توفر الشركة معلومات رائدة في مجال الأمن الرقمي وتعرض حلولًا أمنية متطورة للمساعدة في تسريع الرحلات الرقمية للشركات المحلية.

المنامة، البحرين؛ 16 مايو 2022- تشارك تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والمدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (TYO: 4704) وبورصة تورنتو تحت الرمز (TSE: 4704)، في قمة «IDC CIO» في 18 مايو 2022 والمنعقدة في كراون بلازا بالعاصمة البحرينية المنامة. وستعرض الشركة ابتكاراتها المتطورة واستراتيجياتها التي من شأنها تعزيز البيئة الرقمية للبحرين وحماية رحلتها الرقمية في العالم المعاصر الهجين.

وستركز قمة IDC هذا العام على المشهد التكنولوجي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في البحرين، حيث تسلط الضوء على الاستراتيجيات السيبرانية التي من شأنها أن تساعد الشركات على التكيف مع العالم الرقمي وتأمين مكانها فيه. وسيتضمن الحدث سلسلة نقاشات وجلسات وكلمات رئيسية يلقيها خبراء تكنولوجيون على المستويين الإقليمي والعالمي حول أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وعلى هامش الحدث، سيقوم بلال عيسى، المدير التقني في تريند مايكرو، بعقد جلسة تحت عنوان «القدرة على الصمود والتكيف في عالم محفوف بالمخاطر»، مسلطاً الضوء على التحديات الملحوظة في الأمن السيبراني وكيف يمكن إعادة صياغة التفكير في المخاطر السيبرانية وتغيير النظرة لها إلى نظرة إيجابية من حيث مساهمتها في بناء منظومة أمنية متطورة وقوية.

وقال أسعد عُرابي، المدير الاقليمي لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي، " تواصل المنظمات في البحرين رقمنة عملياتها لتحسين كفاءة العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتسريع نموها للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المؤسسات البحرينية مسلحة بالممعلومات اللازمة والحلول السيبرانية المتطورة التي تواكب المتطلبات المتغيرة والفريدة لعالمنا الرقمي اليوم. وإننا في تريند مايكرو نمتلك إلتزام راسخ بدعم مدراء تكنولوجيا المعلومات في البحرين عبر توفير أحدث الحلول الأمنية التي تحمي البنية التحتية الرقمية وتمكنهم من الابتكار وبناء منظومة سيبرانية قوية قادرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية المستقبلية. "

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 13 مليون (13,099,967) تهديد عبر البريد الإلكتروني في مملكة بحرين، وإيقاف أكثر من 1.7 مليون (1,760,236) هجمة باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء الدولة. كما نجحت تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 400 ألف (480,244 ) هجمة عبر البرامج الضارة. ومع انتقال البلاد للعمل عن بُعد، تمكنت حلول تريند مايكرو «شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network» من حماية الأجهزة المنزلية وإيقاف ما يقرب من 500 ألف (492,817) من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكة. وتُشير إحصاءات التقرير إلى أنه في ظل تنامي مشهد التهديدات الرقمية يومًا بعد يوم، ستجد الشركات نفسها بحاجة إلى تطبيق حلول متعددة المستويات لتكون قادرة على حماية أعمالها في هذا العصر.

والجدير بالذكر أن الشركة أطلقت مؤخرًا «Trend micro one»، وهي منصة سيبرانية موحدة تشمل قائمة من الشركاء التقنيين الذين يعملون كمنظومة واحدة لتمكين العملاء من فهم المخاطر السيبرانية بشكل أفضل والتعامل معها وخفض مخاطرها، كما أنها توفر تقييم للوضع الأمني وتحليل

شامل للمخاطر المحيطة بالنقاط المستهدفة في الشركات، فضلاً عن اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بما يضمن الحد من خطرها. وتعتبر الأكثر شمولاً في مجال الأمن السيبراني

ومن شأن فعاليات مثل قمة IDC أن تمنحنا أفضل فرصة لعرض أحدث الحلول والخبرات ومشاركة الأفكار التي تساعد على تعزيز القدرات الرقمية للمؤسسات في مختلف الصناعات في البحرين.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول تريند مايكرو

تتمثل رسالة تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، في تحويل العالم إلى مكان أكثر أمناً لتبادل المعلومات الرقمية. تستند منصة الأمن السيبراني الخاصة بتريند مايكرو إلى عقود من الخبرة والأبحاث في مجال التهديدات العالمية والابتكار المستمر لحماية مئات آلاف المؤسسات وملايين الأفراد عبر مختلف البيئات السحابية والشبكات والأجهزة الطرفية. ومن موقعها الريادي في قطاعات الأمن السيبراني السحابي والمؤسسي، تُقدم المنصة مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة والمفيدة لمواجهة التهديدات. وتم تطوير هذه الحلول لتعمل على أكمل وجه ضمن بيئات مثل أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت وجوجل، وغيرها من حلول الشفافية المركزية الكفيلة بضمان أفضل وأسرع إمكانات الكشف والاستجابة. تُساعد تريند مايكرو، التي توظف ما يزيد عن 7 آلاف شخص في 65 دولة، المؤسسات على تبسيط بيئاتها المتصلة وضمان أمنها الكامل. www.TrendMicro.com.

للتواصل الإعلامي: Trendmicro@proglobal.ae