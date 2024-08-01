المملكة العربية السعودية- أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، عن توقيع شراكة جديدة لعدة سنوات مع منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية العالمية، بهدف دعم جهودها في مجال القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي لملايين الأفراد حول العالم.

تشير التقديرات إلى أن ثلث سكان العالم تقريباً لا يعلمون مصدر وجبتهم التالية نتيجة الفقر والصراعات وضعف منظومات الغذاء وتغير المناخ. وتحرص مجموعة فنادق ومنتجعات IHG على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الجهود الإغاثية في الأزمات، وتوفير برامج صقل المهارات على امتداد آلاف الفنادق التابعة لها والمنتشرة في أكثر من 100 دولة. وتندرج هذه الجهود في إطار مبادرة "رحلة إلى الغد"، وهي خطة العمل المسؤولة التي تلتزم فيها المجموعة بالارتقاء بجودة حياة أكثر من 30 مليون شخص حول العالم.

وتواظب منظمة "العمل ضد الجوع" منذ سنوات على القضاء على الجوع من خلال برنامج الكشف والعلاج والدعم الشهير عالمياً، والذي يوفر المساعدة للمجتمعات المحتاجة في مختلف أنحاء منطقة شرق أفريقيا وأفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا وآسيا والأمريكيتين والشرق الأوسط وأوروبا.

وبموجب الشراكة، تلتزم مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بدعم وتمويل برامج منظمة "العمل ضد الجوع"، مع التركيز على مبادرات الكشف المبكر عن سوء التغذية لدى الأطفال بهدف توفير العلاج الضروري لإنقاذ حياتهم، من خلال برامج التوعية في المجتمعات المحلية. كما تلتزم المجموعة برفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع لدى الملايين من ضيوفها حول العالم، بالإضافة إلى منحهم فرصة التبرع بنقاط نادي مكافآت مجموعة فنادق IHG لصالح مبادرات القضاء على الجوع، اعتباراً من اليوم. فعلى سبيل المثال، يسهم التبرع بقيمة 10 آلاف نقطة في تغطية نفقات فحص حوالي 124 طفلاً، وهي خطوة أولى ضرورية لتقديم الرعاية للأطفال المصابين بسوء التغذية. كما يضمن التبرع بقيمة 7,500 نقطة تأمين الغذاء المناسب لطفل مصاب بسوء التغذية لمدة ست أسابيع من أجل مساعدته على استعادة عافيته. [يرجى إدراج الرابط].

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG: "يمثل الطعام جوهر فلسفتنا في مجال الفنادق والضيافة. ونحرص على تأمين الغذاء للأفراد والمجتمعات، وندرك مع الأسف أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من نقص حاد في الغذاء، على الرغم من أن كميات الطعام المُنتجة تكفي لإطعام الجميع.

ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال تضافر جهود المجتمعات والمنظمات والشركات، ونفخر في مجموعة منتجعات وفنادق IHG بشراكتنا مع منظمة "العمل ضد الجوع" لدعم جهودها القيّمة. ويُعد هذا التعاون إضافة مميزة لسجلنا الحافل بالشراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الخيرية في الأسواق المحلية. ونسعى معاً للعمل على إحداث تأثير مستدام وبناء مستقبل أفضل يكون فيه جميع الأفراد موضع ترحيب واحترام، ويضمن لهم الحصول على الغذاء".

ومن جهته، قال أشويني كاكار، رئيس الشبكة العالمية في منظمة "العمل ضد الجوع": "يمثل الجوع تحدياً واسع الانتشار، إلا أننا ولأول مرة في تاريخ البشرية، نمتلك القدرة على القضاء التام على الجوع المزمن. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية اتخاذ قرارات جريئة، ونحن ممتنون لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG على دعمها لهذه القضية المهمة. يشكل الجوع عائقاً يحرم مئات ملايين الأفراد حول العالم من التعليم والعمل وإطلاق العنان لإمكاناتهم. ونقدر الدعم الذي قدمته مجموعة فنادق ومنتجعاتIHG ، والذي سيساعدنا على بناء عالم أفضل يحصل فيه الجميع على حاجتهم من الغذاء".

وانسجاماً مع هدفها المتمثل في توفير الضيافة الراقية الدائمة، يتكامل هذا التعاون مع الشراكات القائمة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في عديد من الأسواق المحلية. وتسعى المجموعة من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات، من خلال توفير التدريب والأدوات اللازمة للحد من هدر الطعام، فضلاً عن توجيه فائض الطعام للفئات المحتاجة. وتشمل شراكات المجموعة الحالية في مجال الغذاء بنوك الطعام المحلية، وبرنامج لا طفل جائع في الولايات المتحدة وأوز هارفست في أستراليا وتو جود تو جو في أوروبا.

لمحة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG:

تهدف مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق والمُدرجة في بورصة لندن تحت الرمز (IHG)، وفي بورصة نيويورك تحت الرمز IHG (ADRs)، إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة.



وتضم محفظة المجموعة 19 علامة فندقية، إلى جانب نادي مكافآت مجموعة فنادق IHG، أحد أكبر برامج الولاء في العالم. وتمتلك المجموعة حوالي 6,300 فندق في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2,000 فندق في مرحلة الإنشاء.

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إن مجموعة فنادق IHG المحدودة هي الشركة القابضة لمجموعة الفنادق، وهي شركة مسجلة وتعمل بموجب قوانين إنجلترا وويلز. وتحمل في محفظتها ما يزيد عن 375 ألف موظف عبر كافة مكاتب ومرافق المجموعة حول العالم.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول الفنادق والحجوزات ونادي مكافآت مجموعة فنادق IHG. يمكن تحميل التطبيق الجديد لنادي مكافآت مجموعة فنادق IHG، من خلال متجري أبل آب أو جوجل بلاي.

لمحة حول منظمة العمل ضد الجوع

منظمة العمل ضد الجوع هي منظمة غير ربحية تقود الجهود العالمية للقضاء التام والشامل على الجوع. وتمتلك المنظمة سجلاً حافلاً بالابتكار يمتد لـ 45 عاماً، ساهمت خلالها في رسم المسار العالمي لمعالجة سوء التغذية ومكافحة الجوع. وتتعاون المنظمة مع الحكومات والمجتمعات المحلية لتعزيز الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الحياة، ودعم المنظومات الصحية وتوفير الغذاء المناسب، وإتاحة الوصول إلى المياه النظيفة ومواد التعقيم، والاستجابة للطوارئ والسعي لإحداث تأثير إيجابي مستدام.

وهي شريك موثوق لمنظمة الأمم المتحدة والحكومات والشركات في مختلف أنحاء العالم، وتتسم أنشطتها بالكفاءة والفعالية، وقد حصلت على تقييم أربع نجوم من منصة تشاريتي نافيجيتور لـ17 عاماً على التوالي. ويتمتع فريق المنظمة بخبرة كبيرة وتفانٍ استثنائي، وينتشر أفراده في 59 دولة، بما في ذلك بؤرات الجوع في العالم، لتقديم خدمات لملايين الأفراد سنوياً. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ActionAgainstHunger.org.

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