الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة "IMPACT46" الرائدة في مجال إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية، عن بدء مرحلة الاستثمار لصندوقها الاستثماري الثالث بحجم 500 مليون ريال سعودي. يذكر أن "IMPACT46" قد أعلنت عن صندوقها الثالث في فبراير 2023 وتهدف من خلاله إلى الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة من مختلف المراحل في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

تتمحور استراتيجية الاستثمار لصندوق "IMPACT46" الثالث حول دعم الشركات السعودية الناشئة مع التركيز على عدد من المجالات منها: التقنية المالية، والبرمجيات كخدمة، والمنصّات الرقمية، والأمن السيبراني. كما تشمل الاستراتيجية الاستثمار في مختلف مراحل تطور الشركات بدءاً من مرحلة النمو وصولاً إلى مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، مع تخصيص استثمارات للشركات الواعدة في المنطقة.

وقال عبدالعزيز العمران، الرئيس التنفيذي لـ"IMPACT46": "نفخر بالإعلان عن بدء مرحلة الاستثمار للصندوق الثالث بعد بضعة أشهر فقط من إعلاننا عنه، مما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين بدعم الفرص المميزة في منطقتنا. ونلتزم بالعمل على تحقيق رؤيتنا الرامية إلى تحقيق أثر إيجابي من خلال التعاون مع روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يتطلعون لإحداث أثر اقتصادي مستدام".

بدورها، قالت بسمة السنيدي، الشريك الإداري في "IMPACT46": "نسعى لأن نكون الشريك الاستثماري للشركات التقنية الواعدة في المنطقة حيث نتطلع للعمل مع تلك الشركات لخلق أثر اقتصادي مستدام. كما أننا نرحب بالتعاون مع مختلف الجهات التي تشاركنا رؤيتنا نحو تطوير القطاعات الحيوية وإحداث أثر إيجابي فيها".

وقد استثمرت شركة "IMPACT46" منذ تأسيسها سنة 2019 أكثر من 650 مليون ريال سعودي في أكثر من 35 شركة ناشئة. وحقّق الصندوق الأول (Seed) الذي تأسس سنة 2019 زيادة بلغت 3.6 أضعاف قيمة الاستثمار الأولي حتى الآن. أما الصندوق الثاني (Growth) الذي تأسس قبل عامين، فقد حقق زيادة بلغت 1.9 أضعاف قيمة الاستثمار الأولي. ونجحت "IMPACT46" في التخارج من أكثر من خمسة استثمارات، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة "جاهز" سنة 2021، وهي أول شركة تقنية ناشئة سعودية تُدرج في سوق الأسهم الموازي "نمو".

تركّز شركة "IMPACT46" بشكل أساسي على دعم روّاد الأعمال السعوديين الذين يسعون إلى توطين التقنيات المبتكرة بما يتماشى مع ركائز وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في سبيل خلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

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نبذة عن شركة IMPACT46

تأسست شركة IMPACT46 في عام 2019 وسرعان ما رسخت مكانتها كشركة استثمار جريء رائدة في المملكة، وتميزت IMPACT46 بأنها واحدة من أوائل شركات إدارة الأصول التي حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية.

تركز شركة IMPACT46 بشكل أساسي على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة، وتشكل الشركات السعودية النسبة الأكبر في محفظة IMPACT46، مما يعكس التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية.

اسم IMPACT46 مستلهم من مدينة الرياض، المدينة التي تتخذ منها الشركة مقرًا لها، نظرًا لأنها تقع على خط طول 46، ومن موقعها في قلب مدينة الرياض، تهدف الشركة إلى الاستثمار والتوسع في الشركات التقنية المبتكرة من مختلف أقطار المملكة لتحقيق الأثر الاقتصادي المستدام.