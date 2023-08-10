نيوم، المملكة العربية السعودية- أعلنت نيوم، اليوم، عن عقدها شراكة مع شركة "آي إم جي لخدمات ملاعب الغولف"، الرائدة في هذا المجال؛ في خطوة تمهد لافتتاح أول نادي وملعب غولف عالمي المستوى يُقام على جزيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على شاطئ جزيرة "سندالة"، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

وتم اختيار شركة "آي إم جي IMG” لتقديم خدمات ما قبل الافتتاح لنادي الغولف والتسويق له وإدارته، حيث سيكون موقعاً حصرياً متاحاً على مدار العام، مما يسهم في تعزيز تجربة رياضة الغولف وانتشارها على مستوى الشرق الأوسط.

وسيقدم ملعب الغولف في سندالة، الذي قام بتصميمه مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور، تجربة فريدة للزوار، سواء من الهواة واللاعبين الشباب أو من ذوي الخبرة ومحترفي اللعبة. وسيحتوي الملعب الواقع على مساحة 6,474 ياردة (5,920 متراً)، على 9 حفر، مخصصين لــ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، بالإضافة إلى مسار لتنقل عربات الغولف بطول 280 متراً، كما سيتم استخدام أحدث التقنيات لتتبع الكرة وتسجيل البيانات الإحصائية أثناء ممارسة رياضة الغولف ومن المقرر، أيضاً، أن يكون الملعب معتمداً من منظمة الغولف للبيئة (GEO)، ما يعني الالتزام بأعلى معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.

وسيوفر نادي الغولف خيارات عضوية متعددة للزوار للاستمتاع بأفضل المرافق والمعدات والخدمات، بما في ذلك صالة رياضية فاخرة ومسبح بحجم أولمبي ومنتجع صحي راقي وملاعب رياضية وركن خاص للضيافة، فيما ستضم أكاديمية سندالة للغولف مرافق عديدة مزودة بأحدث التقنيات؛ للتدريب وتطوير المهارات في رياضة الغولف.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم أنتوني فيفيس: "ستكون سندالة أول وجهة في نيوم تفتح أبوابها للعالم، وستقدم تجربة جديدة للغولف لا مثيل لها"، مضيفاً: "نحن فخورون بالعمل مع آي إم جي لخدمات ملاعب الغولف؛ لتحويل رؤية مهندس ملاعب الغولف العالمي روبرت ترينت جونز جونيور في التصميم إلى واقع ملموس في سندالة".

من جانبه، قال نائب رئيس "آي إم جي IMG" لخدمات ملاعب الغولف، راسل هانا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع جزيرة سندالة في نيوم، ونرحب بها بكل فخر في محفظتنا المتنامية من النوادي والمنتجعات ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم. إن رؤية نيوم لهذه الوجهة الجديدة المذهلة تجعلها المشروع المناسب للاستفادة من خبرات "آي إم جي" ومواردها". وأضاف: "لدينا توقعات كبيرة لنادي جزيرة سندالة للغولف، ونتطلع إلى تقديم الدعم لتحقيق رؤية نيوم من خلال إنجاز أحد أكثر الملاعب تميزاً في المنطقة ".

بالإضافة إلى ملعب الغولف، ستضم "سندالة" نادياً شاطئياً، ومركز للأنشطة البحرية يقدم مغامرات وتجارب استثنائية فوق سطح الماء وفي أعماق البحر الأحمر، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق فاخرة بما فيها منتجع "فور سيزونز" وأول فنادق مجموعة "ماريوت أوتوغراف" الدولية في المملكة العربية السعودية. ويتم تطوير الجزيرة بأساليب تراعي أعلى معايير الاستدامة، علماً أن "استديو لوكا ديني" الإيطالي الرائد في التصميم المعماري Luca Dini Design & Architecture، استوحى تصاميم الجزيرة من الشعاب المرجانية والمناظر الساحرة للبحر الأحمر المحيطة بها.

كما ستقدم "سندالة" تجارب رائعة لتناول الطعام، في مطاعم يديرها طهاة عالميون حائزون على "نجمة ميشلان" يقدمون فيها أطباقاً مبتكرة، بالإضافة إلى متاجر للتجزئة الفاخرة، ومرسى فائق الفخامة يضم 86 رصيفاً لليخوت التي يصل ارتفاعها إلى 50 متراً، بالإضافة إلى مراسي بحرية مخصصة لليخوت الفاخرة التي يصل ارتفاعها إلى 180 متراً.

وبفضل موقعها المثالي كبوابة استثنائية للبحر الأحمر، ستعيد سندالة تعريف تجربة الرحلات البحرية الفاخرة، وستقدم مفهوماً جديداً للسفر والسياحة. وستكون سندالة، وهي واحدة من بين مجموعة الجزر في ساحل نيوم، أول وجهة لليخوت الحديثة والفاخرة في البحر الأحمر. ومن المقرر افتتاح الجزيرة في الربع الأول من عام 2024، لتكون أول وجهة تستقبل الزوار في نيوم، وتقدم للعالم نموذجاً لما سيكون عليه مستقبل المعيشة لاحقاً في مختلف مناطق نيوم.

وتعد "آي إم جي" لخدمات ملاعب الغولف، شركة عالمية رائدة في تصميم وتطوير وتسويق وإدارة ملاعب الغولف ذات المستوى العالمي. ولأكثر من 30 عامًا، وضعت المجموعة معياراً للريادة والتميز في تصميم وإدارة ملاعب ونوادي الغولف. ويقدم فريق خدمات ملاعب الغولف التابع لـ"آي إم جي" حاليًا مجموعة متنوعة من خدمات الإدارة والتسويق لأكثر من 25 ناديًا ومنتجعًا حائزًا على جوائز.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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حول "آي إم جي IMG":

"آي إم جي IMG" هي شركة عالمية رائدة في مجالات الرياضة والموضة والأزياء والإعلام وتنظيم الفعاليات. وتعمل الشركة مع أبرز الرياضيين ونجوم الموضة حول العالم، وتمتلك وتدير مئات الفعاليات سنوياً، وهي منتج وموزع رائد ومستقل لوسائل الإعلام الرياضية والترفيهية. و"آي إم جي" متخصصة كذلك في الترخيص والتدريب الرياضي وتطوير الدوريات، وهي تابعة لشركة "إنديفر" الرائدة عالمياً في مجال الرياضة والترفيه.