سينعقد في 1 و2 نوفيمبر القادم في "متحف المستقبل" وفينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي

وزير الريادة والتمكين الفلسطيني: "نثمن حرص الإمارات على دعم نمو وتطوير الشركات الناشئة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت شعار "فلسطين المبتكرة.. طاقات بشرية وآفاق واعدة"، ستشهد إمارة دبي وللمرة الأولى انطلاق النسخة الرابعة لفعاليات "المؤتمر الدولي للريادة – فلسطين" (ICEP 4.0) وذلك على مدار يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

ويحظى المؤتمر الذي يستضيفه "متحف المستقبل" ومركز دبي المالي العالمي، بدعم كل من "مؤسسة دبي للمستقبل" و"إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي. وسيشهد الحدث مشاركة عدد من المتحدثين البارزين بما في ذلك سعيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.

والمؤتمر الدولي للريادة – فلسطين ICEP4.0 يعتبر منصة الحوار الأبرز والأكثر أهمية المتخصصة بتنمية المشاريع الناشئة والابتكار والحلول التكنولوجية في فلسطين. وسيشهد الحدث، الذي تم إطلاقه بهدف تمكين رواد الأعمال الفلسطينيين، مشاركة ما يقرب من 20 شركة ناشئة فلسطينية عبر قطاعات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا التأمين والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، في جلسات حوارية عالية المستوى. علاوة على عروض تقديمية لفرص التمويل الأولي وجولات التمويل.

وبهذه المناسبة، قال معالي المهندس أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين الفلسطيني: أنه "في ظل التوترات الجيوسياسية المحيطة وصغر حجم السوق الفلسطيني، يواصل رواد الأعمال الفلسطينيون مواجهة تحديات غير مسبوقة مقارنة بالدول الأخرى. إلا أن هذه العوامل لم تشكل عائقاً أمام جيل جديد من المتخصصين في حل المشكلات، للاستفادة من الابتكارات والنهج الإبداعي والعمل على تشييد نماذج أكثر قوة واستدامة تسهم بخلق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد".

وحول تنظيم المؤتمر في إمارة دبي، أضاف معالي السعداوي: "أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الناشئة والمؤسسات التمويلية، ولا شك أن فلسطين تمثل فرصة جيدة للرياديين الفلسطينين ليخطون نحو المستقبل. ومن هذا المنطلق، يسرنا تنظيم ICEP 4.0 في دبي، التي تشتهر ببنيتها التقنية والتنظيمية وهي بنية عالمية المستوى، أضافة لحرصها على دعم نمو وتطوير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة".

بدوره، قال هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين: بأن رواد الأعمال الفلسطينيين أظهروا منذ فترة طويلة قدرات استثنائية على الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية متميزة. وبرغم التحديات العديدة التي نواجهها، فإننا نتطلّع إلى عرض أفكار فلسطينية قابلة للاستثمار تلبي توقعات الصناديق والمستثمرين المميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يبحثون عن شركة مميزة ذات أفق عالمية عالية "يونيكورن"؛ فالمؤتمر يعتبر منصة مثالية وأملاً للمواهب الفلسطينية التواقة لاستعراض إمكاناتها أمام منظومة تحرص على دعم الشركات الناشئة، نظراً إلى أن منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تمثل أملاً حقيقاً للمبتكرين الفلسطينيين للانطلاق نحو الاقليم".

يذكر أن فعاليات ICEP 4.0 ستشهد مشاركة رواد أعمال فلسطينيين وممثلين إقليميين عن حاضنات الأعمال ومسرعات التكنولوجيا المالية وصناديق التمويل. بالإضافة إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويقام هذا الحدث السنوي بالتعاون مع مراكز "جلوبال شيبرز" Global Shapers Hubs في فلسطين -إحدى مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالشراكة مع وزارة الريادة والتمكين، ومجموعة بنك فلسطين، وشركة اتحاد المقاولين (CCC)، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج تطوير القطاع الخاص المبتكر (IPSD) الممول من قبل البنك الدولي، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، ومؤسسة "هوبرت بوردا ميديا" Hubert Burda Media في ألمانيا. وسيتم تنظيم الحدث تحت رعاية اتحاد الهندسة الإنشائية (UNEC)، وشركة "ريتش القابضة" Reach Holding في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "كول نت" CoolNet في فلسطين.

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