بن شعفار أول عربي إماراتي يتولى منصباً رفيعاً في (IDEA) العالمية منذ 10 سنوات

دبي- الامارات العربية المتحدة: أعلنت الجمعية الدولية لطاقة المناطق إعادة تعيين سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم لعضوية مجلس إدارة الجمعية وللمرة الخامسة على التوالي، حيث كان قد تم اختياره أول مرة لعضوية مجلس إدارة الجمعية في العام 2013. ويعد بن شعفار أول عربي إماراتي يتولى منصباً رفيعاً في جمعية (IDEA) العالمية غير الربحية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وتضم في عضويتها 2400 من المسؤولين وصناع القرار من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وقامت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لطاقة المناطقIDEA ، بإعادة تعيين الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، كعضو فخري في اجتماع صاحب أضخم حدث دولي نظمته الجمعية في اطار الدورة الـ114 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق الذي عقد مؤخراً في شيكاغو الأمريكية.

وتأتي إعادة التعيين على خلفية إنجازات "بن شعفار" في صناعة تبريد المناطق وتبنيه لقضاياه ودعمه لخطط نشر هذه الصناعة عالمياً، فضلاً عن حرفيته العالية التي ميزت أدائه خلال العشر سنوات الماضية كعضو في مجلس الإدارة، هذا غير إنجازته من خلال منصبه مستشاراً للأمم المتحدة للبيئة لتطبيق أنظمة تبريد المناطق في العالم، ومبادراته في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة ونشر ثقافة مشاريع الطاقة الخضراء، ومشاركته ورعايته للعديد من الأنشطة التطوعية الخاصة بالجمعية.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، إن تجديد العضوية للمرة الخامسة في مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق هي مسؤولية نثق بمقدرتنا على النهوض بها وتحمل اعبائها في مواجهة التحديات الكبيرة في قطاع تبريد المناطق، موضحاً أنه عازم على مواصلة النهوض بمسؤوليات هذا الموقع بما يضمن تحقيق الاثر الإيجابي لجهة الحفاظ على بيئة خضراء ومستدامة، والذي يعكس صورة واضحة للدور الذي تلعبه الامارات ودبي في دعم حلول ومشاريع خضراء موفرة للطاقة، حيث سجلت "إمباور" الريادة والتفرد على هذا الصعيد محلياً وعالمياً.

#بياناتحكومية

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