أعلنت شركة IMS ( Investment & Management Solutions)، المتخصصة فى تقديم الحلول التسويقية والاستثمارية المتكاملة، بالتعاقد مع 3 شركات للتطوير العقاري فى مدن شرق القاهرة.

قالت نورهان أشرف مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة IMS، إن الشركة تعاقدت مع شركات دلتا للتطوير العقاري، والملكة للتطوير العقاري، وشركة وينفسيتور للاستثمار العقاري لتقديم الحلول التسويقية والمالية والاستثمارية لمشروعاتهم فى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.

وأوضحت أن دور شركة IMS يتمثل فى توفير دراسات الجدوى الفنية والاستثمارية والتسويقية والمالية، بالإضافة إلى عمل دراسة التكلفة الإنشائية للمشروعات وأنظمة البيع والسداد، مستهدفين من هذا التعاون سلسلة من المشاريع في القاهرة الجديدة و العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

ونوهت مدير التسويق، أن شركة IMS تعمل فى مجال تأسيس الشركات العقارية، وتحديد الأهداف والرؤى المستقبلية، وتعمل على تقديم الحلول الاستثمارية، حيث قامت بتأسيس 6 شركات عقارية وإدارة أكثر من 15 مشروع متنوعة ما بين السكنى والإدارى والتجاري فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وقامت الشركة بالتوسع فى أعمالها مع اتجاه المطورين للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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