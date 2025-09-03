الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم شركة تينابل Tenable®، شركة إدارة التعرض للمخاطر، عن اختيارها كشركة رائدة في تقييم البائعين على مستوى العالم لحلول إدارة التعرض للمخاطر العالمي لعام 2025 من IDC MarketScape (المستند رقم # US52994525، أغسطس 2025). يعتمد اختيار شركة تينابل كقائد على تقييم IDC لـ Tenable One، منصة إدارة التعرض للمخاطر الرائدة الخاصة بالشركة.

يوحد حل Tenable One الرؤية والإجراءات عبر سطح الهجوم الحديث، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والسحابة والذكاء الاصطناعي والهوية والتكنولوجيا التشغيلية وما بعد ذلك. وبفضل الذكاء الاصطناعي، توفر منصة Tenable One رؤية كاملة وسياقية للمخاطر وأولويات متقدمة حتى تتمكن المؤسسات من التركيز على ما هو أكثر أهمية. تتضمن منصة Tenable One على أكثر من 300 عملية تكامل، مما يجعلها منصة إدارة التعرض للمخاطر الأكثر انفتاحًا وترابطًا في السوق.

قال إريك دور، كبير مسؤولي المنتجات في شركة تينابل: "باعتبارنا روادًا في مجال إدارة التعرض للمخاطر، فإننا نؤمن بأن كوننا رائدين في IDC MarketScape يثبت صحة رؤيتنا الاستراتيجية وابتكارنا المستمر". "إننا متحمسون للمساعدة في تحديد سوق إدارة التعرض للمخاطر - وهو تطور مهم للغاية في إدارة المخاطر. في ظل مشهد المخاطر المُعقد الذي نعيشه اليوم، يلجأ العملاء إلى شركة Tenable لمنع الخروقات. "تُبسط منصة Tenable One بشكل جذري الرؤية والعمل من خلال دمج الرؤى من مجموعة الأمان بأكملها، وتقييم المخاطر في السياق، وتمكين التعبئة، كل ذلك في منصة واحدة."

وتقول ميشيل أبراهام، مديرة الأبحاث الأولى للأمن والثقة في IDC: "إن الإدارة الاسستباقية للتعرض للمخاطر هي المستقبل مع تحول الكشف التقليدي عن الثغرات الأمنية إلى إدارة المخاطر الشاملة ومعالجتها". "ومع توسع أسطح الهجوم، يتعين على المؤسسات الاستفادة من الأدوات المتقدمة لتسليط الضوء على المخاطر المخفية والتخلص من الثغرات الحرجة قبل استغلالها."

يُسلط تقرير IDC MarketScape الضوء على أهمية الحلول الاستباقية للأمن الإلكتروني التي توفر رؤية شاملة لسطح الهجوم، وتحديد أولويات المخاطر، والتكامل مع سير عمل المعالجة. وتتضمن عوامل النجاح الرئيسية وجهات نظر موحدة للمخاطر، وأتمتة المعالجة، ونماذج التسعير المباشرة. وتؤكد الدراسة على ضرورة معالجة البائعين لصوامع الأمان، وتوسيع نطاق التكامل مع الجهات الخارجية، والابتكار في مجالات مثل التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتصور مسار الهجوم.

وأوضح تقرير IDC MarketScape، "توجد أيضًا مشكلة في صوامع الأمان. ونظرًا لتوسع أسطح الهجوم مع كون الذكاء الاصطناعي هو السطح الأحدث، تستخدم بعض المؤسسات أدوات متعددة لإدارة وضع الأمان، أداة واحدة لكل سطح هجوم. "تحتاج فرق الأمن إلى البحث عن حلول تُوحد المخاطر لأن كل عملة تعرض للمخاطر لا توجد في فراغ."

ووفقًا لتقرير IDC MarketScape، "عليك التفكير في منصة Tenable One عند البحث عن منصة موحدة لإدارة التعرض للمخاطر توفر تغطية واسعة للأصول عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات والسحابة والتكنولوجيا التشغيلية/إنترنت الأشياء والهوية والتطبيقات. "وتعتبر منصة Tenable One مناسبة بشكل خاص للمؤسسات التي تهدف إلى توحيد بيانات المخاطر المنعزلة من خلال دمج مصادر البيانات الأصلية من Tenable ومصادر الجهات الخارجية للحصول على موقف مخاطر شامل وقابل للتنفيذ."

وأشار تقرير IDC MarketScape إلى أن "منصة [Tenable One] قادرة على استيعاب بيانات التعرض للمخاطر من مجموعة واسعة من أنواع المصادر. "إن هذه القدرة على التوسع تدعم البيئات المعقدة وواسعة النطاق وتسمح للعملاء بتخصيص المنصة لتناسب مجموعات التكنولوجيا الفريدة الخاصة بهم دون الاعتماد بشكل كبير على حلول إضافية."

ويُشير تقرير IDC MarketScape أيضًا إلى أن "شركة Tenable تستفيد من مستودع كبير لبيانات التعرض للمخاطر وتستثمر بشكل كبير في التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لإرشادات المعالجة وتوليد مسار الهجوم واكتشاف الملكية. وتعمل هذه الإمكانيات على تعزيز تحديد أولويات المخاطر وتسريع الاستجابة لها".

أعلنت شركة Tenable مؤخرًا عن Tenable AI Exposure، وهو حل شامل لرؤية وإدارة والتحكم في المخاطر التي يسببها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمتوفر في منصة Tenable One. كما أعلنت الشركة مؤخرًا أيضًا أن حل Tenable Vulnerability Priority Rating (VPR) الرائد في الصناعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الدقة والتركيز على المخاطر التي تشكل أكبر تهديد.

معلومات عن IDC MarketScape:

تم تصميم نموذج تقييم البائعين من IDC MarketScape لتوفير نظرة عامة حول القدرة التنافسية لموردي التكنولوجيا والخدمات في سوق معين. ويعتمد البحث على منهجية تسجيل صارمة تعتمد على معايير نوعية وكمية تؤدي إلى رسم بياني واحد يوضح موقف كل مورد داخل سوق معين. ويوفر IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله مقارنة عروض المنتجات والخدمات والإمكانيات والاستراتيجيات وعوامل نجاح السوق الحالية والمستقبلية لموردي التكنولوجيا بشكل مفيد. ويوفر الإطار أيضًا لمشتري التكنولوجيا تقييمًا شاملًا بزاوية 360 درجة لنقاط القوة والضعف لدى الموردين الحاليين والمحتملين.

نبذة عن Tenable

Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف وتقليص ثغرات الأمن الإلكتروني التي تؤدي إلى تآكل قيمة الأعمال وسمعتها والثقة بها. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد رؤية الأمان والرؤى والإجراءات بشكل جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حتى بيئات السحابة إلى البنية التحتية الحيوية، وفي كل مكان بينهما. ومن خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تعمل شركة Tenable على تقليل مخاطر الأعمال لحوالي 44000 عميل حول العالم.

