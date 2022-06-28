نهائي التحدي سيقام خلال إسبوع جيتكس للتكنولوجيا بدبي أكتوبر المقبل

الإمارات العربية المتحدة: استمراراً لمجهوداتها البناءة في الكشف عن المواهب الشابه في الدول العربية للمساهمة بفاعلية لتعزيز ركائز التنمية المستدامة ، أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالتعاون مع IEEE TEMS والمؤسسة العالمية للإبتكار وريادة الأعمال GIE اليوم عن انطلاق تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي Arab IoT & AI Challenge في 11 دولة عربية هي مصر والإمارات العربية المتحدة وتونس وقطر وفلسطين وعمان والمغرب ولبنان والأردن والبحرين والجزائر، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المعنية بترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية في تحقيق الرؤى العربية نحو التحول الرقمي .

ينعقد التحدي بشراكة استراتيجية مع كل من جامعة دبي و الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات فرع الإمارات العربيةالمتحدة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمعية اتصال بمصر ، ومعهد المستقبل في الجزائر ، وجامعة البحرين ، وجمعية إنتاج بالأردن ، والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات فرع لبنان ، والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالمغرب و IEEE Ensias Student Branch ، و الجامعة التكنولوجية والعلوم التطبيقية بعمان ، ومؤسسة النيزك بفلسطين ، وجامعة قطر ، وإنوفيشن سيتي بتونس.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي حرص الجامعة على الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات وعدد من الجامعات العربية المرموقة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المهتمة بتحقيق التحول الرقمي مشيرا إلى أن تطور مجالات تكنولوجيا انترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي يتطلب العمل على ترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية وصولا إلى التحول الرقمي والاقتصاد المستدام الذي تنشده وتعمل على الوصول إليه المجتمعات العربية.

وأضاف أن جامعة دبي تركز في استراتيجيتها على تشجيع الابتكار والبحث العلمي لأعضاء هيئتها الأكاديمية وطلبتها في المجالات كافة و تشجيع رواد الأعمال من طلبتها على إطلاق شركاتهم الناشئة بما يصب في مصلحة المجتمع وتقدمه وإزدهاره ، ويساهم في تنفيذ البند السابع من مبادئ الخمسين والذي ينص على

أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل.

تعقيباً على هذا البيان ، أعرب المهندس / محمد عبود رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات قائلاً:" إننا فخورون بالإعلان عن نجاحنا بالتعاون مع نخبة من الشركاء في جذب كافة الإبتكارات الشابه والمواهب العربية عبر تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي في مبادرة من شأنها أن تطلق العنان لرسم ملامح المستقبل الرقمي لكافة الدول العربية ، وتحقق المساعي المختلفة من الدمج بين التقنيات الحديثة ومستقبل التنمية المستدامة ، وتوفير بيئة مناسبة للشباب العربي لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في متطلبات سوق العمل ومستقبل الخدمات وترسيخ دور التكنولوجيا في تحقيق التقدم المجتمعي".

تجدر الإشارة إلى أن إعلان نتائج نهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي سينعقد على هامش فعاليات أسبوع جيتكس دبي في أكتوبر المقبل ، وذلك بعد الإنتهاء من التصفيات المحلية لكل دولة على حدا .

يذكر أن التحدي ينعقد خلال عام 2022 للعام السادس على التوالي بمشاركة أكثر من 5000 مشارك في 3 مسارات رئيسية هي طلاب المدارس ومشروعات التخرج والشركات الناشئة في الدول العربية ، لاسيما وأن السنوات الماضية شهدت مشاركة أكثر من 358 شركة ناشئة و 2173 مشروع تخرج و 516 مشروعًا من مسار المدرسة الثانوية.

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