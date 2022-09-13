المشروع من تصميم الاستشاري الهندسي العالمي "Stefano Beori"

30% نسبة البناء في المشروع من إجمالي مساحته ...ومساحته تبدأ من 50 متر مربع حتى 1200 متر مربع

ارك بلان تنتهي من 60% من إنشاءات المشروع اعتمادا على خبراتها الطويلة ...وأكتوبر المقبل الإنتهاء من الهيكل الخارجي للمشروع

Il Cuore verde ايقونة معمارية مصرية باعتماده علي تصميم فريد من نوعه وأفكار معمارية ومستدامة غير مسبوقة في مصر والوطن العربي مما يؤهله ليكون مزار للمعمارين وعشاق العمارة الحديثة

مصر، القاهرة: أعلنت شركة "ارك بلان" للتطوير العقاري Archplan Developments أحد أبرز المطورين العقاريين في السوق المصرية ورائدة من رواد التخطيط والتنمية العمرانية عن إنتهائها من بيع جميع الوحدات الخاصة بمشروع "il cuore verde" بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقام على مساحة 3400 متر مربع .

ويعد هذا المشروع هو أول مبنى في العاصمة الإدارية مستدام وصديق للبيئة و أول مبني في الشرق الأوسط يصمم وينفذ بفكرة urban Forest بالتعاون مع المعماري الشهير ورائد في مجال الغابة الخضراء الحضرية "STEFANO Beori" ، ويدمج المشروع بين أحدث التقنيات واحتياجات العملاء والمستثمرين حيث قام بتصميمه الاستشاري الهندسي العالمي استيفانو بويري مؤسس مبدأ المباني المستدامة فى العالم كله ومن أشهر أعماله ابراج "Bosco verticale" فى مدينة ميلانو فى إيطاليا وتعتبر من أهم معالم المدينة الحديثة ، كما يضم المشروع ايضا أول غابة رأسية في حي المال والأعمال والوطن العربي ، ويقع المشروع في مكان مميز جدًا في الحي المالي الحكومي أمام البنك المركزي مباشرة وفي أهم ميدان في العاصمة الإدارية الحديثة كما أنه يقع على المحور المركزي والميدان الرئيسي مباشرة ويقع أيضا بجانب أشهر معالم العاصمة الإدارية مثل محطة المونوريل ومبنى البورصة وفندق الماسة والمحاور الرئيسية للعاصمة الإدارية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن إنتهاء بيع كامل وحدات المشروع بمشاركة قيادات الشركة وأبرزهم : الدكتور شادي الزيني عضو مجلس الادارة ، المهندس أحمد أيمن عاشور الرئيس التنفيذي للشركة ، الأستاذ / هشام المحروقي مديرالعام الشركة .

وتعقيبا على هذا النجاح ، أعرب الدكتور شادي الزيني،عضو مجلس الإدارة عن سعادته بحجم الانجازات التي تحققت على أرض الواقع في هذا المشروع والذي يرجع إلى تاريخ الشركة الكبير في مثل هذه المشروعات والتي تزيد عن 40 عاما في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري ، مؤكدا أن أبرز ما يميز المشروع بأنه مشروع إداري فقط مما يضمن الخصوصية والهدوء للمتواجدين فيه وتصل نسبة البناء فيه إلى 30% من إجمالي مساحته بينما تشغل المساحات الخضراء والمرافق 70% من المشروع.

وتابع إننا نفذنا بالفعل أول مبنى مستدام وصديق للبيئة يتضمن فكرة ال Urban FOREST ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط كله خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغيير المناخ والحفاظ على البيئة. ، ومن أبرز المزايا التي يعتمد عليها المشروع ايضا أن إنارة مشروع كور Il cuore verde بالطاقة الشمسية والتحكم الذكي للإضاءة والحرارة مما يعزز كونه صديقا للبيئة .

وأشار المهندس أحمد أيمن عاشور الرئيس التنفيذي للشركة أن "ارك بلان" تهتم فى رؤيتها بتطوير العاصمة الإدارية علي نفس منهج شركة ارك بلان للاستشارات الهندسية بالعاصمة الإدارية التي رسمت وصممت المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة علي أسس الاستدامة الخضراء وأن تكون مدينة ذكية تهتم بالمشاة والتشجير .في المقام الأول وتهتم ارك بلان بحقوق العميل ومصلحته علاوة على التزامنا بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات كما أننا نستهدف الحراك في السوق العقاري من خلال تنمية هذا القطاع الرائد ، مؤكدًا أن ارك بلان قد أنتهت من 60% من إنشاءات المشروع اعتمادا على خبراتها الطويلة وستقوم خلال شهر أكتوبر المقبل بالإعلان عن الإنتهاء من الهيكل الخارجي للمشروع.

وأكد أن Il Cuore verde تعتبر ايقونة معمارية مصرية باعتماده علي تصميم فريد من نوعه وأفكار معمرية غير مسبوقة في مصر والوطن العربي. ايضا, الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والتقليل من نسبة التلوث البيئي يعد واحدًا من أبرز اهتمامات المشروع ليكون مبني ذكي ةمستدام بشكل حقيقي

ويضم مشروع Il Cuore Verde خدمات تنظيف الوحدات، وصيانة المرافق باستمرار ، نظام متطور للتخلص من النفايات والقمامة ، قاعات كبيرة مجهزة على أعلى مستوى لعقد المؤتمرات والاجتماعات ، تكييفات مركزية .

يذكر أن "ارك بلان" تعد أبرز من الشركات الصاعدة، حيث أنها تتبع شركة ارك بلان المتخصصة في التصميمات المعمارية، وهي واحدة من أبرز الشركات العقارية في هذا المجال، والتي تم إنشاؤها عام 1985، وأسسها الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، وتملك شركة "ارك بلان" سمعة جيدة في عدة دول عربيها أبرزها عمان ومصر والسعودية والمغرب والامارات العربية ، ووصل عدد مشروعاتها التي تم تنفيذها إلى اكثر من 1500مشروع ويعمل معها 250 خبير ومتخصص في التخطيط العمراني .

وتتميز مشروعات شركة Archplan Developments بالدقة في التصميمات والتخطيط المثالي، ويدل على ذلك محفظة المشروعات العملاقة التي نفذتها في العديد من الدول العربية والإفريقية، وتسعى طوال الوقت إلى مواكبة التطورات التي تحدث في السوق العقاري وتقديم ما يحتاج إليه المستثمرون من وحدات ترضي طموحهم، وقد ساهمت تلك العوامل في أن تصبح واحدة من أهم شركات العقارات في مصر.

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