المركز الحديث سيعمل على تحسين قدرات علم الجينوم بدولة الإمارات ضمن جميع مجالات البحث والممارسات السريرية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة Illumina، الشركة العالمية الرائدة في مجال تسلسل الحمض النووي (DNA sequencing) والتقنيات القائمة على المصفوفة، والمدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (ILMN)، اليوم عن إطلاق " مركز حلول Illumina في دبي" الجديد والمتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي المركز الجديد في دبي ترجمةً لجهود الشركة في توسيع استثماراتها ودعمها للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع الإمكانات الكبيرة لزيادة تطبيق هذا العلم في تحسين حياة الأفراد. وسيسهم وجود مركز يقدّم خبرات واسعة في علم الجينوم بدعم مزودي الرعاية الصحية على تطوير قدراتهم لتقديم الطب الجينومي للمرضى على نطاق واسع.

وقد اختارت "Illumina" دولة الإمارات لافتتاح المركز الجديد استناداً على الرؤية الراسخة للدولة في تعزيز نظام الرعاية الصحية المتطور لديها من خلال الاستثمار في أبحاث الجينوم، وانطلاقاً من التزام شركة "Illumina" بالارتقاء بمستقبل الرعاية الصحية في الدولة وبناء شراكة مثمرة معها.

وفي هذه المناسبة، قالت سوزان توسي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "Illumina": "افتتحت شركة ’Illumina‘ مركز الحلول الطبية الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة سعياً منها لاعتنام فرصة توثيق علاقتها مع وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، وكذلك مع المتخصصين في العلوم والرعاية الصحية في المنطقة. نسعى إلى تقديم قيمة أكبر لشركائنا وعملائنا في المنطقة من خلال فريق متخصص يمثل كامل منظومة العمل في ’Illumina‘. نشعر بالامتنان للدعم الذي تقدمه لنا حكومة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا ويشرفنا أن نشارك في مسيرة نمو وتطور علم الجينوم فيها".

يمتد "مركز حلول Illumina في دبي" على مساحة 9,100 قدم مربعة، ويحتوي على مخبر مجهز بالكامل يضم أحدث تقنيات تسلسل الحمض النووي والمصفوفات، كما أنه مزود بموارد كاملة من المعلومات والتطبيقات في القطاع، ونتائج المهندسين، بما يوفر إمكانات واسعة في مجال الجينوم لشركاء "Illumina" وعملائها. وسيوفر المركز، مدعوماً بالعدد المتنامي لشركاء "Illumina" في المنطقة، التدريب والتعليم اللازمين لزيادة الخبرات التقنية المحلية وتوفير وصول أوسع علم الجينوم.

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نبذة عن Illumina

تسعى Illumina إلى تحسين صحة الأشخاص من خلال إطلاق العنان لقوة علم الجينوم. ساهم تركيزنا على الابتكار في الارتقاء بمكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال تسلسل الحمض النووي والتقنيات القائمة على المصفوفة، وخدمة العملاء في المجالات البحثية والسريرية والتطبيقية. تُستخدم منتجاتنا في تطبيقات في علوم الحياة، وعلم الأورام، والصحة الإنجابية، والزراعة، والقطاعات الناشئة الأخرى. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني illumina.com والتواصل معنا على حساباتنا على Twitter، وFacebook، وLinkedIn، وInstagram، وYouTube.

لمعلومات المستثمرين:

سالي شوارتز

858-291-6421 IR@illumina.com

للاستفسارات الإعلامية

ديفيد ماك ألبين

347-327-1336 PR@illumina.com