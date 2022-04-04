لتقديم خدمات مصرفية اسلامية متطورة لعملائه في الأردن

عمان، الأردن: أعلنت شركة (ICSFS) -d. ICS Financial Systems Lt ،الشركة الرائدة في مجال أتمتة العمليات المصرفية لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، تزويدها مصرف الراجحي - الأردن بالأنظمة البنكية العالمية المتطورة nSolutioBanking ICS BANKS Islamic و SolutionBanking ICS BANKS Digital

تأسس مصرف الراجحي عام 1957 ، وهو أكبر مصرف اسلامي في العالم. ويضم مصرف الراجحي فروع خارجية في الكويت والأردن وماليزيا. حيث بدأ البنك أعماله في الأردن عام 2011 ، ويتمتع مصرف الراجحي - الأردن بشبكة تضم عشرة فروع وأكثر من ستة وأربعين صرافا آليا.

وقعت الاتفاقية في مقر المصرف في عمان، الأردن في التاسع من آذار ، وترأس مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي - الأردن؛ السيد اياد جرار و مدير عام شركة ؛ ICSFS ؛ السيد روبير حزبون.

بدأ مصرف الراجحي - الأردن مشروع دراسة استبدال الأنظمة البنكية لديه منذ عدة أعوام ، وتم في نهاية هذا المشروع اختيار النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي الرقمي الشامل من شركة ICSFS من بين عدة أنظمة عالمية كانت قد شاركت في الدراسة والعطاء. وسوف يقوم مصرف الراجحي – الأردن باستخدام الأنظمة المصرفية والمالية المفتوحة لـنظام ICS BANKS والتي تم إنشاؤها على نظام بيئي رقمي متكامل

ضم المعايير الدولية ، والقيام بالأعمال المصرفية الآنيه(real time) ، وإمكانية تشغيل هذه الحلول والبرمجيات البنكية محليا أو سحابيا أو هجينا.

وبهذه المناسبة ، صرَح السيد اياد جرار الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي - الأردن:

"إن تميٌز شركة ICSFS في حلول البرمجيات المصرفية الإسلامية والرقمية سيمهد الطريق لتزويد عملائنا بالمنتجات والخدمات الرقمية المتكاملة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وانسجاما مع استراتيجية مصرف الراجحي وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الجديد للأنظمة البنكية اللاسلامية والرقمية، سنتمكن من الاستفادة من التقنيات الشاملة من خلال توفير الحلول الأكثر تطوراً وتخصصاً واستخدام أفضل التطبيقات البنكية الاسلامية الشاملة والحديثة ، لتوفير أفضل خدمة للعملاء من خلال التسويق الرقمي المميز."

وصرَح السيد روبير حزبون مدير عام شركة ) (ICSFS :

"نحن نتطلع إلى شراكة استراتيجية ومتينة مع مصرف الراجحي – الأردن، وسعداء باختيار شركتنا) (ICSFS ، كشريك استراتيجي لتقنية المعلومات. نحن ملتزمون بتقديم منتجات مبتكرة تم إنشاؤها على أسس آمنة، متكاملة وسريعة. ونؤكد لمصرف الراجحي - الأردن، أنه سيتمتع بتجربة استثنائية وفاعلية اكبر في تسهيل عملياته المصرفية وتطوير خدمات العملاء. حيث سيتمكن المصرف أيضًا من الاستفادة من الحلول التقنية الحديثة والمتطورة من مجموعة برامج ICS BANKS المتكاملة، للتقليل من التكاليف وزيادة الإنتاجية والكفاءة وتحقيق الشمول المالي. "

تستثمر شركة آي سي أس فايننشال سيستمز ICSFS في تطوير برامجها التقنية باستمرار وإطلاق منتجات رقمية جديدة من خلال استخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة ، مع توفير بنية خدمية متكاملةSOA ، آمنة وسريعة، والحفاظ على مواكبة جميع المعايير العالمية. توفر أنظمة ICS BANKS حلولا مصرفية شاملة ذات قدرات عالية ومواكبة للمستقبل، ، متميزة بالسرعة والسرية والمرونة لتحسين التسلسل والأداء الإداري وإعادة هيكلة العمليات المالية والمصرفية، الداخلية والخارجية وبالتالي اثراء خدمة العملاء. ويعتبر النظام المصرفي ICS BANKS التجاري والإسلامي والرقمي من الأنظمة المتطورة عالمياً حيث يحتل مراتب متقدمة على المستوى الاقليمي والدولي في تقديم حلول الأنظمة المعلوماتية للبنوك والمؤسسات المالية، حيث يتم تشغيل النظام محليًا أو سحابيًا أو هجينيا.

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