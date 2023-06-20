إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم ينسجم مع أبرز الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية "نحن الإمارات 2031" والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

الخطوة تدعم إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" أن عام 2023 سيكون "عام الاستدامة"، كما يتزامن مع العام الذي تستضيف فيه دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28

in5 للعلوم هي رابع حاضنة أعمال تحت مظلة in5 التابعة لمجموعة تيكوم

حاضنة الأعمال in5 للعلوم ستقدم البيئة الحاضنة للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المبتكرة في قطاع العلوم، كما ستوفّر مجلساً استشارياً يضمّ نخبة من الخبراء وقادة القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة تيكوم، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، عن إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم بهدف تمكين ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفضل المواهب في شتى مجالات العلوم، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية "نحن الإمارات 2031" والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ويأتي إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم تزامناً مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل وبما يدعم جهودها في العمل المناخي. كما يتزامن الحدث مع ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس مجموعة تيكوم لحاضنة الأعمال in5، حيث ستوفر حاضنة الأعمال in5 للعلوم بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم، بيئة أعمال داعمة وممكنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في كافة مجالات العلوم والرعاية الصحية والاستدامة والصناعات المتقدّمة والطاقة.

تضم حاضنة الأعمال in5 حالياً ثلاثة مراكز متميزة لدعم وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وهي in5 للتكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت وin5 للإعلام في مدينة دبي للإنتاج وin5 للتصميم في حي دبي للتصميم. ومع إطلاق خدماتها المتخصّصة في قطاع العلوم، تهدف حاضنة الأعمال in5 إلى توفير كافة المقومات والعناصر التي تمكن الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات العلوم من النمو والتطور والتوسع بأعمالهم على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للاستثمار وريادة الأعمال.

ومتحدثاً نيابة عن حاضنة الأعمال in5، أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام بأن قطاع ريادة الأعمال يشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد العالمي ومحركاً هاماً في اقتصاد المعرفة المستقبلي، وقال: "دبي سبّاقة في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة وتهيئة البيئة الأمثل لإطلاق مشاريعهم الخاصة، لذا يسعدنا في ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس حاضنة الأعمال in5 الإعلان عن إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم حيث ستوفر البيئة الداعمة والجاذبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى مجالات العلوم تماشياً مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية ذات الصلة، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال وبيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة من جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم: "يُعدّ قطاع العلوم من القطاعات المتنامية بشكل ملحوظ في دبي بفضل بيئة الأعمال التنافسية والأطر التنظيمية والتشريعية المرنة والمدعومة بالاستراتيجيات الحكومية في مجالات الاستدامة والرعاية الصحية والبحث والتطوير".

وأضاف: "يساهم مجمّع دبي للعلوم بدور بارز في دعم ونمو قطاع العلوم وبناء اقتصاد المعرفة في الدّولة من خلال استقطاب الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والاستدامة. ستتيح حاضنة الأعمال in5 للعلوم لروّاد الأعمال فرص التواصل والتعاون مع شبكة عالمية من المطورين والباحثين في قطاع العلوم ما يعزز الابتكار والبحث والتطوير ".

وقد بادرت حاضنة الأعمال in5 إلى تأسيس مجلس استشاري بقيادة نخبة من الخبراء الذي يمثلون كبار المدراء التنفيذيين في قطاع العلوم من مجموعة "Nexus Resilience" وشركة "Dii Desert Energy" ومجموعة "GMEX". وسوف تقدّم حاضنة الأعمال in5 للعلوم مجموعة من الفعاليات المحفزة على الابتكار والجلسات الحوارية، للتطرّق إلى أبرز المواضيع العلمية مع نخبة من قادة الفكر والمبتكرين في قطاع العلوم.

ويتيح التعاون مع مجمّع دبي للعلوم لحاضنة الأعمال in5 الوصول إلى أهم وأبرز الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية، ضمن مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والبحث والتطوير، للاستفادة من فرص إقامة شراكات جديدة والوصول إلى مرافق وموارد متخصّصة ومتطورة.

وجهة علمية متنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يواصل قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات حضوره المتميز وريادته الإقليمية والدولية على مستوى الخدمات الطبية والإنجازات العلمية حيث تسهم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في الدولة والمدعومة باستثمارات القطاع الخاص في ترسيخ مكانة دبي كالوجهة الأولى على مستوى المنطقة والوجهة السادسة عالمياً من حيث السياحة العلاجية، وفقاً لمؤشر السياحة العلاجية الصادر مؤخراً.

وفي السياق نفسه، تعكس المساعي العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة، أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالصناعات المتقدّمة والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي. كما تهدف الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الصناعات المحلية، على غرار "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى التحفيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمّة لتعزيز الممارسات المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وخلال العقد الماضي، شهدت حاضنة الأعمال in5 نمواً ملحوظاً في عدد شركات التكنولوجيا الناشئة والمتركّزة حول العلوم بالتحديد. لذلك، تهدف حاضنة الأعمال in5 للعلوم إلى توفير بيئة حاضنة تدعم الشركات الناشئة الجديدة وتلبّي احتياجاتها الخاصة، في ظلّ تسهيل وصول مؤسسي الشركات إلى الموارد اللازمة في مجمّع دبي للعلوم.

وتقدّم حاضنة الأعمال in5 الدعم للعديد من الشركات الناشئة الطموحة والمتخصّصة في قطاع العلوم، بما في ذلك:

تطبيق "We4Recyle": تطبيق هاتفي يسهّل خدمة فرز النفايات في المنزل مباشرة ويهدف إلى رفع الوعي بنمط الحياة المستدامة والقائمة على الحفاظ على البيئة.

شركة "Greener Crop": شركة ناشئة تتيح الزراعة العمودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تشمل إنشاء المزارع وصيانتها والإشراف على نمو المزروعات والحصاد وبيع المحصول. وتملك هذه الشركة قاعدة عملاء واسعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات وعُمان وقطر.

شركة "Air to MC2": شركة تكنولوجيا ناشئة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقنيات التبريد والتدفئة، عبر إعداد منتجات تقنية بتكلفة معقولة وحاصلة على براءات اختراع في مجال تكييف الهواء وقطاعي المياه والطاقة وللمستهلكين.

شركة "Sentient Labs": تستخدم هذه الشركة الناشئة تقنيات متطوّرة، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للتشجيع على تنظيف البحار.

منصّة "RelphaCare Technologies": منصّة للرعاية الصحية الاجتماعية تتيح تواصل الأطباء والأسر بشكل مباشر لتتبّع حالة الأفراد الصحية.

عقد من النمو في مجال ريادة الأعمال

تزوّد حاضنة الأعمال in5 الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم بمنصّة فعّالة لتوسيع نطاق أعمالها وتقدم مجموعة من المزايا بما في ذلك التوجيه والإرشاد وفرص الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين. وقدّمت الحاضنة منذ إطلاقها في عام 2013 الدعم لأكثر من 750 شركة ناشئة، ونجحت في جذب رواد الأعمال الذين يمثلون أكثر من 50 جنسية حول العالم، بما في ذلك الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها. ويُذكر من بين الشركات الناشئة التي حققت نجاحاً باهراً منصّة "Tabby" للشراء الفوري والدفع في وقت لاحق، وتطبيق توصيل الطعام "Munch:On" الذي استحوذت عليه شركة "Careem" في عام 2022، والشركة الإقليمية الشهيرة لبثّ المحتوى الموسيقي "Anghami".

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال in5 هي من المنصات المبتكرة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تقدّم أيضاً أصول وحلول وخدمات ذات قيمة مضافة، مثل مساحات العمل المشتركة D/Quarters ومنصة GoFreelance التي تدعم المبدعين المستقلين ومنصّة axs للخدمات الحكومية والمؤسسية.

تضمّ مجموعة تيكوم عشرة مجمّعات أعمال متخصّصة تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، يعمل فيها أكثر من 9500 عميل 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance التي تدعم المبدعين المستقلين.