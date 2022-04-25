



أحمد سامي: نجحنا في تقديم خدمات استشارية عقارية متكاملة لأكثر من 15 مطور عقاري



اعلنت شركة IDEA Group للإدارة والاستشارات التسويقية عن أبرز ملامح خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، وذلك انطلاقا من استمرار التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة، واستمرار وجود فرص استثمارية مميزة ومتنوعة لكافة المطورين العقاريين، بالإضافة إلى خبرات الشركة ونجاحها في خدمة أكثر من 15 شركة تطوير عقاري.

قال الأستاذ أحمد سامى رئيس مجلس إدارة شركة IDEA Group للإدارة والاستشارات التسويقية للعقارات، إن شركته نجحت في تقديم خدماتها الإدارية والتسويقية المتكاملة لأكثر من 15 شركة تطوير عقارى، جنباً إلى جنب مع تقديم خدمات متنوعة لأكثر من 50 شركة تسويق عقاري.

وأضاف أن الشركة تعتزم التوسع فى تقديم المزيد من الخدمات وخدمة عدد أكبر من الشركات خلال الفترة القادمة، على أن تعلن عن تعاقدات جديدة مع شركاء نجاح جدد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الشركة لديها خبرات وكفاءات متنوعة وقوية تمكنها من خدمة الكثير من الشركات في نفس الوقت.

وأشار إلى أن شركة IDEA Group قد تأسست عام 2007، حيث بدأت نشاطها فى قطاع الاستشارات التسويقية ثم قامت بتوسيع نطاق أنشتطها والخدمات التى تقدمها لتتمكن بحلول عام 2017 من تقديم خدمات أدارية متكاملة لأى كيان عقارى، لافتا إلى أن الشركة لديها جميع الادارات المُهمة لتنظيم وتطوير أىّ من شركات التطوير العقارى.

يُذكر أن شركة IDEA Group تقوم بتقديم خدمات متنوعة تتضمن الخطط التسويقية وإدارة المبيعات وإدارة الموارد البشرية وادارة كاملة للعمليات والتشغيل، حيث تقوم الشركة بتاهيل فريق مبيعات مُدرب على أعلى مستوى لأكبر شركات التطوير العقارى. وتُمكن كل هذه الإدارات والتخصصات IDEA Groupمن إدارة أكبر الكيانات العقارية بالكامل أو تقديم خدمات استشارية في كل المجالات السابق ذكرها.



وصرحت دكتورة أية كمال، مديرة القطاع التجارى بشركة IDEA Group، أن الشركة قد نجحت فى إدارة عدة كيانات بداية من تأسيس وتكوين الإدارات وفريق العمل داخل الشركة وصولاً لترسيخ كيان استثمارى قوى و ناجح مع تدريب فريق العمل داخل الإدارات المختلفة لتأهيلهم لممارسة شتى المهام المُختلفة.



وأشارت إلى أن شركة IDEA Group تقوم بالمساعدة فى تأسيس الشركات منذ الخطوة الاولى، فالشركة تمتلك كوادر بشرية وخبرات تراكمية تُمكنها من نقل تلك الخبرات للشركات الجديدة والشباب الجدد العاملين فى بعض الشركات، كما أن الشركة تستمر في إضافة مزيد من المهارات والتأهيل والتدريب للعاملين بها لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في صناعة التطوير العقاري.



وتُعد شركة IDEA Group من الشركات الرائدة فى تقديم خدمات متكاملة لعدد من شركات التطوير العقارى البارزة ومن بينهم شركة Pyramids للاستثمارات العقارية وشركة Doja للتطوير العقاري، وشركة Dahab للتنمية العمرانية، وشركة ERG للتطوير العقارى و شركة SV للتطوير العقارى, بالإضافة لتقديم خدمات تسويقية لأكثر من 15 شركة تطوير عقاري، فقد تمكنت الشركة من خلال التعاون مع كل هذه الشركات من إثبات جداراتها وتميزها بالسوق العقاري.

#بياناتشركات

- انتهى -