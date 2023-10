· IHC تزيد حصتها في AEL إلى أكثر من 5% من 3.53%؛ ليبلغ إجمالي استثماراتها الآن 1.7 مليار دولار أمريكي

· يعكس التحرك قناعة IHC بشركة AEL والقوة الكامنة في القطاعات التي تحتضنها

أحمد آباد، الهند- قامت شركة IHC التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا لها، بزيادة حصتها في الحاضنة الرائدة Adani Group لشركة Adani Enterprises Ltd (AEL) إلى أكثر من 5%، حسبما أعلنت في 3 أكتوبر 2023. وقد عكفت شركة IHC على شراء الأسهم خلال الأشهر القليلة الماضية من السوق المفتوحة، وتبلغ قيمة ممتلكاتها أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي، حسب سعر إغلاق يوم الأربعاء.

استثمرت IHC لأول مرة في الشركة في مايو 2022، حيث اشترت حصة تبلغ 3.53% مقابل مليار دولار أمريكي. وتبلغ قيمة هذه الحصة الآن 1.2 مليار دولار أمريكي. زاد الصندوق حصته إلى 5.04% من خلال عمليات الشراء في السوق المفتوحة؛ وتبلغ قيمة هذا الاستثمار الإضافي أكثر من 500 مليون دولار أمريكي.

يُعد هذا أكثر مما توقعت الشركة الحصول عليه من بيع الحصة في Adani Green Energy وAdani Energy Solutions. وهي تمتلك 1.26% في Adani Green و1.41% في Adani Energy Solutions؛ وتبلغ قيمة الحصة حوالي 380 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى إغلاق يوم الأربعاء.

تقول IHC إن بيع الحصة كان جزءًا من إستراتيجية إعادة التوازن للمجموعة، مضيفة أن شراكتها مع Adani ستستمر. وتقول "نكتب إليكم لإبلاغكم بأن International Holding Company زادت حصتها في شركة AEL إلى أكثر من 5%. ويعكس هذا قناعة IHC بنموذج الاحتضان لدى AEL ونحن نؤمن بالقدرات الكامنة في قطاعات المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر وغيرها من القطاعات التي يحتضنها هذا النموذج. إن AEL مستعدة للاستفادة بشكل فريد من رحلة النمو القوية في الهند".

يقول المتحدث باسم مجموعة Adani "يسعدنا قرار IHC بتعزيز استثماراتها في Adani Enterprises Ltd، ما يؤكد على مكانة AEL كشركة رائدة عالميًا في احتضان الشركات الجديدة، لا سيما في البنية الأساسية المستدامة، وتطوير البنية الأساسية العالمية للطيران والتحوّل العادل للطاقة. نحن نعتبر زيادة حصة IHC بمثابة تأييد قوي لخططنا الرأسمالية القوية إلى جانب الحوكمة والشفافية. وتعكس هذه العلاقة مع IHC بين الأجيال إمكانات النمو الديناميكي في الهند بصورة جيدة وتُدِّر عوائد كبيرة على مساهمينا."

في وقت سابق، استثمرت شركة Total Energies الفرنسية الكبرى مبلغ 300 مليون دولار أمريكي في شركة Adani Green Energy Ltd (AGEL). واستثمر جهاز قطر للاستثمار (QIA) التابع للصندوق السيادي القطري 500 مليون دولار أمريكي مقابل حصة تبلغ 2.7% في AGEL في حين استثمرت GQG Capital Partners مبلغًا قدره 900 مليون دولار أمريكي مقابل حصة تبلغ 6.4%. About Adani Enterprises Ltd

