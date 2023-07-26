يمكن للمستخدمين الآن حجز فنادق IHG على مستوى العالم من خلال منصة ويجو

دبي: وقعت شركة ويجو، محرك البحث الأكبر للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراكة عالمية مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لتزويد مستخدميها بمجموعة من أوسع عروض الفنادق في جميع أنحاء العالم.

من خلال هذا التعاون، سيتمكن مستخدمو ويجو من البحث والحجز في 15 علامة تجارية من أصل 18 علامة تجارية لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG حول العالم، ومنها فنادق ومنتجعات ريجنت، فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، مجموعة فنادق ڤينيَت كوليكشن، فنادق ومطاعم كيمبتون، فندق إنديجو، فنادق فوكو، فنادق ومنتجعات HUALUXE ، فنادق ومنتجعات كراون بلازا، فنادق إيفن، فنادق ومنتجعات هوليداي إن وهوليداي إن إكسبريس، فنادق أفيد، أجنحة أتويل، أجنحة ستايبريدج، وأجنحة كاندلوود. وسيتمكن المسافرون من البحث عن أكثر من 4000 فندق عبر وجهات عالمية التي تتناسب مع متطلباتهم.

وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال كريج هيويت، رئيس قسم الفنادق والشريك المؤسس، شركة ويجو: "إن هذه الشراكة مع إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، تعكس التزامنا بتزويد مستخدمينا بالعروض والصفقات الفندقية العالمية. من خلال هذه الشراكة، سنقوم بالترويج للمجموعة في قاعدة مستخدمينا الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونهدف إلى زيادة الحجوزات إلى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية".

وسيتم الترويج لأحدث عروض مجموعة فنادق ومنتجعات IHG عبر جميع قنوات ويجو، لتزويد المسافرين بمعلومات عن أحدث الفنادق والوجهات العصرية.

وقال جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس للشؤون التجارية في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة فنادق ومنتجعاتIHG: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ويجو، منصة السفر الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال هذه الشراكة، سيستمتع المسافرون بمزيد من الراحة وإمكانية الوصول إلى 15 من علاماتنا التجارية عبر مجموعة الرفاهية ونمط الحياة والبريميوم، والأجنحة في وجهات عالمية عند حجز رحلتهم على موقع ويجو ".

يقارن ويجو مجموعة من خيارات الإقامة، لتقديم أسعار تنافسية من وكالات السفر المحلية والعالمية، والمواقع الإلكترونية المباشرة للفنادق وأماكن الإقامة الأخرى.

ومن خلال التعاون مع شركاء جدد، تسعى ويجو لتزويد عملائها بمجموعة شاملة من خيارات الفنادق، مما يتيح للمستخدمين البحث والحجز مباشرة من خلال موقع وتطبيق ويجو.

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نبذة عن "ويجو"

تضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة ”ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

لمزيد من المعلومات٬ يرجى التواصل مع:

نادين عبدالخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

بريد الكتروني: nadine@wego.com