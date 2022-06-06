الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، حصوله على شهادة "المواصفة العالمية لتجربة المتعاملين" ICXS 2019 و بنتيجة وصلت لأكثر من 90%. وبتحقيقه هذه النتيجة، يكون المصرف قد حقق إنجازاً متميزاً في مجال خدمة المتعاملين ليصبح أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة " من المعهد البريطاني للمعايير BSI ويتم تصنيفه ضمن فئة "الخدمات المتميزة عالمياً" وهي أعلى فئة من فئات هذه الشهادة. وتُعد ICXS المواصفة الأولى والوحيدة المعتمدة عالميا والمتخصصة بتحسين تجربة المتعاملين من منظور شامل وعلى مستوى جميع نقاط التفاعل، وتهدف إلى مساعدة المؤسسات على إدارة تجربة المتعاملين، وتحسينها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وكان قد قام فريق متخصص من المقيّمين من المعهد البريطاني للمعايير باجراء زيارات ميدانية للمقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي في أبوظبي وفرع شارع الشيخ زايد في أبوظبي للاطلاع على الأنظمة والمنهجيات المطبقة في المصرف وعلى النتائج التي تم تحقيقها في مجال خدمة المتعاملين.

وفي هذه المناسبة قال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة : "نفخر اليوم بالإعلان عن حصول مصرف أبوظبي الإسلامي على هذه الشهادة العالمية المرموقة، التي تعكس التزام المصرف تجاه عملائه بتقديم أعلى مستويات جودة الخدمات. وحصولنا على هذه الشهادة جاء نتيجة عمل فريق متكامل من كافة إدارات المصرف والتي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة.

ومن جانب آخر ، قال ماهر الرز الرئيس العام لمجموعة التميز للمتعاملين لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: " يأتي حصولنا على شهادة ICXS انسجاماً مع استراتيجية المصرف في خدمة المتعاملين والتي تركز على عدة محاور أهمها ثقافة التميز في الخدمات، الاستماع لصوت المتعاملين، تحسين تجربة المتعاملين في جميع قنوات تقديم الخدمة، وتحسين المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، وذلك من خلال إجراء مراجعات شهرية للأداء والتركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات وخاصة الخدمات الرقمية ورفع أداء فريق إدارة تميز المتعاملين

وأوضح التقييم الذي قام به خبراء المعهد البريطاني للمعايير، نجاح المصرف في تحسين تجربة التعامل من خلال القنوات الرقمية. وقد ركز التقييم على سبعة مجالات رئيسية هي: السياسات والكوادر وبيئة العمل وإجراءات قياس الأداء والمنتجات والخدمات ونتائج إجراءات التقييم والعمليات ومسارات تجربة العملاء.

وتعد شهادة "المعيار العالمي لتجربة المتعاملين" أعلى تصنيف من بين ثلاثة مستويات يمنحها "المعهد البريطاني للمعايير" وتتطلب تحقيق نسبة 90% على أقل تقدير. كما تعد هذه الشهادة، المعيار الوحيد على مستوى العالم الذي يركز على تحسين تجربة العملاء من منظور شامل وعلى مستوى جميع نقاط التفاعل.

ويأتي هذه الإنجاز ليُضاف إلى مجموعة من الإنجازات المتميزة التي حققناها مؤخراً وأهمها الحصول على شهادة المواصفة العالمية في إدارة منظومة الشكاوى ISO 10002 والمواصفة العالمية في إدارة منظومة الاستماع لصوت المتعاملين ISO 10004

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