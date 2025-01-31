بيع 400 منزل، لتبلغ نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار نحو 57%

شكّل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات نسبة 72% من المبيعات

تصدرت جنسيات الإمارات والأردن والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن بيع كامل وحدات "منارة ليفنج III"، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني "منارة ليفنج" الذي يوفر لقاطنيه أساليب معيشة عصرية وطموحة في جزيرة السعديات، خلال 24 ساعة فقط، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 940 مليون درهم. ويعزى هذا الإقبال الكبير من قبل المشترين إلى جاذبية جزيرة السعديات كونها أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، وذلك بفضل مفاهيم مجمعاتها السكنية الفريدة التي تلقى رواجاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي.

وشكل المشترون الإماراتيون نسبة 28% من إجمالي المبيعات، في حين مثل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات نسبة 72%، مما يدل على الطلب العالمي القوي على الوحدات السكنية في جزيرة السعديات. وقد تصدرت جنسيات الإمارات والأردن والصين والمملكة المتحدة قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.

كما شكل المشترون تحت سنّ 45 عاماً نسبة 65%، مما يعكس رواج مفاهيم المجمعّات السكنية العصرية بين أوساط المشترين الشباب. بينما بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار 57% من المبيعات، مما يعكس تنامي جاذبية علامة "الدار" بين المستثمرين وأصحاب المنازل على حدٍ سواء.

ويضم هذا المجمّع السكني 400 منزل عصري، ويعتبر أرقى مراحل مشروع "منارة ليفنج". ويقدم المشروع مرافق ترفيهية عالية الجوّدة ومجموعة من الخيارات الفاخرة، بما في ذلك مساحات خارجية ومرافق مجتمعية صممت بعناية ودقة فائقة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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