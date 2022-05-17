"تمضي شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، وفق الخطة الزمنية الموضوعة لبدء أعمالها الإنشائية في مجمع الطاقة الإضافي الرابع بمحطة الطاقة 5"، ذلك ما صرح به رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أثناء حفل توقيع الاتفاقية مع مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو III يوم الإثنين الموافق 16 مايو 2022 في قاعة الواحة بشركة البا.

وقد وقعت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، عقد التسليم الكامل مع ميتسوبيشي باور التابعة لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة والمختصة بتقديم حلول الطاقة، وسيبكوIII وذلك بهدف توسعة محطة الطاقة 5 بشركة البا، وإضافة مجمع طاقة جديد بتوربين غازي يعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة ما قيمته 680.9 ميغاوات للطاقة الإنتاجية للمحطة.

حضر حفل توقيع الاتفاقية كل من السيد هيديشي كاواموتو، الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي باور، والدكتور خافيير كافادا، الرئيس التنفيذي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لميتسوبيشي باور، والسيد خالد سالم، رئيس ميتسوبيشي باور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس وحدة أعمال التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد كونغ لينغفينغ نائب رئيس سيبكو III،إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة البا، السيد علي البقالي، والرئيس التنفيذي للطاقة في البا، السيد أمين سلطان، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين في شركة البا.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستكون مجموعةميتسوبيشي باور وسيبكو III هي المسؤولة عن أعمال التصميم، والهندسة والمشتريات والإنشاء والتشغيل لمجمع الطاقة ذي التوربين الغازي الذي يعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ طاقته الإنتاجية 680.9 ميغاوات. وستقوم ميتسوبيشي باور بتسليم توربين غازي من طراز M701JAC بخاصية التبريد بالهواء من سلسلة الفئة J بالاضافة الى توربين بخاري. وتتميز التوربينات الغازية من فئة JAC القدرة على استغلال ما يصل إلى 30% من حجم وقود الهيدروجين، لتصل هذه النسبة إلى 100% في المستقبل عن طريق إجراء تعديلات طفيفة على البنية التحتية الحالية، والتي ستساهم في تحقيق أهداف إزالة الكربون العالمية.

وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"نود أن نعرب عن سعادتنا البالغة بإضافة مجمع طاقة رابع لمحطة الطاقة 5، والذي سيرفع الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى أكثر من 2.4 غيغاوات. فالاستثمار في التوربينات الغازية عالية الكفاءة، أحدث المشاريع الطموحة بمحطة الطاقة، سوف يسرع من مسيرتنا بالتحول نحو الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسيمكّن البا من خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، مما يدعم جهود مملكة البحرين لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060.

كما أننا نتطلع للتعاون مع شركائنا في ميتسوبيشي باور وسيبكو III من أجل تحقيق العديد من الإنجازات معًا ووفق الخطة الزمنية الموضوعة".

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرح السيد هيديشي كاواموتو، السيد هيديشي كاواموتو، الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي باور ونائب رئيس تحويل الطاقة وأنظمة الطاقة بشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، قائلاً:

"إننا في ميتسوبيشي باور فخورون بتمكننا من توفير أحدث تقنياتنا لدعم شركة البا ومملكة البحرين في تحقيق أهدافهما للتنمية المستدامة. وبالتعاون مع شركائنا في شركة سيبكو III، فإننا ملتزمون بمساندة البا، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، لتلبية كفاءتها التشغيلية وكذلك إزالة الكربون، باستخدام تقنية التوربينات الغازية من سلسلة الفئة J وهي التقنية الرائدة حول العالم على صعيد الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والاعتمادية بالاضافة لاستعداديتها لإستخدام وقود الهيدروجين".

وأضاف السيد كاواموتو قائلاً: "يتوافق مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بشركة البا مع مهمتنا المتمثلة في تمكين عملائنا بأحدث وأكثر التقنيات المبتكرة في حلول الطاقة النظيفة، وكذلك مع التزامنا المستمر بدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تأسيس بنية تحتية للطاقة تتسم بالاعتمادية والمرونة لتقربها من تحقيق المحصلة الصفرية والسيد تشين ينبينغ، رئيس شركة سيبكو III – دبي،الصفرية من انبعاثات الكربون".

ومن جانبه، صرح نائب رئيس شركة سيبكو III، السيد كونغ لينغفينغ، قائلاً:

"يسعدنا العمل مع شركائنا في ميتسوبيشي باور في مشروع البا الضخم لمجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5. وسوف تقوم شركة سيبكو III بتقديم محطة للطاقة مبنية على أحدث التقنيات من خلال خبرتها في مجال تسليم المشاريع الضخمة التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة ومتطلبات تقنية ميتسوبيشي باور الرائدة في التوربينات الغازية، مما يثبت ريادة البا في هذا الصدد على مستوى صناعة الألمنيوم. علاوة على ذلك، نحن حريصون على تقديم الطاقة النظيفة عالية الكفاءة طوال فترة إنشاء المشروع، وذلك تماشيًا مع مهمتنا ببناء المشاريع المتميزة وتحقيق تطلعات العملاء ومصلحة المجتمع كافة، مما يعزز استراتيجية التنمية الخضراء والمستدامة لشركة البا".

هذا وستقوم ميتسوبيشي باور بالاستفادة من خبرتها الطويلة وتقنياتها المبتكرة في إنشاء وإمداد تقنية الطاقة، والتي تشمل التوربين الغازي، التوربين البخاري، المولدات، والأجهزة الاحتياطية، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني اللازم مع بدء العمليات التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من العام 2024.

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نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

تُعد البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين وذلك من خلال إنتاجها السنوي الذي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو 2021 بمرور خمسة عقود على انطلاق عملياتها التجارية. وأعقب احتفال الشركة باليوبيل الذهبي تحقيقها لإنجاز غير مسبوق على مستوى السلامة تمثل في تجاوز حاجز الـ 25 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 30 أبريل 2022، وتزامن هذا الإنجاز أيضًا مع تحقيق البا لإجمالي إنتاج يفوق الـ 25 مليون طن متري منذ انطلاق عملياتها التجارية في عام 1971.

وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%). كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس.

وباعتبارها أول مصهر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية (نسبة البحرنة تبلغ 84%) بل تتخطى ذلك من خلال ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خلال جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 2022 على 6 أولويات استراتيجية، وهي: 1) إزالة الكربون، 2) الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، 3) الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، 4) تعزيز رفاهية الموظفين، 5) التعاون والشراكات، 6) الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع، ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار ومشروع حديقة الطاقة الشمسية المرتقب لتوليد ما بين 5 إلى 7 ميغاوات من الطاقة النظيفة بعضًا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وعلاوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا بدورها الاستراتيجي في منطقة صناعات الألمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.

ويؤكد شعار البا الدائم "السلامة أولاً .. السلامة دائمًا" على أن تظل سلامة ورفاهية موظفيها وعمال المقاولين أولويتها القصوى. وتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي في مجالات السلامة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائزة الميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (RoSPA) (للسنة التاسعة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من قبل مجلس السلامة البريطاني. كما تم تكريم البا لمبادراتها المسؤولة خلال عملية إنتاج الألمنيوم بحصولها على جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين من ESG Invest، وشهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خلال تقنية الدورة المركبة.

ويماثل هذا المجمع الإضافي إعدادات المجمعات الأخرى بالمحطة (1:1:1) من خلال وجود تقنية التوربينات الغازية من الفئة J وبالحد الأدنى من تصنيف آيزو الاسمي البالغ 680.9 ميغاوات، حيث يضم المشروع ربطًا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة 220 كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة 3 و4 بالشركة. وعند الانتهاء من مشروع توسعة مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، ستزداد الطاقة الإنتاجية لمحطة الطاقة 5 من 1,800 ميغاوات إلى 2,481 ميغاوات.

ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو 3 مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 5، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

للتواصل مع البا:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

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يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لزيارة موقع البا الإلكتروني.

نبذة عن "ميتسوبيشي باور"

"ميتسوبيشي باور" هي علامة تجارية لحلول الطاقة مملوكة لشركة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة"، وتتميز بحضورها في أكثر من 30 دولة حول العالم. وتقوم "ميتسوبيشي باور" بتصميم وتصنيع وصيانة المعدات والأنظمة التي تسهم بخفض الانبعاثات الكربونية، وتضمن وصول طاقة موثوقة في أنحاء العالم. وتقدم الشركة من بين حلولها مجموعة واسعة من التوربينات الغازية، بما في ذلك التوربينات التي تعمل بوقود الهيدروجين وخلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) وأنظمة مراقبة جودة الهواء (AQCS). كما تلتزم "ميتسوبيشي باور" بتقديم خدمة مثالية من خلال تعاونها مع العملاء في تشكيل مستقبل الطاقة، كما تقود تطوير محطات الطاقة الرقمية عبر مجموعتها من حلول TOMONI ™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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