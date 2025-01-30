دبي، الإمارات المتحدة العربية: يتوجه وفد من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2025 الذي تبدأ فعالياته من 3 حتى 6 فبراير 2025 وتنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار " تسريع التحول في مجال الطاقة " " Accelerating The Energy Transition "، وبرعاية ماسية من «إمباور».

وكانت المؤسسة قد أعلنت اواخر العام الماضي عن رعايتها الماسية وللسنة الثانية على التوالي لمؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) خلال عام 2025، حيث تشمل هذه الرعاية الفعاليات الكبرى مثل IDEA Campus Energy 2025 وIDEA 2025 وغيرها من الفعاليات ضمن برنامج الراعي المستدام.

يترأس الوفد، سعادة أحمد بن شعفار ,الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، والذي سيشارك بدوره في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق التي تنعقد على هامش المؤتمر كونه عضو فخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق.

وخلال المؤتمر سيشارك الوفد في ورش العمل للاطلاع على أخر المستجدات في مجال تبريد المناطق بالإضافة الى مشاركتهم في جولة ميدانية فنية في محطة توليد الطاقة المشتركة بجامعة تافتس Tuftsومحطة كيندال التابعة لشركة فيسينيتي Vicinity للتعرف أكثر على التقنيات الحديثة والمتطور المستخدمة في المحطات والتي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتمهّد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، تأتي رعاية الحدث العالمي استمرارًا لالتزام «إمباور» ببناء جسور التعاون مع أبرز اللاعبين في صناعة تبريد المناطق حول العالم، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي الطاقة وتبريد المناطق. كما تُبرز هذه الرعاية مكانة «إمباور» كشركة رائدة وذات دور محوري في قيادة الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح بن شعفار "إن شراكتنا المستمرة مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع تبريد المناطق من خلال دعمنا لهذه الفعاليات، إذ نسعى لتسليط الضوء على خبراتنا وحلولنا المبتكرة التي تساهم في تحقيق مرونة أكبر في أنظمة الطاقة وتبريد المناطق في المدن الحضرية والحرم الجامعي والمجتمعات حول العالم. وهذه الرعاية تؤكد دور «إمباور» كشريك استراتيجي في تعزيز مستقبل مستدام لصناعة الطاقة وتبريد المناطق".

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