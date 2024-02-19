دبي، الإمارات المتحدة العربية: توجه وفد من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2024 الذي تبدأ فعالياته من 20 حتى 23 فبراير 2024 الجاري وتنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA)) بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار "جسر المستقبل" " Bridge of the Future".

ويترأس سعادة أحمد بن شعفار , الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، الوفد الى المؤتمر العالمي، وسيشارك أيضا في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق التي ستنعقد على هامش المؤتمر، كما وتمثل مشاركة بن شعفار في تلك الاجتماعات، أول تمثيل عربي وخليجي في هذا المجلس العالمي.

كما سيقوم الوفد بجولة في محطة الطاقة المركزية في جامعة ستانفورد والمباني الأخرى في الحرم الجامعي للتعرف أكثر على التقنيات الحديثة والمتطور المستخدمة والتي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتمهّد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، "إن رعاية المؤسسة الماسية للمؤتمر والمشاركة في فعالياته التي تترجم أهمية تبريد المناطق في حماية البيئة، هي واحدة من صور دعم «إمباور»، للأحداث الدولية التي تساهم في إحداث فارق في حياة الشعوب والمجتمعات الحضارية لاسيما وأن «إمباور» تتصدر صناعة تبريد المناطق عالمياً، مضيفاً الى ان المشاركة في هذا الحدث هي فرصة نوعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي والتحول نحو الاستدامة في العديد من المحافل الدولية، هذا غير استراتيجيتها البارزة في نشر أهداف «إمباور» في السوق العالمي".

كما أشار الى أن المؤسسة تعمل جاهداً على دعم كافة المبادرات الرامية الى تحويل قطاع التبريد إلى حلول موفرة للطاقة، وتولي اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، كما تسعى المؤسسة لتوسيع رقعة استخدامات أنظمة تبريد مستدامة من خلال استخدام تقنيات متطورة وعالية الجودة في تبريد المناطق.

تتضمن أجندة المؤتمر جلسات نقاشية معمقة تركز على تكثيف جهود إزالة ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الأهداف المناخية لمستقبل أقل كربونًا بالإضافة الى ورش عمل وجولات للتعرف أكثر على محطات مختلفة لتبريد المناطق ذات الكفاءة العالية. كما سيتم التركيز خلال المؤتمر على استكشاف فرص وتوجهات صناعة الطاقة وتقنياتها حاضراً ومستقبلاً، فضلاً عن رسم معالم مستقبل يتسم بمرونة وفعالية الى جانب الاهمية الاستراتيجية لأنظمة تبريد المناطق والبنى التحتية المستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج والتوزيع.

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