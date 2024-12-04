لندن ومدينة الكويت- وقعت شركة IHS Holding Limited، (بورصة نيويورك: IHS) المعروفة باسم (IHS Towers)، إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة والمطورة المستقلة للبنية التحتية لأنظمة الاتصالات المشتركة في العالم من حيث عدد الأبراج، اتفاقية نهائية تقضي ببيع شركة IHS Towers حصتها، البالغة 70% في شركة IHS Kuwait Limited المعروفة باسم (IHS Kuwait)، بما في ذلك مواقعها البالغ عددها نحو 1,675 موقعًا وما يقرب من 700 موقع إضافي تجري إدارتها في الكويت، إلى شركة Zain Group. تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات الحكومية والتنظيمية، ومن المتوقع أن يكتمل إبرامها في النصف الأول من عام 2025.

تعكس شروط الصفقة قيمة مؤسسية1 قدرها 230 مليون دولار أمريكي لمحفظة IHS Kuwait، مما يعني أن مضاعف الصفقة يبلغ 14.2 ضعفًا بناءً على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة IHS Kuwait بعد الإيجارات2. ويمثل هذا قيمة كبيرة مقارنةً بمضاعف التقييم الحالي لمجموعة IHS Towers.

يعد إبرام IHS Towers لهذه الاتفاقية جزءًا من المراجعة الإستراتيجية المستمرة التي تستهدف استكشاف الخيارات التي تحقق قيمة للمساهمين. وكما أشرنا سابقًا، ستستخدم العائدات في المقام الأول لتقليص ديون الشركة.

علَّق Sam Darwish، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة IHS Towers، قائلاً: "يمثل إعلان اليوم جزءًا من طموحنا الأكبر الهادف إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين الميزانية العمومية. ثم إن نقل ملكية IHS Kuwait إلى شركة Zain، أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في الكويت، لا يسلط الضوء على القيمة الكبيرة لمحفظتنا فحسب، بل سيسمح لنا أيضًا بتقليص صافي الرافعة المالية."

نبذة عن IHS Towers: تعد IHS Towers إحدى أكبر الشركات المالكة والمشغلة والمطورة المستقلة للبنية التحتية لأنظمة الاتصالات المشتركة في العالم من حيث عدد الأبراج، كما ينصب تركيزها حصريًا على استهداف الأسواق الناشئة، أضف إلى ذلك أنها تمتلك أكثر من 40,000 برج في أسواقها العشرة، ومن ضمنها البرازيل والكاميرون وكولومبيا وكوت ديفوار ومصر والكويت ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا وزامبيا. لمزيد من المعلومات، الرجاء إرسال رسالة إلكترونية على: communications@ihstowers.com أو تفضل بزيارة: www.ihstowers.com

نبذة عن Zain Group: تعد Zain شركة اتصالات رائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تقدم خدماتها المتميزة إلى 47.2 مليون عميل نشط اعتبارًا من 30 من سبتمبر 2024، وبفضل نشاطها التجاري في 8 بلدان، نجحت شركة Zain في تقديم خدمات الصوت والبيانات المتنقلة في: الكويت والبحرين والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان. أضف إلى ذلك أن شركة ZainTECH الكائنة في الإمارات العربية المتحدة والمزود الشامل للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للمجموعة، تلعب دورًا رئيسيًا في إحداث تغيير جذري في أعمال عملائها من المؤسسات والحكومات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تعمل شركة Zain Omantel International (ZOI)، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، على إحداث ثورة في عالم بيع خدمات الاتصالات بالجملة بوصفها الشركة الفاعلة الرائدة في مجال بيع هذه الخدمات بالجملة لشركات الاتصالات الإقليمية وشركات الاتصالات الدولية وشركات التكنولوجيا الضخمة العالمية. هذا، وتمتلك شركة Zain في المغرب حصة بنسبة 15.5% في شركة "INWI"، من خلال مشروع مشترك. ثم إن شركة Zain مدرجة في بورصة الكويت (رمز السهم: ZAIN). للمزيد، الرجاء إرسال رسالة إلكترونية على info@zain.com أو تفضل بزيارة: www.zain.com

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتجدر هنا الإشارة إلى أن كل البيانات، بخلاف البيانات المتعلقة بحقائق تاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي والتي تتناول الأنشطة أو الأحداث أو التطورات التي نتوقع أو نعتقد في حدوثها أو احتمالية حدوثها في المستقبل هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية عن طريق مصطلحات، مثل "قد" أو "سوف" أو "يجب" أو "يتوقع" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "قد" أو "ينوي" أو "يستهدف" أو "يعتزم" أو "يعتقد" أو "يقدر" أو "يتكهن" أو "محتمل" أو "يستمر" أو صيغ النفي من هذه المصطلحات أو غيرها من المصطلحات المماثلة. ولقد اعتمدنا في إعداد هذه البيانات التطلعية اعتمادًا كبيرًا على التوقعات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية والاتجاهات المالية التي نعتقد أنها قد تؤثر في أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا، وعلى الرغم من أننا نعتقد أن مثل هذه المعلومات تُشكل أساسًا معقولاً لتلك البيانات، فقد تكون هذه المعلومات محدودة أو غير كاملة، كما لا ينبغي تفسير بياناتنا على أننا أجرينا تحقيقًا أو مراجعة شاملة لكل البيانات ذات الصلة. ثم إن هذه البيانات غير مؤكدة بطبيعتها، لذا نهيب بالمستثمرين عدم الإفراط في الاعتماد عليها. إضافةً إلى ذلك، تجب قراءة هذا البيان الصحفي والمستندات التي نشير إليها فيه، وتَفَهُّم أن نتائجنا وأداءنا وإنجازاتنا المستقبلية الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عما نتوقعه. هذا، وتتوفر المزيد من المعلومات عن هذه الافتراضات والمخاطر والشكوك في ملفاتنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك تقريرنا السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎20-F للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023. ونحن نقدم هذه البيانات التطلعية مرفقة بهذه البيانات التحذيرية لأغراض التوضيح. كما لا تعد هذه البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. وأخيرًا، نود الإشارة إلى أننا لا نتحمل بل ونتنصل علنًا من مسؤولية التحديث العلني أو مراجعة أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي، سواء نتيجة لأي معلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

تعريفات معينة

نحن نعرّف الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) حسب القطاع على أنها الدخل/(الخسارة) للفترة، قبل مصروفات/(فوائد) ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل والدخل، والإهلاك والاستهلاك، وانخفاض قيمة المستحقات الضريبية المؤجلة، وانخفاض قيمة الشهرة، وتكاليف صفقات دمج الأعمال، وانخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات، والأصول غير الملموسة باستثناء الشهرة، والإيجار المدفوع مقدمًا للأراضي ذات الصلة، والانعكاس المخصص لتكاليف وقف التشغيل، وصافي (الربح)/الخسارة من بيع الأصول، والمدفوعات القائمة على الأسهم (الائتمان)/المصروفات، ومطالبات التأمين وبعض البنود الأخرى التي ترى الإدارة أنها لا تعكس الأداء الأساسي لأعمالنا.

1 تعرّف القيمة المؤسسية على أنها المبلغ النقدي المتوقع استلامه بالإضافة إلى القروض مطروحًا منها قيمة المبالغ النقدية الموجودة في حسابات الشركة، ويتم تحديدها بالنسبة لحصة ملكية تبلغ 100%. 2 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المقدرة لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، باستثناء التكاليف المتعلقة بالقطاع غير الكويتي البالغة 0.4 مليون دولار أمريكي، والمخفضة بمقدار 12 مليون دولار أمريكي بسبب زيادة تكاليف الإيجارات في الكويت.

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