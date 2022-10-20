"كراكال" ستشارك ICOMM في تقديم مجموعة كاملة من المنتجات المعتمدة لدى الجيش الهندي

أبوظبي: وقعت كراكال، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة ايدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في العالم، اليوم اتفاقية شراكة عقب مذكرة التفاهم والاتفاقية الموقعة سابقاً مع (ICOMM)، الشركة الرائدة على مستوى السوق في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية والمركّبات الكهروضوئية والملاجئ، بالإضافة إلى تقنيات الأنظمة الأخرى مثل الطائرات المسيرة والطائرات المسيرة المضادة. وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض الدفاع 2022، معرض أنظمة الأمن البري والبحري والداخلي الذي يقام في غانديناغار بولاية غوجارات حتى 22 أكتوبر.

وتماشياً مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي "اصنع في الهند"، ستشارك كراكال و(ICOMM) في تطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الخفيفة المصنعة محليًا للسوق الهندية، وكذلك للتصدير الدولي.

وفي حفل التوقيع، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "يعدّ بناء الشراكات والبحث عن فرص ثمينة للتعاون في السوق الهندية أحد الأهداف الرئيسية لشركة كراكال، ونتطلع إلى استكشاف هذه الفرص بشكل أكبر مع ICOMM، التي ستسهم بخبرتها كشركة رائدة تقدم حلولاً متكاملة لقطاعات متعددة، مثل الهندسة والدفاع، في تعزيز محفظة كاراكال للأسلحة الخفيفة المتطورة.

"ومن خلال اتفاقنا على عقد الشراكة، يمكننا الاستفادة من التبادل الأوسع للمعرفة، واستغلال نقاط قوتنا الفردية، وأوجه التعاون بيننا، في تعزيز دعمنا لاستراتيجية "اصنع في الهند" الشاملة."

وقال سومانث بي، رئيس شركة (ICOMM): "تتطور صناعة الدفاع في الهند باستمرار. وتماشياً مع مبادرات "اصنع في الهند" و Atmanirbhar Bharat، تعد مذكرة التفاهم بين (ICOMM) وكراكال (مجموعة ايدج، دولة الإمارات) خطوة نحو جعل قطاع الدفاع في الهند مكتفيًا ذاتيًا في ضوء التحولات الجيوسياسية التي تحدث في جميع أنحاء العالم".

"وبموجب التعاون بين كراكال وICOMM))، سيتم إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة الخفيفة في مركز (ICOMM) عالمي المستوى للتصميم والتطوير والتصنيع في حيدر أباد. وتعتبر (ICOMM) حاليًا شركة رائدة على مستوى السوق في تصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية، وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، وأجهزة الرادار، والمركّبات الكهروضوئية، والذخائر الجوالة، والملاجئ، ونظام الطائرات المسيرة ونظام الطائرات المسيرة المضادة. ونحن نفخر بدخولنا في مجال الأسلحة الخفيفة".

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نبذة عن ICOMM

بدأت ((ICOMM كشركةٍ لتصميم وتصنيع مكونات الترددات اللاسلكية والهوائيات وأعمدة الإشارات في عام 1989. وبمرور الوقت، أصبحت واحدة من الشركات الهندية الرائدة في تقديم حلول شاملة في قطاع الدفاع والطاقة والمركّبات (الدفاع والفضاء) والهياكل الفولاذية والطاقة المتجددة والاتصالات. وتتميز الشركة بامتلاك أحدث مرافق التصنيع على مساحة 110 فدانًا ومساحة بناء تبلغ 900 ألف قدم مربع. ويتمتع فريق البحث والتطوير في الشركة بأفضل تجهيزات البنية التحتية لتقديم حلول مبتكرة للعملاء.

نبذة عن كاراكال

تأسست كراكال في عام 2007، وهي شركة إقليمية ودولية رائدة في مجال الأسلحة الصغيرة عالية الأداء. تقوم الشركة بتصميم، وهندسة، وابتكار، وتصنيع أسلحة نارية أثبتت فعاليتها في إنفاذ القانون ودعم القوات الأمنية والعسكرية، مع إرث يمتد لأكثر من 15 عاماً في الإنتاج.

تشمل مجموعة منتجات كاراكال المسدسات والمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية وبنادق القنص بمختلف العيارات. وتنعكس خبرة كاراكال في جودة وأداء وموثوقية مجموعتها المتنامية من الأسلحة، بما في ذلك أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب بالإضافة إلى متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات وخارجها.

كاراكال تابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة ضمن مجموعة ايدج، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تُصنف ضمن أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والأسلحة والصواريخ، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام.