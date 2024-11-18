كول: من خلال منحة مالية مقدرة بمليون يورو، تساهم المبادرة بتمويل مشترك للعناصر الأستثمارية للمشروع مثل تكاليف تدريب المدربين على صيانة السيارات الكهربائية و سيارات الوقود, تطوير المناهج و تجهيز الورش بالمعدات اللازمة في اطار الجهود المبذولة لدعم مؤسسة غبور للتنمية لتوطين صناعة السيارات في مصر.

صدقي: من خلال هذا البرنامج التدريبي، نهدف لتأهيل وتوظيف 10 مدربًا متخصصاً في مجال صيانة و طلاء السيارات، كما نسعى لزيادة عدد المشاركين في ورش العمل في اكاديمية غبور و مدارس غبور ليصلوا إلى 700 متدرباً في السنوات الثلاث المقبلة.

القاهرة: يشهد اليوم حفل تدشين ورش عمل متخصصة في مدرسة غبور، والتي أسستها مؤسسة غبور للتنمية بالتعاون مع منظمة ايتامكو. و الممولة من “مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف” بمنحة قدرها مليون يورو، وذلك بحضور د. فيرونيكا أولبرت، رئيس قسم “العمل اللائق” وقائدة مبادرة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل” بوزارة التعاون الأقتصادي و التنمية الألمانية، والسيد ستيفن كول، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة "الإستثمار من أجل التوظيف"، ود. جورج صدقى الأمين العام لمؤسسة "غبور للتنمية"، والسيدة علية سراج الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة غبور.

ويمثل التعاون بين مؤسسة غبور ومبادرة الاستثمار من أجل التوظيف خطوة انتقالية في مجال صيانة و طلاء السيارات في مصر. من خلال توفير تدريب متطور على أحدث التكنولوجيات في صيانة السيارات الكهربائية وسيارات الوقود، إلى جانب تطبيق تقنيات طلاء سيارات صديقة للبيئة، يساهم هذا التعاون في تعزيز الكفاءات الوطنية، وتوطين صناعة و صيانة السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية بشكل مباشر في خلق فرص عمل واعدة للشباب المصري، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.

وخلال الافتتاح، صرحت الدكتورة فيرونيكا أولبرت، رئيس قسم "العمل اللائق" وقائدة "مبادرة العمل اللائق لانتقال عادل بوزارة التعاون الأقتصادي و التنمية الألمانية : "تعد مبادرة "العمل اللائق لانتقال عادل" أداة مبتكرة وديناميكية للتعاون التنموي الألماني لدعم شركائنا الاستراتيجيين وجهود مصر في إدارة التحول الاجتماعي البيئي، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية."

وأضافت قائلةَ: "علاوةً على خلق فرص العمل والتحول التكنولوجي، تعد مبادرات مؤسسة غبور ركيزة أساسية في تعزيز التأمين الطبي او توفير سبل التنقل لموظفيها. تظهر هذه المبادرات اهتمام المؤسسة بتحقيق الرضا الوظيفي، وبالأخص استقرار القوى العاملة على المدى الطويل. يتماشى هذا الالتزام بالحماية الاجتماعية، مع المبادئ الأشمل لمفاهيم التوظيف المستدام باعتباره جوهر المبادرة"

وقد أبدى السيد ستيفن كول، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف"، سعادته بحضور حفل تدشين ورش العمل، قائلاً: "يعد هدفنا الأول و الرئيسي في مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف هو توفير فرص عمل للمصريين في قطاعات متعددة، لذا نسعى باستمرار إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير وتوطين مختلف الصناعات في مصر. ولذلك، يسرني أن أشهد تطورات مسيرة مؤسسة غبور للتثقيف التكنولوجي، والذي يصب بشكل مباشر في تحقيق أهدافنا."

وأوضح أنه بموجب توقيع اتفاقية المنح مع "مؤسسة غبور للتنمية" في مارس الماضي، التزمت المبادرة بتحمل جزءًا من تكاليف المشروع، وذلك من خلال منحة مالية مقدرة بمليون يورو، معربًا عن إعجابه باستخدام غبور لهذه المنحة في تنظيم البرنامج التدريبي الشامل لتثقيف شباب مصر الواعد تقنيًا وتأهيله لسوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور جورج صدقى الأمين العام لمؤسسة غبور للتنمية، عن تطلعاته بشأن تلك الورش، مصرحًا: "نعتز اليوم بحضور نخبة من أهم الخبراء والمسؤولين، ومتفائلون ببدء هذه المرحلة الجديدة، والتي تعتبر فرصة ذهبية لدفع عجلة الإنتاج وتأهيل شباب مصر لسوق العمل. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لتأهيل وتوظيف 10 مدربًا متخصصاً في مجالصيانة السيارات. وفي غضون ثلاث سنوات، نستهدف أن يشارك في التدريب حوالي 700 فرد، وذلك في مقرات مدارس وأكاديمية غبور."

كما أضاف: "يهدف هذا البرنامج التدريبي الطموح إلى سد الفجوة بين خبرة متخرجين مدارس التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال توفير تدريب عملي مكثف باستخدام أحدث التقنيات والمعدات. علاوةً على ذلك نستهدف تزويد الشباب والمهنيين بالأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيل المزيد من القوى العاملة الماهرة. تتماشى هذه المبادرة مع جهود الدولة المصرية التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية."

ومن الجدير بالذكر أن أن مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار أسسها بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار "استثمر من أجل الوظائف"، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في إفريقيا، وهي: مصر و كوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.

نبذة عن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف:

تعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. كما تهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا "، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، يرجى زيارة: https://invest-for-jobs.com/ife

للمعلومات العامة وخدمات الدعم الإضافي التي تقدمها المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل، يرجى زيارة: https://invest-for-jobs.com

نبذة عن مؤسسة غبور للتنمية :

هي مؤسسة غير هادفة للربح مُنشأة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية في مصر من خلال سد الفجوة بين جودة التعليم المهني في مصر من جهة، واحتياجات الصناعة للعمالة الماهرة من جهة أخرى.

وقد طورت المؤسسة حتى الآن 5 مدارس فنية ومراكز تدريب في 3 محافظات: القاهرة والإسكندرية والغربية ، ويدرس بالمدارس المطورة من خلالها ما يقرب من 850 طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مدينتي 6 أكتوبر و 15 مايو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويقوم بالتدريس بها أكثر من 100 مدرس ومدرب مؤهلون طبقا للمعايير الدولية و وقد تخرج من مدارسها اكثر من 500 خريج حتى الأن. تتعاون مؤسسة غبور باستمرار مع المنظمات الرائدة الأخرى في الصناعة لتحقيق التدريب الأمثل وفرص التوظيف المناسب لطلابها وخريجيها.

تقدم مؤسسة غبور منهجية تطوير شاملة من خلال توفير نظام التعليم الألماني المزدوج من خلال شراكة مع شريك أكاديمي دولي (مدرسة ساكسوني الدولية) والاعتماد من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مع التركيز أيضًا على التطوير الشخصي والمهني للمتدربين في مدارسها مما يؤدي إلى تمكين الفنيين المؤهلين كأفراد متميزين في المجتمع.

نبذة عن أكاديمية غبور التابعة للشركة الدولية للتجارة و التسويق:

لقد تم إنشاء أكاديمية غبور سنة 2011 بهدف تدريب وتطوير موظفي شركة غبور في مختلف المجالات و من ثم تم الانطلاق الى التدريبات الخارجية مع المؤسسات ، الشركات ، الجامعات و الافراد في مجالات التدريب المختلفة و تم ابرام العديد من البروتوكولات التي تتضمن التعاون مع أكاديمية غبور في مجالات التدريب فعلى سبيل المثال تم إبرام بروتوكول مع الجامعة البريطانية في مصر, المعهد الكندي العالي, الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري توتال إنرجايزر مصر , شركة رويال دتش شل.

اضافة الى ذلك تقوم أكاديمية غبور بتقديم دورات تدريبية فى كل من مهارات الأعمال والإدارة والمبيعات وخدمة ما بعد البيع ، والمهارات الإدارية والقيادية ودورات تدريبية في إدارة سلسلة التوريد بالإضافة إلى دوراتنا التدريبية الفنية الفريدة في مجال السيارات فهي دورات مهنية مصممة على أيدى مجموعة من الخبرات الأجنبية في مجال السيارات من أجل زيادة الوعي بكيفية التعامل مع التطور المتسارع والمستمر في جميع مجالات العمل.

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