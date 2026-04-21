القاهرة: أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG)، الرائدة في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية المتطورة، عن طفرة إنشائية في مجمعها الصناعي الأحدث "e2 New October" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ حيث انتهت المجموعة بالكامل من وضع المخطط العام للمجمع الصناعي(Masterplan) ، ووصلت إلى المراحل النهائية من اعتماد الاستشاريين مع بدء عملية اختيار المقاولين المنفذين، لتسريع وتيرة العمل في المشروع الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع.

ويأتي هذا الإنجاز الإنشائي كجزء من استراتيجية (IDG) التوسعية لخلق مجتمعات صناعية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للمناطق الصناعية، لتصبح وجهات حاضنة للابتكار وتدعم القيمة الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتعميق التصنيع المحلي.

وصرح شادي وليم، العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية (IDG): "إن رؤيتنا طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة كمطور صناعي رائد عبر خلق وجهات تمكّن الصناعة وتحتضن الابتكار. نحن نركز في المرحلة القادمة على النمو بوعي وهدف، من خلال التوسع الرأسي والأفقي وتعميق القيمة المضافة في كافة مشروعاتنا، بما يضمن بناء بيئة عمل مثالية تسمح للمستثمرين والمصنعين بالتأسيس والنمو والابتكار بكل ثقة."

وأضاف وليم: "نهدف إلى بناء منصة شاملة تستجيب للاحتياجات المتطورة لسلاسل الإمداد العالمية، مع التزامنا بنموذج المجمعات الصناعية الذكية التي تدمج التقنيات المتقدمة بالمسؤولية البيئية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو الابتكار والاستدامة."

تتمتع "e2 New October" بموقع استراتيجي متميز، ومن المستهدف أن تضم أكثر من 100 منشأة صناعية ولوجستية وتجارية، مما يسهم في توفير ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل. ويرسخ هذا المجمع الصناعي مكانة المجموعة كلاعب محوري في تنمية القطاع الصناعي عبر تطبيق معايير التنمية المستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري، سواء في مشروعاتها الحالية في أكتوبر وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة، أو من خلال تطلعها للتوسع المستقبلي في الأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوات لتعزز محفظة أراضي مجموعة (IDG) التي تبلغ 23.4 مليون متر مربع، وتوزع أدوارها الاستراتيجية بين بوابات التصدير في شرق بورسعيد والعلمين الجديدة، ومراكز دعم السوق المحلي في أكتوبر وأكتوبر الجديدة، مما يرسخ مكانة المجموعة كلاعب محوري في تنمية القطاع الصناعي عبر تطبيق معايير التنمية المستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري في كافة مجمعاتها الصناعية.

