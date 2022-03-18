إفتتاح الفرع الخامس لمراكز البرج سكان بكابيتال بيزنس بارك - الشيخ زايد

فى مؤتمر صحفي عقد بأحد فنادق القاهرة الخميس 17 مارس 2022، أعلنت شركة التشخيص المتكاملة "IDH" الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تمتلك شركات المختبر، البرج، البرج سكان في مصر وفروعها الممتده في الأردن و السودان و نيجيريا عن إفتتاح المركز الخامس للبرج سكان للأشعة بكابيتال بيزنس بارك- مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ، وهو ما يساهم في الإنتشار الجغرافي لخدمات الأشعة التشخيصية للمرضى والتيسير عليهم .

ويوفرمركز البرج سكان الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية وخاصة للسيدات وذلك في مجال فحوصات الكشف المبكر عن الأورام و سرطان الثدي بالأشعة ووحدة قياس كثافة العظام وغيرها من الفحوصات مثل الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد المستخدمة في طب النساء والتوليد.

وقد تم تجهيز البرج سكان بأحدث تقنيات الأشعة التشخيصية في مصر حيث ستشمل الخدمات المقدمة علي أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية متعددة المقاطع (CT)، و الفحص الذري البوزيتروني (PET-CT) والمسح الذرى (Gamma Camera) والأشعة السينية والفحص باستخدام مواد التباين (X-ray)، وأشعة الموجات فوق الصوتية على الجسم والقلب (الإيكو)، ورسم القلب (ECG) العادي و بالمجهود ، رسم المخ الكهربائي (EEG) ، ورسم العضلات (EMG).

بالإضافة إلى الأشعة البانورامية لفحص الفكين والأسنان وغيرها من الخدمات التي تشمل الأشعة التداخلية ويضم الفرع الجديد نخبة من الإستشاريين الخبراء في مختلف تخصصات الأشعة التشخيصية في مصر الذى يثمر عن تزويد العملاء بتقارير أشعة تشخيصية على أعلى مستويات الدقة بما يلائم السمعة والمكانة القوية التي تنفرد بها IDH في السوق المصرية.

بالإضافة إلى ذلك سوف يستفيد الفرع من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها الشركة وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء الإختبار عن طريق رسالة نصية علي الهاتف أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الحساب المخصص على تطبيق الواتساب.

ودخلت العلامه التجارية البرج سكان إلى قطاع الأشعة التشخيصية عام 2018 وذلك بناء على الإحتياج والطلب المتزايد من المرضى على هذا القطاع وإستثمارا للثقة فى العلامة التجارية للبرج ولدى شركة (IDH) عندما قامت الشركة بإفتتاح الفرع الأول لها بالمهندسين وتوالى إفتتاح الفروع حتى وصلنا اليوم لإفتتاح الفرع الخامس وروعى فى إختيار المواقع أن تغطى مناطق شرق وغرب ووسط العاصمة للتسهيل على المواطنين وللبرج سكان فروع بالمهندسين – شبرا – مصر الجديدة - الشيخ زايد –الهرم و فيصل .

و تعليقًا على إفتتاح الفرع الجديد أعرب الدكتور أحمد وفائي، أستاذ الأشعة بالقصر العيني، جامعة القاهرة وزميل الكلية البريطانية لأطباء الأشعة، و مدير مراكز البرج سكان، عن سعادته بإفتتاح الفرع الخامس لمركز البرج سكان، والذي سيساهم في تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى التوسع ببصمتها الجغرافية من أجل توفير خدماتها فائقة الجودة لقاعدة أكبر من العملاء .

و أستعرض الدكتور أحمد وفائي خلال الإحتفاليه التى حضرها لفيف من كبار أطباء العيادات و الشركات في مصر رؤية ورسالة المركز وكذلك الوسائل الحديثة المستخدمة والخدمات في مجال الأشعة .

و الجدير بالذكر أنه منذ إنطلاق أول فرع لمركز البرج سكان عام 2018، قامت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) بضخ إستثمارات تربو على 250 مليون جنيه، وقد أثمر ذلك عن نجاح المركز في تنمية نتائجه المالية والتشغيلية بشكل ملحوظ. وخلال عام 2021، حققت إيرادات مركز البرج سكان نمو بلغ 80% عن العام الماضى وزيادة فى معدل أعداد المرضى وبالتساوى مع الزيادة فى عدد الفحوصات بنسبة بلغت 70% عن العام الماضى حيث إستقبلت الفروع أكثر من 60 ألف مريض وباجمالى فحوصات بلغ حوالى 80ألف فحص خلال عام 2021 وسوف تساهم هذه الفروع الجديدة في تعزيز علامة البرج سكان بالسوق المصرية و تغطية أكبر عدد من الإحتياجات .

و أن إطلاق فرع البرج سكان الجديد يأتي ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة، والتي قامت في إطارها بالتوسع فى خدمات الأشعة خلال السنوات الماضية لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على تلك الخدمات بالسوق المصرية. ولدى البرج سكان " خطة طموحة لإفتتاح 3 فروع جديدة على الأقل خلال عام 2022 .

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