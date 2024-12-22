منحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف قوة المؤمن المالية IFS لشركة بوبيان تكافل المستوى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة لعام 2024، في دلالة واضحة على جودة ومتانة نموذج أعمال الشركة واستقرارها المالي، مما يؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في الكويت.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان تكافل، إبراهيم عبدالله الخزام، تعليقاً على هذا الإنجاز: "يسعدنا جداً أن نحصل على هذا التصنيف المتقدم من وكالة فيتش العالمية، وهو ما يعكس التزامنا بالابتكار والحرص على تقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائنا لنؤكد دائماً على حرصنا لتحقيق أعلى معايير الأداء والشفافية، لذلك فهو يعد شهادة على جهودنا المتواصلة."

وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد مكانة بوبيان تكافل كشركة تأمين تكافلي تتمتع بقوة مالية ورأس مال واستقرار قوي، مما يعزز ثقة العملاء والمساهمين في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق ربحية ونمو مستدام، مشيراً إلى أن الحصول على هذا المستوى من التصنيف يأتي لأول مرة في تاريخ الشركة وهو ما يرسخ نجاح الاستراتيجية والخطوات المدروسة للمضي قدماً نحو التركيز على الإجراءات التنظيمية والإدارية الرامية إلى رفع التصنيف ونمو المؤشرات المالية والتركيز على إعادة التأمين بشكل كبير.

من الجدير بالذكر أنه تم منح هذا التصنيف المتقدم لبوبيان تكافل نتيجة الدعم الاستراتيجي القوي والملاءة المالية القوية التي تتمتع بها من بنك بوبيان كونها إحدى الشركات التابعة لمجموعة البنك ونظراً للتكامل التشغيلي بينهما.

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