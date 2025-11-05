أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت ريسبونس بلس ميديكال (RPM)، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية ما قبل المستشفى والخدمات الطبية في حالات الطوارئ في الشرق الأوسط، والتابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.، مذكّرة تفاهم مع شركة ICATT لخدمات الإسعاف الجوي ذ.م.م، المتخصّصة في نقل حالات الرعاية الحرجة والإخلاء الطبّي السريع.

وقد تمّ توقيع الاتّفاقيّة رسميًا خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) – أحد أكثر التجمّعات العالميّة تأثيرًا لقادة الطاقة والتكنولوجيا، والذي عُقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025 في أبوظبي – من قبل الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.، والدكتور راهول سينغ سردار والدكتورة شاليني نالواد، مؤسّسا ومديرا شركة ICATT لخدمات الإسعاف الجوي ذ.م.م.

تُرسي مذكّرة التفاهم أُسس تعاون استراتيجي بين RPM وICATT، ممّا يُمكّنهما من استكشاف فرص مشتركة في مجال الاستجابة للطوارئ قبل دخول المستشفى، وخدمات الإسعاف الجوي، وحلول الصحّة الوظيفيّة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتتماشى مذكّرة التفاهم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتّحدة لتعزيز شراكات الرعاية الصحيّة العالميّة وتبنّي حلولًا مبتكرة تُعالج التحديّات الطبّية المُتغيّرة حول العالم. كما تُمكّن هذه الاتّفاقيّة الطرفين من الاستفادة من قدراتهما التقنيّة والتشغيليّة والسريريّة لتقديم استجابة طبّية سريعة ورعاية أفضل للمرضى في مناطق جغرافية مُتنوّعة.

من جهته، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ.: "يُمثّل تعاون RPM مع ICATT إنجازًا هامًا في تعزيز ريادتنا في مجال الرعاية الطبّية الطارئة ورعاية ما قبل المستشفى، حيث يستند إلى التزامنا برؤية مشتركة للتميّز السريري. ومن خلال توحيد خبراتنا وابتكاراتنا، نهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير الرعاية الحرجة. وتُعد هذه الاتّفاقيّة خطوةً هامةً نحو الأمام، لا سيّما بالنّسبة لـ RPM، لكونها تخوّلنا من توسيع قدراتنا في مجال الإخلاء الجوي الطبّي وخدمات إدارة الطوارئ الطبّية (HEMS) بالشراكة مع ICATT عالميًا."

بموجب هذه الاتّفاقية، ستستكشف RPM وICATT فرصاً مُشتركة للمشاركة في المناقصات الإقليميّة، ووضع أُطر عمل متكاملة للدعم الطبّي الطارئ، وتطوير نماذج مُستدامة لتوفير الرعاية الصحية التي تعطي الأولويّة للسلامة وسهولة الوصول إلى الخدمات الطبيّة بأعلى مستوى.

في هذا الإطار، قال الدكتور راهول سينغ سردار والدكتورة شاليني نالواد، مؤسّسا ومديرا شركة ICATT لخدمات الإسعاف الجوي ذ.م.م.: "تتميّز ICATT بخبرة واسعة في مجال تقديم خدمات الإسعاف الجوي، بعد إجرائها تدريبات مُكثّفة في المملكة المتّحدة، وتنفيذها أكثر من 2400 عمليّة نقل جوّي للمرضى ذوي الحالات الحرجة، بما في ذلك 350 عمليّة بدء ونقل الأوكسجة الغشائية خارج الجسم(ECMO) ، بالإضافة إلى برنامجها التدريبي الداخلي في المملكة المتّحدة للأطبّاء الطائرين، "زمالة في علوم الطب الجوي" (FAM). وبفضل عقودها المُتعدّدة مع الحكومات والشركات في الهند وجنوب آسيا، تُعد مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM)، خطوةً هامةً في تطوير الرعاية الصحيّة الطارئة في المناطق التي تتطلّب أنظمة استجابة مهنيّة، سريعة ومُنسّقة. معًا، نسعى لتوسيع نطاق خبراتنا المشتركة في عمليّات الإسعاف الجوي، وخدمات ما قبل المستشفى، والرعاية الحرجة لتستفيد منها المزيد من المجتمعات، ممّا يضمن حصول المرضى على أعلى معايير الرعاية الطبّية."

وتؤكّد مذكّرة التفاهم على الالتزام المشترك للطرفين بتطوير البنية التحتيّة للاستجابة للطوارئ وتعزيز التميّز في مجالات الإخلاء الطبّي وخدمات الرعاية الصحيّة عن بعد.

