انطلاقاً من سمعة ونجاح العلامة التجارية في المنطقة، سيوفر الفندق الجديد الذي يحتوي على 110 غرفة فندقية ويفتح أبوابه في عام 2024، تجارب ضيافة عالمية المستوى للضيوف الذين يزورون المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى شركات الفنادق الرائدة في العالم، عن توقيع إتفاقية إدارة لإطلاق فندق وأجنحة فوكو جدة، بالشراكة مع "مجموعة رصد العالمية القابضة" . وتحقق الأعمال الإنشائية في الفندق الجديد، الذي من المقرر افتتاحه في سبتمبر 2024، تقدماً ملحوظاً. وتُشكّل هذه الاتفاقية دلالةً واضحةً على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بمواصلة خططها التوسعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وانطلاقاً من موقعها كعلامة تجارية فريدة لأسلوب الحياة، توفر فوكو تجربة متميزة للضيوف، تجمع بين الطابع المريح والعملي وسحر الفنادق الفردية، مع الحفاظ على الجودة والثقة التي تحققها العلامة التجارية العالمية والمرموقة. وتحظى فوكو بمكانة بارزة ويفضلها الضيوف ومالكي الفنادق، وحققت نجاحاً باهراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العديد من التعاقدات والاتفاقيات في السنوات الأخيرة عبر العديد من الأسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان ومصر.

يتواجد فندق وأجنحة فوكو جدة، في موقعٍ متميز مع إطلالات خلابة على البحر الأحمر، وعلى مقربة من وسط مدينة جدة الجديد، والمعروف باسم مشروع شركة وسط جدة للتطوير، المشروع الضخم الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة (PIF). كما يتميز الفندق بموقع مثالي للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على حد سواء، حيث يقع على بعد 5 دقائق فقط بالسيارة عن ممشى الكورنيش ومجمع البحر الأحمر التجاري الشهير. ويبعد فندق وأجنحة فوكو-جدة، مسافةً قصيرة بالسيارة عن الديوان الملكي، ما يجعله خياراً مثالياً للمسؤولين الحكوميين والضيوف المتميزين الذين يتطلعون إلى تحقيق تجربة راقية.

بالإضافة الى موقعه الاستراتيجي على طريق شاطئ جدة، يضمّ الفندق الذي يتألف من 110 غرفة فندقية، مجموعة واسعة من الغرف المميزة والمتفردة، والتي تشمل أجنحة تجمع بين الراحة واللمسات الراقية المميزة، والتي تجسد رؤية العلامة التجارية. كما يحتوي الفندق على العديد من عروض الأطعمة والمشروبات، والتي تشمل ثلاث خيارات متميزة من بما في ذلك مطعم لتقديم الطعام طوال اليوم، ومطعم متخصص، ومقهى مريح يقدم مجموعة متنوعة من فنون الطهي. كما تم تجهيز فندق وأجنحة فوكو جدة، لتلبية احتياجات الضيوف من فئة رجال المحليين والدوليين، حيث يضم أربع قاعات للاجتماعات والمناسبات. كما تشمل المرافق الأخرى مركزاً للياقة البدنية وحوض سباحة، لضمان حصول الضيوف على إقامة فندقية سلسة وممتعة ومتكاملة.

وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تكتسب مدينة جدة أهمية خاصة باعتبارها مركز تجاري حديث وواعد، وتعتبر بوابة الحرمين الشريفين وأول محطة للحجاج والمعتمرين القادمين الى المملكة. وتتمتع المدينة بمكانة بارزة، باعتبارها ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، وتتميز بشواطئها الساحرة والمواقع والمساحات الخارجية الجميلة والعديد من المعالم الشهيرة الأخرى. وانطلاقاً من فهمنا وإدراكنا لإمكانات قطاع الضيافة، نحن نتطلع إلى افتتاح فندق وأجنحة فوكو جدة، في خطوةٍ تُشكل إنجازاً هاماً لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، وتتناغم مع سعينا المتواصل لستوسيع نطاق تواجدنا في المملكة العربية السعودية التي تتميز بالديناميكية وتنبض بالحياة".

وأضاف:"يعكس إطلاق فندق وأجنحة فوكو جدة التزامنا الراسخ بتوفير تجارب أصيلة وجديدة، تتمحور حول تقديم خدمة لا مثيل لها لضيوفنا. علاوةً على ذلك، يعزز موقع الفندق المتميز إلى جانب العروض الفريدة لعلامة فوكو التجارية، من التزامنا بتقديم ضيافة حقيقية تتجاوز التوقعات".

وقال الدكتور صالح ملائكة، رئيس مجلس إدارة مجموعة رصد العالمية القابضة: "يشرفنا الشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لإطلاق فندق وأجنحة فوكو جدة في هذه المدينة الديناميكية. وانطلاقاً من مكانة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG المتميزة والتزامها تجاه المملكة العربية السعودية، نجحت المجموعة في تحقيق الريادة على مستوى تقديم تجارب لا تنسى وممتعة لكل ضيف يقوم بزيارة المملكة. ونحن على ثقة، بأن فندق وأجنحة فوكو جدة، سيحقق نجاحاً كبيراً، مستفيداً من خبرة IHG في مجال الضيافة وقوة العلامة التجارية وبرنامج الولاء ذات المستوى العالمي".

تدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً 40 فندقاً عبر خمس علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن وفندق اجنحة ستي بريدج وفوكو، بالإضافة إلى 36 فندقاً قيد الإنشاء والتطوير، التي من المقرر افتتاحها في غضون الثلاثة إلى الخمسة أعوام المُقبلة. كما افتتحت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG مؤخراً مقرّها الرئيسي الجديد في الرياض في قلب مركز الملك عبد الله المالي (KAFD).

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقة الراقية.

وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 81 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1900 في طور التطوير والإنشاء.

الشركاء الحصريون: منتجعات إيبيروستار بيتشفرونت

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 345 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

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