Future بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس، بهدف مناقشة الجيل الجديد من حلول التحكم الآلي والأتمتة القائمة على البرامج التي تتميز بقابليتها للتطوير وسهولة التصميم والهندسة التي تقدمها الشركة تماشيًا مع جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة للوصول إلى معدل صفر كربون.

بحضور بلغ ثمانون من عملاء القطاع الصناعي للشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مختلف القطاعات على رأسها صناعات الحديد والأسمنت والتعدين، والأغذية والمشروبات، تناولت الفاعلية حلول شنايدر إلكتريك للتحكم الآلي والأتمتة الصناعية المعتمدة على البرمجيات ودورها في دعم وتطوير القطاع الصناعي وتقليل الأثر الكربوني للمشروعات، وذلك بحضور المهندس/أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وفريق الشركة.

وكشفت المناقشات أن القطاع الصناعي يشكل 30% من الانبعاثات الكربونية حول العالم، فيما يستفيد 26% فقط من الشركات بالفعل من تطبيق التحول الرقمي مع عجز متوقع في القوى العاملة بالقطاع الصناعي يبلغ 8 مليون عامل بحلول عام 2030، ومن خلال محادثات الابتكار Innovation Talk، تسعي شنايدر إلكتريك إلى التركيز على مفهوم صناعات المستقبل وكيفية جعلها صديقة للبيئة، وأكثر مرونة واستدامة باستخدام حلول الأتمتة المرتكزة على البرمجيات، ضمن جهود الشركة لتمكين القوى العاملة وتعزيز عمليات الإنتاج. وذلك بعد أن أكدت الدراسات إلى أن المصانع الذكية التي تتبني عمليات قائمة على إنترنت الأشياء IoT، والبرمجيات الصناعية والتحكم الآلي وتحليل البيانات قادرة على تحقيق مستويات ملحوظة من القوة، والمرونة، والكفاءة البيئية مما يؤدى إلى عالم أكثر استدامة. وتسهم الحلول المبتكرة المقدمة من شنايدر إلكتريك في تمكين الشركات الناشئة التي يقوم قادتها التنفيذيين بقضاء أكثر من ثلاثة أرباع الوقت في مواجهة اضطرابات التقنيات الناشئة لما لديها من تحديات متعلقة بمرونة الأعمال والتي بلغت نسبتها 75% من الشركات.

كما تعمل حلول شنايدر إلكتريك على تحفيز كافة الشركات، حتى الناشئة منها، على ضرورة إيجاد مرونة غير مسبوقة من شأنها تعزيز عمليات التشغيل بها والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الكهرباء لتحقيق الاستدامة والوصول إلى عالم ذي مناخ إيجابي من خلال حلول التحكم الآلي المفتوحة والمرتكزة على البرمجيات والرقمنة وهي الحل الأمثل لتمكين القوى العاملة وتحقيق تصنيع أكثر ذكاءً واستدامة، حيث يرى 85% من المديرين التنفيذيين أن تحقيق الاستدامة على مستوى العمليات يلعب دورًا محوريًا في تشكيل والحفاظ على سلاسل القيمة.

وعبر المهندس /أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عن سعادته بتواصل سلسة محادثات الابتكار عن صناعات المستقبلInnovation Talk: Industries of The Future، قائلاً: "نسعى لتمكين شركائنا من خلال تعزيز الابتكار وتقديم جيل جديد من حلول التحكم الآلي والأتمتة الصناعية القائمة على برمجيات التصنيع الذكي وتعزيز التحول الرقمي كجزء من رحلتنا لتحقيق الاستدامة على كافة المستويات والقطاعات. وبالاعتماد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، نهدف لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي وتمكين الكوادر البشرية لتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى قطاع صناعي ذكي ومستدام في مصر."

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي النسخة الرابعة من محادثات الابتكار عن صناعات المستقبلInnovation Talk: Industries of The Future، حيث أقيمت ثلاث نسخ سابقة في الإسكندرية والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر لتمثل قنوات اتصال مع المستخدمين النهائيين والمصنعين بشكل مباشر وتهدف إلى تعزيز الوعي بأحدث التوجهات التي يتبناها المجال الصناعي ومفهوم صناعات المستقبل. بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يقوم به التحول الرقمي في دعم عمليات التصنيع وإمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في المجال.

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