استقبلت الدكتورة / هند الشربيني الرئيس التنفيذى لشركة التشخيص المتكاملة IDH وفدا من شركة سيمنز هيلثنيرز العالمية يترأسه الدكتور/ بيرند أونيسورجه Dr.Bernd Ohne Sorge رئيس شركة سيمنز هيلثنيرز لمناطق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والسيد / أوليه مالاوي Ole Maaloey رئيس شركة سيمنز هيلثنيرز لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقياو مايكل شمرمر Michael Schmermer المدير العام لسيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي واريتريا والسودان وليبيا, و المهندس/ طارق الشيخ مدير عام المبيعات لشركة سيمنس هيلثينيرز في مصر وجيبوتي وارتريا والسودان وليبيا وذلك لبحث سبل زيادة التعاون بين الشركتين فى الفترة القادمة.

وحضر حفل الإستقبال ممثلين عن شركة IDH على رأسهم الدكتور/ أحمد وفائى مدير مراكز البرج سكان والأستاذ / عمر بديوى المدير المالى ل IDH.

واستعرضت الدكتورة هند الشربيني خلال اللقاء رؤية شركة IDH خططها الطموحة للقطاع الصحى فى مصر خلال هذا العام والسنوات المقبلة كأهم وأكبر شركة خدمات طبية تعمل الأن فى مصر وذلك من خلال التركيز على علوم الأشعة والطب التشخيصي والذي يعد من أهم عوامل الارتقاء بصحة ومستقبل المرضى وعامل حاسم في اتخاذ القرار المناسب للعلاج . وأضافت بأن إستراتيجية شركة IDH هى التوسع فى القطاع الصحى وتوفير خدمات التحاليل والأشعة لمعامل البرج والبرج ساكن فى مكان واحد وذلك فى إطار دعم منظومة التكامل التي توفر راحة المرضى وسرعة الحصول على النتائج وكافة الإجراءات تحت سقف واحد.

وفي كلمة له أبدى الدكتور بيرند أونيسورجه Dr.Bernd Ohne Sorge سعادته بزيارته لمصر وانبهاره بما شاهده ولمسه

مستوى الفروع والتجهيزات لمراكز البرج سكان ونظم العمل الإدارية والطبية وأضاف تقديره لدور مصر الريادي في إفريقيا ومساندة الحكومة المصرية للقطاع الخاص لعبور الأزمة العالمية المتمثلة فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ودورها الفعال لتخفيف الأثر الاقتصادي مما يدعم القطاع الصحي لجلب مزيد من الإستثمارات والتوسع وفى النهاية أبدى حماسته لمزيد من التعاون والشراكة المستقبلية فى تزويد IDH بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى مجال الأشعة التشخيصية وأجهزة التحاليل للفروع المخطط افتتاحها .

وعقب الدكتور أحمد وفائى فى خلال كلمته بأن IDH تولى اهتماما كبيرا بتدريب الأطباء والكيميائيين والعاملين على أحدث تكنولوجيا مستخدمة واستقطاب أرقى الكفاءات العاملة فى المجال الصحى .وتعد شركة سيمنز هيلث نيوز أحد أهم شركاء النجاح العالميين لشركة IDH المالكة مراكز تحاليل وأشعة البرج سكان فى مصر وخارجها .

وكان قد عقد بأحد فنادق القاهرة يوم الخميس 17 مارس 2022 المؤتمر الصحفى لشركة التشخيص المتكاملة "IDH" الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تمتلك شركات المختبر، البرج، البرج سكان في مصر وفروعها الممتدة في الأردن و السودان و نيجيريا عن إفتتاح المركز الخامس للبرج سكان للأشعة كابيتال بيزنس بارك- مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ، وهو ما يساهم في الإنتشار الجغرافي لخدمات الأشعة التشخيصية للمرضى والتيسير عليهم .ويوفر مركز البرج سكان الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، باقة متكاملة من خدمات الأشعة التشخيصية وخاصة للسيدات وذلك في مجال فحوصات الكشف المبكر عن الأورام و سرطان الثدي بالأشعة ووحدة قياس كثافة العظام وغيرها من الفحوصات مثل الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد المستخدمة في طب النساء والتوليد.

وقد تم تجهيز فرع البرج سكان الجديد بأحدث تقنيات الأشعة التشخيصية في مصر حيث تشمل الخدمات المقدمة على أشعة الرنين المغناطيسي (MRI)، والأشعة المقطعية متعددة المقاطع (CT)، و الفحص الذري البوزيتروني (PET-CT) والمسح الذرى (Gamma Camera) والأشعة السينية والفحص باستخدام مواد التباين (X-ray)، وأشعة الموجات فوق الصوتية على الجسم والقلب (الإيكو)، ورسم القلب (ECG) العادي و بالمجهود ، رسم المخ الكهربائي (EEG) ، ورسم العضلات (EMG).

بالإضافة إلى ذلك سوف يستفيد الفرع من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تتمتع بها الشركة وذلك عبر توفير إمكانية حصول العملاء على النتائج خلال 24 ساعة من إجراء الإختبار عن طريق رسالة نصية على الهاتف أو زيارة الموقع الإلكتروني أو الحساب المخصص على تطبيق الواتساب.

و الجدير بالذكر أنه منذ إنطلاق أول فرع لمركز البرج سكان عام 2018، قامت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH) بضخ إستثمارات تربو على 250 مليون جنيه، وقد أثمر ذلك عن نجاح المركز في تنمية نتائجه المالية والتشغيلية بشكل ملحوظ. وسوف تساهم هذه الفروع الجديدة في تعزيز علامة البرج سكان بالسوق المصرية وتغطية أكبر عدد من الاحتياجات ويأتي إطلاق فرع البرج سكان الجديد ضمن إستراتيجية النمو التي تتبناها الشركة والتي قامت في إطارها بالتوسع فى خدمات الأشعة خلال السنوات الماضية لتلبية معدلات الطلب المرتفعة على تلك الخدمات بالسوق المصرية.

#بياناتشركات

- انتهى -