دبي، الإمارات العربية المتحدة - تعتزم مجموعة فنادق ومنتجعات IHG إطلاق جميع علاماتها الست ضمن فئة الرفاهية وأسلوب الحياة إلى المملكة العربية السعودية بحلول عام 2028، مع وجود فنادق لكل علامة إما قيد التشغيل حالياً أو ضمن خطط التطوير، بما يعزز مكانة المملكة كإحدى أهم أسواق النمو العالمية للشركة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بدأت مسيرة مجموعة IHG في المملكة العربية السعودية مع افتتاح فندق إنتركونتيننتال الرياض في عام 1975. وبعد مرور خمسة عقود، أصبحت المملكة واحدة من أبرز أسواق المجموعة على مستوى العالم، حيث تضم 48 فندقاً بالإضافة إلى 62 فندقاً آخر قيد التطوير.

مع استمرار المملكة العربية السعودية في تحويل مشهدها السياحي والعمل على تحقيق طموحها المتمثل في جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، تعمل مجموعة فنادق IHG على التوسع في مجال الضيافة الفخمة وأسلوب الحياة والمميزة والأساسية والأجنحة. يمنح هذا التنوع مجموعة فنادق IHG ميزة تنافسية واضحة في تلبية جميع احتياجات السفر، بدءًا من السفر الداخلي، والسفر الديني، وسفر الأعمال، وصولًا إلى الإقامات الترفيهية والفاخرة والمصممة بأسلوب حياة مميز، مع إتاحة الفرصة للمالكين للوصول إلى علامات تجارية عالمية مرموقة، وأنظمة تجارية متطورة، وخبرات تشغيلية واسعة.

وفي إطار هذا النمو، تبرز الفخامة وأسلوب الحياة كمحرك استراتيجي لتوسع مجموعة فنادق IHG في المملكة. وبحلول عام 2028، تعتزم المجموعة زيادة حضورها في قطاع الفخامة وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية إلى ست علامات تجارية، مما يعكس الإقبال المتزايد على تجارب الضيافة المميزة، ذات التصميمات العصرية، والملائمة ثقافيًا. ويعكس هذا الزخم ثقة المالكين المستمرة في علامات مجموعة فنادق IHG التجارية، ومنصاتها التجارية، والتزامها طويل الأمد تجاه المملكة.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر أسواق الضيافة إثارة في العالم، وأحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لـ IHG. نحن لا نعمل فقط على توسيع حضورنا، بل نساهم في تشكيل مستقبل الضيافة في المملكة. ومع تطور توقعات المسافرين، يتزايد الطلب على تجارب فاخرة مميزة تحمل طابعاً محلياً أصيلاً. ويتمثل طموحنا في إدخال كل علامة من علامات IHG ضمن فئة الرفاهية وأسلوب الحياة إلى المملكة العربية السعودية، والعمل إلى جانب ملاك وشركاء أصحاب رؤية لإنشاء وجهات ستحدد ملامح الجيل القادم من السفر."

وشكل الافتتاح الأخير لفندق كيمبتون كافد الرياض الظهور الأول لعلامة كيمبتون في الشرق الأوسط، حيث قدم إحدى أكثر علامات IHG تميزاً في أسلوب الحياة إلى المملكة في وقت يشهد فيه الطلب على تجارب الرفاهية القائمة على التجربة نمواً متزايداً في المدن الرئيسية.

وأضاف ماهر أبو النصر، رئيس المجموعة في المملكة العربية السعودية: "إن نمونا في المملكة العربية السعودية مدروس وطموح ومرتبط بشكل وثيق بمستقبل المملكة. وتصبح فئة الرفاهية وأسلوب الحياة جزءاً أساسياً من هذه الرحلة، مع تزايد بحث الضيوف عن تجارب قائمة على التصميم، ومرتبطة بالثقافة، ولا تُنسى. ومع 48 فندقاً عاملاً و62 فندقاً ضمن خطط التطوير، نفخر بالبناء على إرثنا الممتد على مدى 50 عاماً، مع خلق قيمة طويلة الأمد للمالكين والضيوف والزملاء والمجتمعات."

وتواصل IHG بناء محفظتها من خلال علامات تشمل إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات، وSix Senses، وريجنت، وهوتيل إنديغو، وفينيَت كوليكشن. وقد افتتح فندق Six Senses Southern Dunes، ذا رد سي في ديسمبر 2023، ومن المتوقع افتتاح Six Senses AMAALA في عام 2026، وSix Senses AlUla في عام 2027. كما من المقرر افتتاح ريجنت جدة كورنيش في عام 2027، ليشكل الظهور الأول للعلامة في المملكة وأول فندق ريجنت في المنطقة، فيما من المتوقع افتتاح هوتيل إنديغو آند ريزيدنسز الخبر في عام 2028، ليشكل الظهور الأول لعلامة هوتيل إنديغو في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الافتتاحات مجتمعة استراتيجية مدروسة لإدخال علامات عالمية مرموقة إلى وجهات تتلاقى فيها قوة الطلب على الرفاهية، والارتباط بالثقافة المحلية، والتنمية السياحية طويلة الأمد.

ويتعزز هذا الالتزام أيضاً من خلال مكتب IHG المخصص في الرياض، والذي تم تأسيسه في عام 2023 لتعزيز العلاقات مع المالكين، ودعم أداء الفنادق، والعمل إلى جانب شركاء القطاعين العام والخاص.

ومع توقع دخول جميع علامات IHG ضمن فئة الرفاهية وأسلوب الحياة إلى المملكة بحلول عام 2028، تتمتع الشركة بموقع قوي لدعم طموح المملكة العربية السعودية في أن تصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

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لمحة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG:

مجموعة فنادق ومنتجعات (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمزLON:IHG للأسهم العادية؛ وفي بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:IHG من إيصالات الإيداع الأمريكية (تهدف مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الفنادق، إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتضم محفظة المجموعة 21 علامة فندقية، إلى جانب نادي مكافآت IHG، أحد أكبر برامج الولاء في العالم مع أكثر من 160 مليون عضو. كما تمتلك المجموعة ما يزيد على 1 مليون غرفة و7,000 فندق في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 2,300 فندق في مرحلة الإنشاء.

الرفاهية ونمط الحياة الفخم: فنادق ومنتجعات سيكس سينسز، فنادق ومنتجعات ريجينت، فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ، فنادق فينيت كوليكشن، فنادق ومطاعم كيمبتون، فندق إنديجو

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: نوتد كوليكشن، فنادق فوكو، روبي، فنادق ومنتجعات هيولوكس، فنادق ومنتجعات كراون بلازا، فنادق إيفين العلامات الرئيسية: هوليداي إن إكسبرس، فنادق ومنتجعات هوليداي إن، فنادق جارنر، فنادق أفيد.

هوليداي إن إكسبرس، فنادق ومنتجعات هوليداي إن، فنادق جارنر، فنادق أفيد. الأجنحة: أجنحة أتويل، ستايبريدج سويتس، هوليداي إن كلوب فاكيشنز، كاندلوود سويتس

الشركاء الحصريون: منتجعات إبروستار بيتش فرونت

تعتبر مجموعة فنادق IHG المحدودة الشركة القابضة لمجموعة الفنادق، وهي شركة مسجلة وتعمل بموجب قوانين إنجلترا وويلز. ويعمل في محفظتها ما يزيد على 400 ألف موظف ضمن جميع مكاتب ومرافق المجموعة حول العالم. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول الفنادق والحجوزات ونادي مكافآت مجموعة فنادق IHG. يمكن تحميل تطبيق نادي مكافآت IHG، من خلال متجري أبل آب أو جوجل بلاي. لمتابعة أحدث الأخبار يرجى زيارة قسم الأخبار ومتابعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على لينكد إن.