• يشير نجاح صندوقي الخليج للاستثمار الإسلامي اللذين يركزان على الهند إلى قدرة الشركة على تعزيز استثماراتها الناجحة في الاقتصاد الهندي الذي يشهد نموًا متسارعًا

• تتنوع الأصول التي تديرها الشركة وتزيد قيمتها على 3 مليارات دولار أمريكي وذلك لتشمل مختلف أنحاء الخليج العربي وأوروبا والهند والولايات المتحدة

دبي: أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن الإغلاق الناجح لصندوقها الثاني ضمن محفظة النمو الهندية الثانية (IGP2) في هذا العام. وقد ساهم أداء الصندوقين، بحوالي 300 مليون دولار أمريكي، بدعم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على زيادة توسيع نطاق استثماراتها في الهند ضمن إطار استراتيجيتها لمواصلة تحقيق النمو.

وانطلاقًا من مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة ومراكز مالية عالمية، تخطط لإطلاق مقرها الجديد في الهند، وتدير شركة الخليج للاستثمار الإسلامي أصولاً تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار أمريكي في الملكية الخاصة ورأس المال المغامر والعقارات.

ويُذك أن أولى استثمارات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في الهند تعود لعام 2020، حيث أطلقت الشركة محفظة النمو الهندية الأولى (IGPI) التي تضم استثمارات في حصص ضمن شركتي رعاية صحية بدولة الهند. وبفضل نجاح الشركة والطلب المستمر من العملاء، أطلقت الخليج للاستثمار الإسلامي محفظة نمو الهند الثانية (IGP-II) في بداية عام 2021، وهي محفظة استثمارية متميزة أكثر تنوعًا عبر القطاعات النمو عالية الجودة، مثل وسائل النقل الكهربائي "هيرو إلكتريك" Hero Electric، (الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية ذات العجلتين) والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتكنولوجيا. وهي: "سوث هيلث كير" (Soothe Healthcare)؛ و"شركة بومباي للحلاقة" (Bombay Shaving Company)؛ و"نيسا ريتيل" (Nysaa Retail)؛ و"أب سكاليو" (UpScalio)؛ و"إنكيوب إيثيكالز" (Encube Ethicals).

وفي هذا الصدد، قال بانكاج غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "إن اتجاه الهند المتزايد حول مجال التجارة الإلكترونية والتوسع الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد يوفر فرص جذابة لخطط الاستثمار المستقبلية لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، مع التزامها بالأعمال المسؤولة".

وأضاف محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "إن الوصول العالمي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي وخبرتها الموثوقة وحلولها المخصصة قد أوجدت بالفعل مكانًا مرحبًا به للشركة في الهند، إذ يحرص مستثمرونا على تعزيز الفرص الاستثمارية المتنوعة في الهند من خلال توفير صناديق محفظة نمو الهند ذات التنظيم والإدارة الجيدين".

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نبذة عن شركة الخليج للاستثمار الإسلامي

تُعد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي واحدةً من كبرى شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 3 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو. وتؤمن شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة الخليج للاستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال المغامر. وتضم شبكة عملائها أفرادًا من ذوي الأرصدة المالية الضخمة جدًا، والمكاتب العائلية، والبنوك، والمؤسسات، وصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. ويقع مقر شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها مكاتب في دبي وأبوظبي وفرانكفورت ولندن، وهي تخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع. www.gii.ae

للتواصل مع الجهات الإعلامية:

ستيفاني بادجونات مديرة حسابات المجموعة، الخدمات المالية والمهنية stephanie.badjonat@hkstrategies.com 8232 244 52 971+

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